Kiszivároghatnak Harry herceg meztelen fotói

Újabb botrány miatt fájhat Harry herceg feje, egy sztriptíztáncos ugyanis azt állítja, nyilvánosságra hozza a királyi sarj 2012-es Las Vegas-i kiruccanásán készült fotóit, amelyeken bizony még ruha sincsen rajta. A brit királyi család szakértői szerint a helyzet a Meghan Markle és Harry között is feszültséget szült, emiatt a pedig a herceg akár pénzzel is megoldaná az ügyet.

A brit királyi család tagjainak ugyan a jó létre nem lehet panaszuk, az életüket övező temérdek botrány, pletyka és felhajtás miatt koránt sem mondható el az, hogy irigylésre méltó életük lenne.

Erre persze temérdek balga hibával rá is segített az elmúlt időben a család, elég csak Katalin hercegné kínos képszerkesztési bakijára, vagy a Károly király egészségi állapotáról szóló feltételezésekre gondolni. Hiába azonban a tetemes hosszúságú lista, a család botrányait illetően kétség kívül az elmúlt 10-15 évben Harry herceg vitte a prímet, aki fiatalkori szeleburdisága után ugyan úgy tűnt, megkomolyodott, felesége Meghan Markle miatt azonban évek óta újra a célkeresztben van.

Harry pedig továbbra sem nyugodhat meg. A királyi tisztségeiről lemondó herceg ugyanis ezúttal a

2012-ben, Las Vegasban készült bulizós és meztelen képei miatt aggódhat, amelyek hamarosan nyilvánosságra kerülhetnek.

De mégis hogyan?

A napokban robbant a bulvárbomba, amikor is a sztriptíztáncosként dolgozó Carrie Royale kiállt, és kilátásba helyezte, hogy nyilvánosságra hozza a herceg 2012-es Las Vegas-i buliján készült meztelen képeket, mivel a királyi sarj az életrajzi könyvéből egyszerűen kihagyta az őt érintő részeket, és az ominózus éjszaka szaftos részleteit is. A buliról egyébként a The Sun brit lap már akkoriban közölt egy természetesen retusált képet, hamarosan azonban lehet, több kompromittáló kép is napvilágot láthat arról az estéről.

Royale és Harry még 2012-ben találkozott, amikor a herceg még nőtlen és mindössze 27 éves volt. A nő elmondása szerint Harry megcsókolta, miután meghívták a Sin Cityben található ötcsillagos Wynn Hotel lakosztályába, így ennek tudatában elképzelhető, hogy valóban rendelkezik eddig még sosem látott képekkel Harryről.

A sztriptíztáncos akciója mindeddig azonban nem jött össze, mivel a terveivel ellentétben nem tudta OnlyFans oldalán közzé tenni a fotókat, sőt a profilját is tiltották a platformon. Harry hercegnek így is valós félni valója lehet, sőt a hozzá közelállók szerint tart is a botránytól.

Harry évek óta tart ettől, feszültséget okoz otthon a botrány

Tom Quinn királyi szakértő a The Mirror című lapnak elmondta, Harry emiatt jogi lépéseket fontolgat a kiszivárogtatás megakadályozása érdekében.

Harry évek óta aggódik amiatt, hogy a múltja visszatér, és most ez meg is megtörtént. Az, hogy azzal fenyegetik, hogy közzéteszik róla képeket, amelyek a 2012-es Las Vegas-i útja során készültek, teljesen pánikba ejtik őt, így a jogi lépéstől, vagy egy bizonyos összeg kifizetésétől sem tántorodik el, ha ezzel megakadályozható a botrány

– magyarázta.

Quinn hozzátette: „Harry zavarban van vad múltja miatt, mivel a jobboldali playboy-ból a bolygó és annak lakóinak megmentőjévé pozícionálták át, egyelőre inkább kevesebb, mint több sikerrel”. A szakértő arra is kitért, hogy Meghan Markle koránt sem elégedett férje múltjával, és komoly ellentétet szült közöttük az ügy.

Meghan gyűlöli Harry múltját és a régi barátait, így biztosan tanácsot fog adni neki, hogy kezeljék a helyzetet, de ennek megoldása sok feszültséget okoz közöttük

– tette hozzá.