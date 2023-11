A Take That egykori énekese beállt azon hírességek sorába, akik egy dokusorozattal öntenek tiszta vizet a pohárba karrierjük, illetve múltjuk kétes ügyeivel kapcsolatban. Robbie Williams a Netflixen megjelent szériában emlékszik vissza eddigi pályafutása nemcsak örömteli, hanem kételyekkel és bánattal teli időszakára.

Az elmúlt években nem egy híresség jelentkezett a saját életét feldolgozó dokusorozattal valamelyik streamingplatformon, köztük például Pamela Anderson, Harry herceg, Lionel Messi, David Beckham és Arnold Schwarzenegger, akik a múltjukkal való megküzdés legjobb módszerének azt találták, ha a nyilvánosság előtt tárják fel titkaikat – bár valószínűleg az anyagi oldala sem volt elhanyagolható tényező. Legutóbb a Lionel Messi és David Beckham munkásságáról szóló széria debütált, előbbi az Apple TV-n, utóbbi a Netflixen, amelyen a napokban jelent meg a Robbie Williams pályafutásának bemutatását megcélzó, szimplán Robbie Williams címmel felruházott sorozat.

A Take That egykori énekesének volt miről nyilatkoznia, mivel sok kérdés fogalmazódhatott meg a rajongókban a magánéletével, illetve a karrierjével kapcsolatban. A Williamsről szóló, négyrészes dokusorozat – amelyben soha nem látott felvételeket, illetve új interjúkat mutatnak meg a nézőknek – november 8-án debütált a Netflixen, amelynek előzeteséből, illetve a széria kapcsán adott interjúkból már megtudhattuk, hogy:

megesett, hogy több ezer néző előtt kapott idegösszeomlást a színpadon;

majdnem véget vetett az életének;

egyszer olyan sok szert fogyasztott, hogy epét hányt;

volt, hogy hat napon át bulizott, és egy percet sem aludt.

A drog tehetett mindenről

Bár Robbie Williams azóta, hogy búcsút intett kábítószer- és alkoholfüggőségének, viszonylag nyitott könyv, mivel gyakran szólal fel a különböző mentális betegségek érdekében, és a káros szenvedélyek rá gyakorolt hatásai kapcsán, ám olyan őszinte kitárulkozást aligha lehetett tőle eddig látni, mint a sorozatban. Kitárgyalta többek között korábbi zenekarával, a Take Thattel való viszonyát, amit 1990-ben alapított Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange, Mark Owen és ő maga. A bandának igen hányattatott sorsa volt, mivel 1996-ban feloszlott, majd minden énekes szólókarrierbe kezdett, ami csak Robbie Williamsnek jelentett igazán nagy sikert.

2006-ban álltak össze ismét, akkor még Williams nélkül, ám 2010-ben ő is visszatért a zenekarba, majd 2014-ben újra távozott. Utolsó búcsúja ugyan békésre sikeredett, a múltban rendszeresen szólalt fel gyűlölettel telve a Take Thattel kapcsolatban, illetve rivalizált a Take That jelenlegi frontemberével, Gary Barlow-val. Ahogy a sorozatban kifejti, a kezdetektől fogva neheztelt Gary Barlow-ra, azt érezte, kissé rideg, és talán túl magabiztos volt a képességeit illetően.

Úgy tűnt, csak egyvalaki volt a Take Thatben, akit jól kezeltek, ő Gary Barlow volt. Fiatalként féltékeny lehettem volna erre. Azt hiszem, sokat nehezteltem rá

– jegyezte meg.

A szériában egy kis ízelítőt adnak azokból az időkből is, amikor Williams és a Take That nemigen voltak puszipajtások. Az egyik bemutatott felvételen például az énekes azt mondta a tömegnek, hallja, hogy valaki amiatt hurrogja őt le, mert nem ő, hanem Gary Barlow a kedvence, hozzátéve: „Nem ad ki több albumot, lányok. Nézzünk szembe a valósággal, ő halott”. Azt már korábban is sejteni lehetett, hogy az énekes végül a kábítószerekkel vívott harca miatt lépett ki a Take That-ből, ami a sorozatban ismét megerősítést nyert.

Mindent elfogyasztottam, ami a kezem ügyébe került. Ecstasyt, kokaint, alkoholt, megittam egy üveg vodkát esténként a próbák előtt. Ez minden este megtörtént

– fejtette ki, ám az alkohol- és kábítószerfüggősége miatt tanúsított viselkedésével kihúzta a gyufát.

Mint arra a szériában kitér, egy Glatonbury-be szervezett koncertjük volt az utolsó csepp a pohárban, amelyet megelőzően riporterekkel beszélt, de hiányzott egy foga, ami különösen aggasztotta a menedzsmentjét. Közölték vele, egy fiúbandának a tagja nem így viselkedik, míg ő ebből azt szűrte le, még nem áll készen arra, hogy betöltse azt a szerepet, amit szántak neki. Az egyik próbájuk után zenekari megbeszélést akartak tartani, ám Williams eldöntötte, nem szeretne többé a csapat tagja lenni, így szólókarrierben folytatták. Ő viszont sok szempontból hendikeppel indult, mivel függősége akadályozta abban, hogy sikereket érjen el.

A kiutat az jelentette, hogy 1997-ben beleegyezett abba, hogy rehabra megy. Elmondása szerint a karrierje ekkor már elindult a lejtőn, így tennie kellett valamit, pláne azután, hogy a fülébe jutott, a kiadója meg akar válni tőle. A sorozat szerint az Angels című dalának köszönhetően menekült meg a karrierje, ami a legkelendőbb kislemeze lett, illetve a 2005-ös Brit Awards-on az elmúlt 25 év legjobb dalának választották.

Pánikbetegség, idegösszeomlás

Williams elmondása alapján a 90-es évek közepén tartott turnéjukat követően lelkileg teljesen összeomlott, a függőségei újra felszínre törtek, és megrémült attól, hogy egyáltalán közönség elé álljon. Kétségei akkor oszlottak el, miután 2010-ben újra csatlakozott a Take Thathez, és ismét színpadképesnek érezte magát. Mint kifejtette, ez amiatt alakult így, mivel rajta kívül még négyen álltak a rajongók előtt, így a figyelem sem csak rá összpontosult. Ez segített neki abban, hogy úgy rejtőzzön el a nyilvánosság elől, hogy végig szem előtt volt. Nem ez volt azonban az egyetlen alkalom, amikor egészségügyi gondokkal nézett szembe, mivel 2006-ban Leeds-ben pánikrohamot kapott, mielőtt fellépett a színpadra, illetve az előadás folyamán is. Erről az esetről azt nyilatkozta, megesküdött volna arra, hogy a közönség olvasni tudott a gondolataiban.

90 ezer ember volt ott. Nem tudom, valaha volt-e olyan álmuk, hogy színpadon voltak, annyira valóságos és rémisztő tud lenni. Nos mindez valósággá vált a számomra

– fejtette ki, megjegyezve: „Nem tudtam beszélni, folyamatosan remegtem, megrázkódtatáson mentem keresztül. Utolsó este visszaértünk a szállodába, és mintha mindenkinek véget ért volna a világ. Volt néhány altató tablettám, hogy el tudjak aludni, máskülönben nem ment volna, ha a másnapi koncertre gondolok”.

Ahogy a sorozatban megemlítette, 2006-os világturnéja alatt ráadásul szteroidot kezdett használni, hogy egyáltalán bírja a tempót, ám hamar a rabjává vált.

Szerintem ez a Take Thates napok miatt van. Keményen bántunk a térdeinkkel anno, és akkoriban gondoltam is, hogy »Ezért megfizetek még, ha idősebb leszek«, aztán az jutott eszembe, »Sosem leszek idősebb«, de most mégis az vagyok, és a térdem tropára ment, a combnyakam szintén, és a hátam időnként nyilall

– mondta, kiemelve, ma már úgy véli, mindaz, ami a testben történik, az az elmében lezajló események következményei, így attól függően, éppen milyen gondolatai támadnak, másképp reagál a szervezete is.

Ezért szakított Geri Halliwell-lel

Robbie Williams a sorozatban hosszabban tér ki szerelmi viszonyaira, gyengéd szálak fűzték például az All Saints lánybanda egyik tagjához, Nicole Appletonhoz. Mindez a 90-es évek végén történt, amikor az énekes a szólókarrierje csúcsán volt, és a bemutatott egyik videó szerint Williams annyira komolyan gondolta a kapcsolatot, hogy telefonon meg is kérte az énekesnő kezét. Végül csak nyolc hónapon át alkottak egy párt, ám ez idő alatt is többször szakítottak. Williams kifejtése szerint amiatt, mert akkor még nem volt alkalmas az elköteleződésre. Appletont viszont úgy jellemezte, mint egy kedves lányt, akinek tiszta a lelke.

A Nic-kel való kapcsolatom során nagyon fontos volt számomra, hogy megtanuljak azzá a férfivá válni, akinek lennem kellett

– jelentette ki, hozzátéve, azután, hogy 16 évesen csatlakozott a Take Thathez, nem tudta jól kezelni a hírnevet, illetve úgy érezte, elvették tőle a felnőtté válás éveit, és azt az időszakot, amit önmaga felfedezésével kellett volna töltenie.

Robbie Williams 2000-ben szintén egy párt alkotott a Spice Girlsből ismert Geri Halliwell-lel, akivel a sorozat szerint odáig voltak egymásért, ám ez a kapcsolat sem volt hosszúéletű. Tekintve, hogy mindketten hírességnek számítottak, lesifotósok üldözték őket állandóan, amit az énekes nem jól kezelt, paranoiás lett, és nem tudott megbízni az emberekben. Sőt, elmondása alapján végül egy paparazzo miatt szakított vele, aki azt állította, Halliwell hívta őket oda.

Ma már nem hiszem, hogy ez igaz volt, de akkoriban elhittem. Ez is csak azt mutatja, hogy a reflektorfényben való élet mit tehet a pszichéddel, amikor nem bízhatsz senkiben

– mondta a sorozatban Williams.

Az énekesre ugyanakkor igen nagy hatással volt a Halliwell-lel való rövid kapcsolata, mivel egy dél-franciaországi közös nyaralásuk alapján írta meg végül dalszerző partnerével, Guy Chambersszel együtt az Eternity című dalt. Ahogy a sorozatban megemlíti, jó barátságot ápolnak jelenleg az énekesnővel, próbálják helyrehozni a régmúlt hibáit, és hálás neki, hogy abban az időben, amikor azt hitte, nem áll mellette senki, ő ott volt neki.

Szétmentek a feleségével

Mint ismert, Williams 2010-ben házasodott össze feleségével, Ayda Fielddel, akitől négy gyereke született, ám a széria szerint nem indult könnyen a kapcsolatuk. Amikor először találkoztak, a színésznő épp egy vacsorára volt hivatalos, így elhívta őt magával, ám az énekes azt mondta, „inkább kést szúrna a saját szemébe”, így inkább utána találkoztak. Williams akkoriban éppen a dílerével kavart, és ahogy a sorozatban arra visszaemlékeztek, a randin az volt az első benyomásuk, hogy nincs bennük semmi közös. Az énekes azt eszelte ki, hogy elviszi bulizni Fieldet, majd ott tesz pontot az ügy végére, ám annyira elengedték magukat, hogy végül ez hozta őket közelebb egymáshoz.

Ahogy a szériában kifejtik, egyszer ugyan szétmentek, amikor Williams függőségeivel vívott harca 2007-ben tetőzött. Annak érdekében, hogy az énekes csak a gyógyulásra és a rehabra koncentrálhasson, egy időre elváltak útjaik. Field állítása szerint megértette párja döntését, és csak azt akarta, hogy jobban legyen, bár rosszul érintette őt, hogy a lelkitársa egyik pillanatról a másikra eltűnt az életéből. A rehab végeztével viszont újjáélesztették románcukat, ami azóta is kitart.

Elegendő hely lett köztem és a karrierem között ahhoz, hogy szerelembe essek

– mondta az énekes a szériában.

(Borítókép: Robbie Williams 2016-ban. Fotó: Brian Rasic / WireImage / Getty Images)