Nyomozást rendeltek el a budaörsi Boris Brejcha-koncert miatt

Az Index az elsők között számolt be arról a múlt hétvégén, milyen állapotok uralkodtak Boris Brejcha német lemezlovas augusztus 24-én, a Budaörsi Repülőtéren tartott fellépésén. Mint megírtuk, több olvasói panasz is befutott szerkesztőségünkbe az esemény másnapján, amelyben arról számoltak be a résztvevők, hogy a szervezők szervezetlensége miatt már önmagában a rendezvény helyszínére való bejutás egy kész kálvária volt. Több parkolójegy kelt el, mint ahány parkolóhely volt, ráadásul délután három órakor – amikor kezdődött az esemény – a forróságban sétáltatták a bulizókat, hogy a bejáratig eljussanak. Átverekedve magukat a tömegen, később azzal szembesültek, hogy a pultoknál minimum másfél órás várakozás útján tudnak hozzájutni egy üveg vízhez, amelyért kétezer forintot kellett kifizetni.

A Budaörsi Repülőtér árnyékkal nemigen rendelkező területe is rontott a helyzeten, egyes résztvevők arról számoltak be, hogy a nagy melegben elájultak körülöttük az emberek. A helyzet megoldásaképp a mentők két slagot juttattak be a rendezvény területére, hogy vízhez jussanak a bulizók. Ebben az ügyben korábban felkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, Győrfi Pál kommunikációs és PR-vezető arról tájékoztatott, hogy: „Az Országos Mentőszolgálathoz sem a rendezvény egészségügyi biztosítása kapcsán, sem aktuális segítségnyújtás kapcsán nem érkezett megkeresés.” Míg a Budaörsi Repülőtértől azt az információt kaptuk, hogy kérdéseinkkel forduljunk a koncert szervezőihez.

Tehát hogy kiderüljön, pontosan mi történt, a szervezőknek, azaz a Supernova Technónak tettük fel kérdéseinket, akik megkeresésünkre nem reagáltak, ám a közösségi oldalukon jelentkeztek, amelyben bocsánatot kértek a történtek miatt, és belső vizsgálatot rendeltek el. Napokkal később aztán újabb bejegyzést osztottak meg, amiben azt írták, a vizsgálat során megállapították, hogy az egyik partner volt a felelős. Mint megfogalmazták, „ez a kft. felelt a vendéglátásért, valamint annak teljes körű lebonyolításáért, beleértve a kiszolgáló személyzet létszámát. Természetesen a történtek fényében, a továbbiakban semmilyen munkakapcsolatban nem kívánunk állni ezen céggel, illetve a szükséges jogi lépéseket is megtettük”. Az esemény kivitelező cége a Music Production Kft. volt, amelynek ügyvezetőjét, Szajkó Dávidot is kerestük, de cikkünk megjelenéséig nem válaszolt megkeresésünkre.

Szintén további információ céljából fordultunk a Budapest Rendőr-főkapitánysághoz, amely azt a tájékoztatást küldte lapunknak, hogy az eseménnyel kapcsolatban több bejelentés érkezett a hangszennyezés miatt. Látva az ügy eszkalálódását, a napokban ismét felkerestük a főkapitányságot, afelől érdeklődve, indítottak-e nyomozást, amelyre az alábbi nyilatkozattal válaszoltak:

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen, gyanúsítotti kihallgatás válaszadásunkig nem történt.

Minden a hatályos jogszabályok betartásával történt

Tekintve, hogy a Budaörsi Repülőtér a budapesti XI. kerülethez tartozik, már a múlt hétvége folyamán megkerestük Újbuda önkormányzatát, hogy adjanak bővebb felvilágosítást azzal kapcsolatban, milyen feltételekkel engedélyezték a koncertet, illetve lesz-e jogi következménye a vélt hangszennyezésnek. Az önkormányzat későbbre ígért tájékoztatást, ami a hét második felében meg is érkezett. Mint közölték, „a zenés, táncos rendezvények esetében a rendezvény helye szerinti kerületi önkormányzat jegyzője adja ki a rendezvénytartási engedélyt. Így a Boris Brejcha-koncert esetében kerületünk járt el, a Supernova Techno Kft. kérelme alapján. A cég a kérelméhez szükséges mellékleteket, így biztonsági tervet, tűzvédelmi szabályzatot, alaprajzot csatolta. Ezek alapján, illetve a helyszíni szemle alapján, amelyet a szakhatóságok közreműködésével végeztünk, a cég megkapta az engedélyt”. Emellett kihangsúlyozták, ha a kérelmező a jogszabály által megkívánt feltételeket teljesíti, és a szükséges dokumentációt csatolja, a kérelem elutasítására nincs mód. Hozzátették, az eljárásban minden esetben a szakhatóságok játszanak fő szerepet, akik meghatározzák rendezvény megtartásának feltételeit.

A rendezvény megtartásához a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály és a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság is hozzájárult, a szakhatósági állásfoglalásukban különböző kikötéseket tettek. A rendelet és annak alapján a kikötések kitértek arra, hogy a megfelelő létszámú biztonsági személyzetről, a belépés és eltávozás rendjéről, baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére kiürítési, menekítési tervről, az egészségügyi biztosítás feltételeiről gondoskodni kell. Mindezek az engedélyező határozat szerves részét képezték, az abban foglaltak maradéktalan betartása a rendezvény szervezőjének elengedhetetlen kötelezettsége lett volna

– írták válaszukban.

Mint megjegyezték, a hangszennyezés kapcsán a kérelmezőnek külön eljárást kell kezdeményeznie, ami megtörtént, így az önkormányzat környezetvédelmi osztálya a jogszabályi előírásoknak megfelelően az eljárást lefolytatta. Ahogy megfogalmazták, reggel 6 és este 23 óra között a határérték 65 dB, aminek betartásáról a szervező, azaz a Supernova Techno volt köteles gondoskodni a rendezvény ideje alatt.

A Hegyvidéki Önkormányzathoz e-mailben 1 db zajpanasz érkezett, amit 2024. augusztus 26-án továbbítottak Önkormányzatunkhoz. Ugyanakkor a csendháborítás, szabálysértés kivizsgálása ügyében a rendőrség jár el, és megteszi a szükséges intézkedéseket

– közölték, aláhúzva: „az önkormányzat részéről minden a hatályos jogszabályok betartásával történt; ugyanakkor megvizsgáljuk, milyen eszközök állnak az önkormányzat rendelkezésére, hogy a jövőben kizárhassuk a Boris Brejcha-koncerthez hasonló eseteket”.

Budaörs tanult az esetből

Bár az esemény helyszínéül szolgáló Budaörsi Repülőtér közigazgatásilag Újbudához tartozik, Budaörs közelsége miatt megkerestük a helyi önkormányzatot is – mivel érkeztek olyan olvasói panaszok, hogy 70 decibel körüli értéket lehetett mérni a városban azon az estén. Ahogy dr. Bocsi István, Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője szerkesztőségünknek küldött levelében kiemelte, a sajtóból, valamint a polgármesteri hivatalhoz érkezett lakossági bejelentések útján értesültek a múlt hétvégi rendezvényről. Hozzátette, mivel a Budaörsi Repülőtér nem a város közigazgatási területén található, hanem a XI. kerületben, a szükséges hatósági engedély kiadása az ő hatáskörükbe tartozik, illetve a zajvédelemmel összefüggő elsőfokú környezetvédelmi hatósági jogkört szintén az újbudai jegyző gyakorolja.

Megjegyezte, nem rendelkeznek hivatalos információval azzal kapcsolatban, hogy „a zajforrás üzemeltetője részéről sor került-e környezeti zajkibocsátási határérték megállapításának kezdeményezésére, az illetékes hatóság részéről a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében esetleges mérés elvégzésére vagy a szervező szankcionálásának kezdeményezésére”.

Felelősséget érezve ugyanakkor a városunkban élők egészséges környezethez és pihenéshez való jogának megóvása iránt, számba vesszük azon jogi lehetőségeket, és megtesszük mindazokat az intézkedéseket, amelyek a további hasonló esetek elkerülését megfelelően szolgálhatják

– fogalmazta meg dr. Bocsi István.

Mi lesz a jegyekkel?

Mivel a résztvevők egy része úgy véli, nem azt kapták a megvásárolt jegyükért, amit kellett volna, kártérítést követelnek, és a fogyasztóvédelemhez fordultak segítségért. Kérdésünkre Budapest Főváros Kormányhivatala közölte: „A panaszosok a kártérítéssel és a szerződések hibás teljesítésével kapcsolatban a szervezőhöz, a bírósághoz és a békéltető testületekhez fordulhatnak. Akik az ügyben a kormányhivatalt keresték meg, azokat az említett lehetőségekről tájékoztatjuk.”

Az eseményre a Cooltix weboldalán keresztül lehetett jegyet vásárolni, akiknek a koncertet követően többek jelezték, hogy szeretnék visszakérni a belépő árát – ami anélkül nem történhet meg, hogy azt a szervező nem kezdeményezte. Az ügyben elküldtük kérdéseinket a szolgáltatónak, amely közölte: