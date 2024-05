Kevin Spacey hét év után kitálalt: Kiváltságos és kacér voltam

A hollywoodi hírességek közül Johnny Depp mellett Kevin Spacey szolgálhat tökéletes példaként, akiket utolért a metoo-mozgalom átka. Előbbi esetében már lezajlott a jogi csatározás, és az esküdtszék az ő javára döntött, ám Spacey-t évek óta ostromolják a különböző vádakkal, amelyek hatására nemkívánatos személlyé vált. Mint ismert, Anthony Rapp színész 2017-ben vádolta meg testi sértéssel és érzelmi sérelem szándékos okozásával Kevin Spacey-t, mivel elmondása szerint 1986-ban, amikor ő 14 éves volt, az ágyra szorította őt, és az intim testrészeihez nyúlt. Ezen állításokat Spacey ügyvédjei határozottan tagadták, azonban Rapp 40 millió dolláros kártérítést követelt az elszenvedett bántalmakért. Az ügyben folytatott utolsó tárgyaláson az esküdtszék azonban úgy határozott, Rapp nem szolgáltatott elég bizonyítékot arra vonatkozólag, hogy az állításai megfelelnek a valóságnak, így a bíró, Lewis Kaplan ejtette a vádakat.

Spacey-t, aki 2004 és 2015 között a londoni The Old Vic színház művészeti igazgatója volt, mindemellett többek között azzal gyanúsították, hogy bedrogozott egy színészpalántát és szexuális aktust hajtott rajta végre, miközben aludt. Sőt, szexuális zaklatással vádolta egy sofőr, azt állítva, Spacey megragadta őt az ágyékánál, így majdnem letért az útról. Hasonlóról számolt be egy másik férfi, kiemelve, úgy ragadta meg a színész az ágyékánál, mint egy kobra. Míg egy másik felperes elmondása szerint Spacey a nyakát csókolgatta, és az ő intim testtájékát is megérintette. A vádak hatására Spacey-t jogerősen 30 millió dollár megfizetésére kötelezték azon veszteségek miatt, amelyeket a House of Cards (Kártyavár) nevű sorozat alkotói szenvedtek el miatta – ebben az ügyben nemrég újabb megállapodás született. Egy jelentés szerint a műsor forgatása közben is szexuálisan zaklatta számos munkatársát.

2022 májusában három férfi elleni szexuális zaklatás miatt emeltek vádat Spacey ellen, összesen négy szexuális visszaélésre vonatkozó panasz érkezett, ezen belül három Londonban, egy pedig Gloucestershire-ben történt. Emellett Londonban súlyos szexuális bűncselekménnyel is vádolták, amely a második áldozatra vonatkozott. Az első két vádpont egy férfi állítólagos szexuális zaklatásához kapcsolódott, amelyet állítása szerint 2005 márciusában, Londonban követett el a színész. A második állítólagos áldozat vallomása alapján őt 2008-ban szintén Londonban bántalmazta, míg a harmadik áldozat elmondása szerint ellene 2013 áprilisában Gloucestershire-ben követhetett el bűntettet.

2022 végére már három-három szeméremsértés és szexuális zaklatás, egy esetben pedig beleegyezés nélküli szexuális tevékenység miatt folyt ellene eljárás. Mindegyik esettel – amelyek 2001 és 2004 között történtek – egy férfi vádolta meg. Végül a bíróság felmentette a színészt a vádak alól, kijelentve, nem bűnös a négy felperes ellen állítólagosan 2001 és 2013 között az Egyesült Királyságban elkövetett szexuális bűncselekményekben, így új életet kezdhetett. Tavaly már egy monológot adott elő az Athéni Timon Shakespeare-színműből, illetve egyéb felkéréseket is kap, a botrány utáni első filmje a Control volt. A legutóbbi ítélet óta azt hihetnénk, egyenesbe került az élete, és sikerült maga mögött hagynia a múltat, azonban egy nemrég megjelent dokumentumfilmben, a Spacey Unmaskedben újabb vádakkal illették őt.

Nincs rejtegetnivalója

Mióta Spacey egy metoo-botrány kellős közepén találta magát, igyekezett minél inkább kerülni a sajtót, így interjút sem adott. Hét év után először Dan Woottonnak nyilatkozott, és a beszélgetés során a jelenleg vele kapcsolatban felmerülő vádak mellett beszélt a korábbi meghurcoltatásáról is. Ahogy az X-en megjelent interjúban – amely a Kevin Spacey: Right of Reply nevet kapta – a színész kiemelte, nincs semmi rejtegetnivalója. Azok után pedig, hogy az elmúlt években az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is különböző vádakkal kellett szembenéznie, nem hagyhatta szó nélkül a dokumentumfilmben elhangzó állításokat: „Nem mehetek át ezen még egyszer, hogy hagyom magam támadni anélkül, hogy megvédeném magam.”

Kevin Spacey finally gets his Right of Reply.

“I’ve got nothing left to hide – you are my jury.”

In a Dan Wootton Outspoken World Exclusive, as Channel 4 tries to cancel him again, the Oscar-winner gives his first interview in 7 years – and responds to EVERY allegation and more! pic.twitter.com/a1GmudgisM — Dan Wootton (@danwootton) May 3, 2024

Mint kiderült, a nemrég a brit Channel 4 csatornán megjelent dokumentumfilmben fiatal férfiak által szexuális zaklatással kapcsolatos állítások hangzottak el, amelyek egy részét egyébként már a bírósági tárgyalásokon is kivesézték. Egyikük állítása szerint anno gyakornokként dolgozott Spacey mellett, amikor az 1999-es Tuti seftet forgatta, és egy alkalommal megmasszírozta őt, ami szexuális zaklatásba torkollott. Az esettel kapcsolatban a színész úgy fogalmazott, azért üti szíven különösen ez a történet, mivel el tudja képzelni, hogy esetleg valóban megtörténhetett. Ahogy a beszélgetés során azt is elismerte, korábban flörtölt vagy kalandba keveredett színésztársaival, de nem ő alkalmazta őket, nem ő volt a főnökük. Azt pedig határozottan elutasította, hogy bármikor törvénybe ütközően viselkedett volna.

Teljes felelősséget vállalok múltbeli viselkedésemért és tetteimért, de nem vállalhatok és nem is fogok felelősséget vállalni vagy bocsánatot kérni senkitől, aki valamit kitalált rólam, vagy eltúlzott történeteket osztott meg velem kapcsolatban

– jelentette ki, hozzátéve:

Kiváltságos és kacér voltam. Időnként idegesítő. Határozottan kitartó. De soha, egyszer sem akadályoztam meg senkit abban, hogy elhagyja a szobát, vagy zártam be az ajtót. Egyszer sírtam, hogy megpróbáljak valakit a szobában tartani, de soha nem tettem a karomat az ajtó elé vagy zártam be.

Sőt, arról is beszámolt, hogy híres színészként számtalan emberrel találkozott, akik csak amiatt akartak kapcsolatba lépni vele, hogy segítsen nekik feljutni a ranglétrán. Mint mondta, a szakmán belül nyílt titok volt, hogy homoszexuális, így többek amiatt kezdtek el vele flörtölni, mert bíztak abban, hogy az majd a későbbiekben a hasznukra válik. Ahogy arra a beszélgetés során kitért, hatalmi egyensúlyhiány uralkodik Hollywoodban. Kiemelve, különösnek vélte, hogy annak ellenére, hogy szörnyetegnek tartották őt, és a találgatások szerint mindenki tudott a nem megfelelő viselkedéséről, a filmstúdiók mégis alkalmazták őt és pénzt szereztek belőle: „Miért nem csináltak semmit a stúdiók? Miért állnak velem az emberek a vörös szőnyegen, és mondják, milyen nagyszerű volt velem dolgozni? Tényleg azt hiszik, hogy nekem több hatalmam volt, mint nekik?”

Próbálja jóvá tenni

Az interjú alatt Spacey megemlítette, a Channel 4 csatorna – ahol az említett dokumentumfilm megjelent – egy hetet adott neki arra, hogy reagálni tudjon a produkcióban felmerülő állításokra. Mint mondta, elvárták tőle, hogy a metoo-botrányt kirobbantó, Anthony Rapphez köthető esetre is adjon magyarázatot. Kijelentette, egy évbe telt, mire megtalálta a bizonyítékokat, amelyek megcáfolták Rapp ellene felhozott vádait, így egy hét kevés lett volna ahhoz, hogy az újabb, vele kapcsolatban felmerülő múltbéli történéseket illetően is hasonlóképp járjon el. Elmondása szerint Rapp kapcsán már a kezdetekkor közölte, nem emlékszik arra, hogy a felvázolt esetek megtörténtek volna, így nem tagadta őket – ám ahogy az már azóta bebizonyosodott, Rapp állításai valóban nem feleltek meg a valóságnak.

Spacey ugyanakkor megfogalmazta, korábban nem tudott megfelelően fellépni az ellene felhozott hamis vádak kapcsán, de kész felelni a múltbeli nem megfelelő viselkedéséért. Mint kijelentette, az elmúlt tíz évben sokakat megkeresett, hogy jóvá tegye, amit tett. Azt nem részletezte, hogy kiktől kért bocsánatot, azonban megemlítette, hogy soha nem érezte szükségét annak, hogy ezt megossza a nyilvánossággal. Kiemelte, értelmetlennek és teljesen személytelennek tartja, hogy Oprah Winfrey-től vagy Anderson Coopertől kérjen bocsánatot valamiért, amit valaki mással követhetett el.

Számomra az az igazi szégyen, hogy évekbe telt, mire elkezdtem elfogadni önmagam, és ez egy olyan folyamat, amivel még mindig nap mint nap küzdök. Rájöttem, hogy részben emiatt szerettem mindig másnak lenni. Nem akartam saját magam lenni. És az, hogy eltiltottak a munkavégzéstől, arra kényszerített, hogy eljátsszam azt a szerepet, amelyet egész életemben kerültem: önmagam

– mondta Spacey.

Annyi a hollywoodi karriernek?

A színész megfogalmazása szerint Anthony Rapp törte derékba a hollywoodi karrierét, ami anyagilag is nagyon megviselte őt. Elmondása szerint elveszítette a házát, illetve fél lábbal már a csődben volt, de az utóbbi három évben sok önálló projektbe belefogott, amelyek örömöt jelentettek a számára. Hozzátette, különleges érzésekkel töltik el ezek az új kihívások, mivel állítása szerint a színészet valójában annyit takar, hogy a színészek hivatásszerűen hazudnak: „Megpróbálod meggyőzni a közönséget arról, hogy valaki más vagy, valószínűleg ezért könnyű nekem, és ezért gondolják sokan, hogy jó vagyok benne.”

A valóság az, hogy életemben csak egy álmom volt: hogy színész legyek. Bár minden bizonnyal szerettem azt a figyelmet, amit kaptam, az igazság az, hogy nagyon elégedett lennék, ha soha többé nem jelennék meg egy díjátadón sem

– jelentette ki.

Mint megfogalmazta, jelenleg azon dolgozik, hogy feltámassza a karrierjét és vissza szeretne menni dolgozni. Hozzátéve, örülne, ha mindemellett nem kéne többet beszélnie az ellene felhozott vádakról, de rá kellett jönnie arra, ha nem vág vissza, sosem lesz vége. Spacey megjegyezte, meg akart bizonyosodni arról, hogy amikor újra felszólal nyilvánosan, már biztos legyen abban, hogy vállalta a felelősséget az elkövetett hibákért. Kiemelve, eddig még senki nem mutatott a számára Hollywoodba visszavezető utat.

Úgy tűnik, néhányan megelégszenek azzal, hogy örökre lemondanak rólam. Ez egy életfogytiglani börtönbüntetés

– mondta.

(Borítókép: Kevin Spacey egy díjátadón 2016. január 30-án, Los Angelesben. Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images)