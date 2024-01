Több világsztár is Budapestet választja 2024-ben

Az elmúlt években már nem jelentett komoly újdonságot, hogy Magyarországon is több világszínvonalú előadó lép fel, 2023-ban többek között hazánkba érkezett a Maneskin, a Mötley Crüe a Def Leppard társaságában, a Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly, Louis Tomlinson, Robbie Williams, Michael Bublé, Roger Waters, 50 Cent, a Depeche Mode, dupla telt házas koncertet adott a Rammstein és a Pantera, valamint pillanatokon belül teltházat csinált a Puskásban a Guns N'Roses is.

Világsztárokból ehhez mérten idén sem lesz hiány Budapesten. A legnagyobb durranás talán a Coldplay érkezése lesz, ami 16 év után ismét Budapesten játszik, a zenekarra ráadásul annyian kíváncsiak, hogy végül három időpontot is ki kellett írnia a szervezőknek a Puskás Arénába. A banda a Music Of The Spheres elnevezésű turnéjával érkezik hazánkba – áll a Live Nations lapunkhoz eljuttatott közleményében.

A Depeche Mode, Jared Leto, Slash és Rod Stewart is érkezik

Tavasszal sincs megállás, és márciustól igazi sztárdömping vár ránk: márciusban a Budapest Arénában lép fel az összetéveszthetetlen hangú LP, a koreai indie-rock sztárcsapat, a The Rose, a Depeche Mode tavalyi, nagy sikerű stadionbulija után most az MVM Dome-ban ad koncertet, de tavasszal láthatjuk még a Jared Leto vezette Thirty Seconds To Mars minden bizonnyal lehengerlő show-ját, valamint Slash és Myles Kennedy csapatát is.

A nyár sem lesz majd unalmas, hiszen olyan előadók érkeznek hozzánk, mint a 17-szeres Grammy-díjas Sting, a világ egyik legzseniálisabb rockshow-ját produkáló Tool, valamint Lenny Kravitz, a The Dead South, a Five Finger Death Punch, de új szólólemezével turnézik Bruce Dickinson és Corey Taylor is.

Utolsó turnéjából Rod Stewart sem hagyja ki a magyar fővárost, aki fergeteges slágerparádéval szeretne búcsút inteni a rajongóinak.

Idén nemcsak külföldi előadók, de hazai csapatok különleges koncertjei is szerepelnek a Live Nation repertoárjában. Április 6-án ünnepli fennállása 5. születésnapját a Carson Coma, június 8-án pedig a Halott Pénz eddigi leglátványosabb show-jának lehetünk tanúi, az első stadionkoncertjüknek, a Halott Pénz-sztori 20. jubileumán a Puskás Arénában.

2024-ben klubkoncertekből sem lesz hiány, érkezik a Call Me Karizma, a Yonaka, a Normandie vagy éppen a Giant Rooks is, de több közönségkedvenc is várható, mint például a Guano Apes koncertje. A keményebb műfajok rajongóinak is lesz bőven miből válogatniuk, hiszen már biztosan tombolhatunk idén a Persefone, a Decapitated, a Suicide Silence, a Born of Osiris és a Dirthy Honey bulijára is. Az évet Alessandra, a fiatal svéd–olasz eurovíziós csillag első hazai fellépésével és a Nothing But Thieves koncertjével indíthatjuk. Szintén februárban láthatjuk a világhírű Cirque du Soleil társulat lenyűgöző akrobatikus mutatványokat felmutató OVO előadását, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel 6 alkalommal is előadnak majd az MVM Dome-ban.

(Borítókép: A zenekedvelők idén sem unatkoznak majd. Fotó: Borsos László / Live Nation)