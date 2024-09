Egykori gyereksztárok tálaltak ki a szórakoztatóipar drogtól és alkoholtól fűtött világáról

A mai is ismert hírességek egy része egykor különböző tévécsatornáknál kezdte, ahol gyerekeknek szánt műsorokban tűntek fel. Közéjük sorolható például Miley Cyrus, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Christina Aguilera és Britney Spears is. Az sem titok, hogy akadnak olyanok közöttük, akik már fiatalon megtapasztalták a hírnév árnyoldalát, a korán jött siker elvette a gyerekkorukat, és felnőttként komoly problémákkal találták szemben magukat. Akár itt lehetne említeni Britney Spearst, aki önéletrajzi könyvében már bővebben kifejtette, min ment keresztül azután, hogy fiatalon a legnépszerűbb előadóvá vált. Hasonló tapasztalatokat szerzett Demi Lovato is, akit anno a Disney vett a szárnyai alá, ám felnőve egyre inkább kezdett kicsúszni alóla a talaj.

17 éves korától kezdve drogozott, függőséggel küzdött, majd 2018-ban herointúladagolás következtében többször is sztrókot és szívrohamot kapott. Az orvosok mindent megtettek annak érdekében, hogy megmentsék az életét, ami sikerült is, ám maradandó látás- és halláskárosodása lett, amelyek nap mint nap emlékeztetik őt arra, miért ne nyúljon újra kábítószerhez. Lovato a napokban, szeptember 17-én az amerikai Hulu streamingszolgáltatón jelentette meg Nicola Marsh-sal közösen megalkotott dokumentumfilmjét, amelyben saját múltjának kivesézése mellett más gyereksztárokat is megszólaltatnak. Lovatón kívül így Drew Barrymore, Christina Ricci, Jojo Siwa, Kenan Thompson, Alyson Stoner és Raven Symoné történetét is megismerhetjük.

Demi Lovato a filmben úgy fogalmaz, már egészen gyerekkorától kezdve tudta, hogy belőle sztár lesz. Mindig is közeli kapcsolatot ápolt a dédszüleivel, akikkel sokszor együtt nézett tévét. Mint felidézte, amikor megpillantotta a képernyőn Shirley Temple színésznőt, tudta, hogy ő lesz a következő gyereksztár. Ugyanakkor nem egyből a tévézéssel kezdte, hanem előbb szépségversenyeken vett részt. A nevezési díjra is ő gyűjtötte össze a pénzt, mivel készített egy albumot, rajta nyolc dallal, amit tíz dollárért árult. Ahogy a filmben kifejti, a gyerekkora viszont nem telt túl fényesen. A gondok az iskolában kezdődtek, ahol naponta rosszindulattal szembesült. Diáktársai kifejezetten rosszul bántak vele, és elmondása szerint a mosdóban például felírták a tükörre, hogy: „Demi egy k*rva”.

Odáig fajult a helyzet, hogy pénteken már a nap végére, amikor ebédelni mentem, azt éreztem, hogy mindenki engem bámul. Többen alá is írtak egy öngyilkosságról szóló petíciót, amelyben azt állították, hogy meg kéne ölnöm magam, majd körbeadták és az emberek aláírták. Nagyon bántó volt

– mondta, hozzátéve, ez a kegyetlenség vitte őt még közelebb a céljához, vagyis hogy az álmait követve kijusson Texas államból. Mint kiemelte, elképzelte, milyen lenne a Disney Channelen szerepelni, és olyan híressé válni, hogy egykori diáktársai már nem tudják figyelmen kívül hagyni őt.

Az énekesnő-színésznőnek végül 2008-ban a Rocktábor című filmnek köszönhetően sikerült felhelyeznie magát a térképre. Mint mondta, nagyon jól érezték magukat a forgatás közben, ám később, a produkció sajtókörútja során étkezési zavarral küzdött, mivel gondja adódott az önértékelésével és az önbizalmával. Saját bevallása szerint azóta is, amikor színpadra áll és meglát egy üres széket közönségben, az az érzés lesz úrrá rajta, hogy nem elég jó. Hozzátéve, ez amiatt alakult ki benne, mivel fiatal előadóként a sikert egyenértékűnek tekintette a saját értékével, és alig tudott különbséget tenni a kettő között, így állandóan külső megerősítésre volt szüksége.

Efféle tapasztalatok érték akkor is, amikor zenei pályára szeretett volna áttérni 15 éves korában. Az akkori menedzsmentjének öt dalát is megmutatta, ám ők nem úgy reagáltak a szerzeményekre, ahogy várta, és inkább azt szerették volna, ha más dalszerzőkkel vonulna stúdióba, és velük alkotna. Ennek következtében a zene iránti lelkesedése is alábbhagyott, elvesztette ezt az elemi kötődést, illetve elmondása szerint megsértették az egóját, így sosem állt már úgy a zenéhez, mint azelőtt.

Kezdődtek a gondok

Mint azt Lovato felelevenítette, a Rocktábornak köszönhetően hamar óriási népszerűségre tettek szert, ami legalább ekkora nyomással is járt. Mivel fiatalok példaképei voltak, sok szabálynak kellett megfelelniük, azaz nem káromkodhattak és nem lehetett a kezükben olyan pohár, amiről azt lehetett feltételezni, hogy alkohol van benne. A vele együtt a Rocktáborban szereplő Jonas Brothersszel egyetemben mind épp építették ki a zenei karrierüket, forgatták a film második részét, illetve ő már dolgozott a Sonny, a sztárjelölt sorozaton és más projekteken.

A produkcióban úgy fogalmaz, még csak tinédzser volt, de állandóan ki volt merülve. Egyszer például a Jonas Brothersszel kellett együtt koncerteznie, így egész nap interjúkon és fotózásokon vett részt, ám azelőtt hogy színpadra lépett volna, le kellett feküdnie aludni. Édesanyja visszaemlékezése szerint alig tudta felébreszteni őt, ami nagy aggodalmat keltett benne. Lovatóban viszont a kimerültsége bűntudatot és elégedetlenséget ébresztett, mivel annak ellenére, hogy olyan élete lehetett, amiről álmodott, egyáltalán nem volt boldog.

Mindig is undorodtam magamtól. Tudtam, hogy azáltal, hogy a Disney Channelen szerepeltem, olyan kiváltságos helyzetbe kerültem, hogy emberek milliói cseréltek volna velem egy szempillantás alatt. Már természetesnek is vettem, pedig csak egy tinédzser voltam, aki küszködött

– jelentette ki.

Lovato ráadásul disszociációval (ami a pszichológiai működéseket, például az idő- és helyérzékelést értelmezhetővé tevő tudat részleges vagy teljes szétesését jelenti) küzdött, aminek következtében némely projektjére nem is emlékszik. Elmondása szerint a Rocktábor első részének forgatása jobban beugrik neki, mint a második részé, ám hozzáteszi, a gyereksztárok nagy része küzd ezzel a problémával. Köztük a film egy másik szereplője, aThat’s So Raven sorozat, illetve a Párduclányok- és a Dr. Dolittle-filmek színésznője, Raven-Symoné, akivel kapcsolatban azt is kiemelte, hogy amikor egyeztettek a dokumentumfilmmel kapcsolatban, kiderült, dolgoztak már együtt a Sonny, a sztárjelölt sorozatban, ám Lovatónak ez teljesen kimaradt. Mint mondta, az viszont rémlik neki, mennyire nehéz volt vele együtt dolgozni, mivel mentális problémákkal, kábítószer-függőséggel és étkezési zavarral küzdött. Állítása szerint különösen a Rocktábor második részének a forgatása alatt adódtak gondok, mivel munkatársai tartottak attól, mikor kerül ismét érzelmi hullámvasútra. Különösen Alyson Stoner, aki szintén szerepel a dokumentumfilmben, tőle bocsánatot is kért a viselkedése miatt, sokáig nem beszéltek emiatt.

Lovato a produkcióban kiemelte, nagy nyomás nehezedett rá amiatt, mert az egyik legnagyobb gyereksztár volt, és úgy vélte, ha azt várják el tőle, hogy úgy dolgozzon, mint egy felnőtt, akkor úgy is fog bulizni. Hozzátéve, akkoriban könnyű volt hozzájutni a kábítószerekhez, és azt érezte, csak így tudja maga mögött hagyni a gondokat. Az énekesnő 17 éves korától kezdve fogyasztott kábítószert, majd 2010-ben már rehabra akarták őt küldeni.

A film szerint az vezetett idáig, hogy a dél-amerikai turnéján megütötte az egyik táncosát, Alex Welchet, így berekesztették a koncertsorozatot. Bár Lovato azt hitte, ezután Los Angelesbe viszik, valójában a háta mögött elintézték, hogy bekerüljön egy chicagói kezelőintézetbe. Mint mondta, nem az történt, hogy ő maga jutott arra a felismerésre, hogy segítségre van szüksége, hanem úgy csapódott le ez benne, hogy megbüntetik, a karrierje véget ért, ami reménytelenséggel töltötte el.

Végül 2011-ben fejezte be a kezelést, majd a nyilvánosság elé állt, és beszámolt korábbi egészségügyi problémáiról, vagyis a bulimiáról, a kábítószer-használattal kapcsolatos küzdelmeiről és önkárosító gondolatairól. Mint megírtuk, a színésznő-énekesnő 2018-ban herointúladagolás miatt került kórházba, ami egészségügyi szövődményekhez, többek között többszörös sztrókhoz, szívrohamhoz és agykárosodáshoz vezetett. Ez az eset ébresztette őt rá arra, hogy le kell szoknia a káros szenvedélyekről: „Sok aggodalommal tölt el, amikor arra gondolok, milyen közel jártam ahhoz, hogy ma már ne legyek itt”.

Gyerekként a drogok rabja

Demi Lovato mellett a film két másik szereplője, az Addams Family-filmek és a Casper sztárja, Christina Ricci, illetve a többek között az E. T., a földönkívüli, Az 50 első randi és a Charlie angyalai-filmekből ismert Drew Barrymore is drogproblémákkal küzdött. Utóbbiról már köztudott, hogy 9 évesen ivott először, majd 12 évesen kezdett kokaint fogyasztani.

10 éves korom környékén az anyám barátjával kábítószereztem. Most, hogy van egy 10 éves lányom, szinte felfoghatatlan, de én így nőttem fel

– emlékezett vissza Barrymore, akit édesanyja egy kezelőintézetbe adott 13 éves korában, 18 hónapot töltött itt, majd 2014-ben újra rehabra került, egy évvel később hagyhatta el az intézményt.

A színésznő elmondása szerint 11 hónapos korában szerepelt először tévében, egy reklámban, és azóta sem hagyta abba a munkát – kivéve amikor rehabon volt. Mint megjegyezte, kérdéseket vet fel benne, az anyja miért tartotta jó döntésnek, hogy színésznő legyen a lányából, ám csak arra tud gondolni, hogy a saját álmát akarhatta megvalósítani, vagy nagyban hatott rá, hogy az apai oldalon több színész is akadt. A szülei között ugyanakkor nagy volt az ellentét, apját egy hűvös, mérgező embernek írta le, aki kifejezetten veszélyes volt és sok drogot fogyasztott. Anyja végül elhagyta férjét, amikor Barrymore még csak hat hónapos volt, majd egyedül nevelte tovább őt. A színésznő 2004-ben békült ki apjával, annak halála előtt. Igazi apafigurának viszont nem őt, hanem Steven Spielberget látta, akivel a pályafutása kezdetét jelentő E.T., a földönkívüli filmen dolgoztak együtt először. Elmondása szerint a rendező olyan korlátokat szabott neki, amelyet alapvetően csak egy szülő tesz, ám erre már felnőttként döbbent rá.

Míg Christina Ricci arról beszélt a filmben, hogy tiniként szinte azonnal rászokott a drogokra és az alkoholra, mivel az érezte, máshogy nem is tud boldog lenni. A produkcióban azt állítja, gyerekként nagyon unatkozott és hétéves korában sok zűrbe belekeveredett, ami akkor változott meg, amikor castingrokra kezdett járni. A gyermekkorát pedig kaotikusnak nevezte, aminek édesapja volt az oka.

Apám egy kudarcot vallott szektavezér volt, megvolt benne az az igazán őrült nárcizmus, ami azzal jár, ha valaki egy szektát akar vezetni. Fizikailag nagyon erőszakos volt. Soha nem volt nyugalom a házamban

– mondta, kiemelve, a forgatások menedékként szolgáltak a számára.

A saját anyját perelte be

Előbbieken felül a Saturday Night Live állandó csapatának a tagja – aki egyben a show történetének leghosszabb ideje szereplő színésze –, Kenan Thompson is megszólalt a filmben, azt felelevenítve, hogy egy szélhámos hogyan lépett meg az első reklámjáért kapott 800 dollárjával. Míg a Dance Moms című, Nickelodeonon futó műsorból ismertté vált Jojo Siwa annak nehézségeire emlékezett vissza, milyen következményekkel járt, amikor bevallotta, hogy az LGBTQ-közösség tagja. Ezután másképp bántak és beszéltek vele, ahogy a munkájához is máshogy álltak. A karrierje így megsínylette ezt a kinyilatkoztatást, és a csatorna elnöke felhívta őt, azon tanakodva, milyen magyarázattal álljanak elő a gyerekeknek és a szüleiknek. Végül azt a megoldást találták, hogy Siwának kellett felhívnia a csatorna partnereit, azt bizonygatva, hogy nem őrült meg. Ahogy kiemelte, olyan szerződése volt, hogy a saját közösségi média felületeit érintő márkaszerződéseket is a csatornával kellett jóváhagyatnia, így kvázi mindent ők uraltak. A social media platformokon lévő profiljait illetően ugyanakkor az ő kezében volt az irányítás, így itt élhette ki magát igazán. Siwa azt is megjegyezte, ez azzal járt, hogy azóta is 250-300 alkalommal posztol egy nap a közösségi médiában.

Szintén gyerekként vált világszerte ismertté a Reszkessetek, betörők! sztárja, Macaulay Culkin, aki ugyan nem nyilatkozik a filmben, ám a produkció rendezője, Chris Columbus igen. Mint kiemelte, a színésznek komoly problémái voltak az édesapjával – akit egy 2018-as interjúban egy bántalmazó, kegyetlen férfinak írt el –, majd 15 éves korában őt és az édesanyját is beperelte. Azt akarta, hogy távolítsák el őket a törvényes gyámjai közül. 18 éves koráig inkább a család könyvelőjére bízta a pénzügyeit, ám testvérével, Kieran Culkinnal ezután egyre inkább kezdtek elhidegülni az édesapjuktól, és a viszonyuk máig nem rendeződött.

Új törvényjavaslat a gyerekek védelme érdekében

Ahogy Demi Lovato a filmben kijelentette, nincs egy bevált kézikönyv arra vonatkozólag, hogyan lehet eligazodni ebben az iparágban ilyen fiatalon, ám az a célja, hogy felhívja a figyelmet arra, milyen káros hatással tud járni, ha valaki gyerekként válik híressé. Míg Kristine Reeves, Washington állam törvényhozó testületének képviselője arról számolt be, hogy az internet és a közösségi média miatt új jogszabályokra van szükség ahhoz, hogy ezeknek a fiataloknak – akik sok esetben a szüleik miatt kerülnek nagy nyilvánosság elé – legyen lehetőségük arra, hogy a saját kezükbe vegyék a sorsukat. Egy általa is támogatott amerikai törvényjavaslat szerint a jövőben kompenzáció illethetné meg őket, illetve önmagában az a lehetőség, hogy a róluk szóló tartalmakat eltávolíttathatnák az internetről.

(Borítókép: Demi Lovato, Christina Ricci és Drew Barrymore. Fotó: Jason Koerner, Leon Bennett, Michael Loccisano / Getty Images)