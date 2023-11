Britney Spears: Ahogy ott feküdtem, azt hittem, meg fogok halni

Nagy várakozás előzte meg Britney Spears önéletrajzi könyvét, mivel az énekesnő már évek óta a nyilvánosságtól elzárkózva éli az életét – az elmúlt időszakban főleg a közösségi médiában tanúsított különös viselkedésével tűnt ki. Az előadó még 2021-ben került ki a gyámság alól, miután 13 éven át az édesapja rendelkezett többek között a pénzügyei felett, így megszabadulva ettől a béklyótól elindulhatott a maga útján. Bár úgy tűnt, a szerelem is rátalált, tavaly férjhez ment Sam Asgharihoz, akitől gyermeke született volna, ám végül elvetélt, és a házasságuk sem tartott tovább egy évnél. Az énekesnő egy-két, más előadókkal készített szerzeménytől eltekintve már egy ideje nemigen jelentet meg saját dalokat, nem ad interjút, így viszonylag keveset tudunk arról, hogyan zajlanak jelenleg a mindennapjai. A rajongókban az elmúlt időszakban számos kérdés vetődhetett fel már önmagában csak látva a közösségi médiában való jelenlétét, illetve korábbi megmozdulásai is magyarázatra szorulnának, amit nyilvánvalóan Spears is érzett.

Az énekesnő év elején erősítette meg, hogy érkezik a memoárja, amelyért a hírek szerint 15 millió dollárt – jelenlegi árfolyamon körülbelül 5,4 milliárd forintot – kaphatott. A könyv október 24-én jelent meg világszerte, köztük magyarul is a boltokban, A bennem lévő nő címmel, ami feltehetőleg az I'm Not a Girl, Not Yet a Woman című slágerének egyik sorára utal. A kötet egyes részletei már közvetlenül a megjelenés előtt kiszivárogtak, így idő előtt tudhattuk meg, hogy:

a gyámság alatt semmilyen beleszólása nem volt a pénzügyeibe, illetve gyógyszerekkel tömték,

azért borotválta le a haját, mert így próbálta felvenni a kesztyűt a vele szemben támasztott elvárásokkal,

Justin Timberlake-től gyereke született volna, de végül abortuszra kényszerült,

majdnem rá osztották Rachel McAdams szerepét a Szerelmünk lapjai című filmben,

korábbi férje, Kevin Federline nem mondta el neki, hogy már van két gyereke, mikor randizni kezdtek.

Fülig beleesett Justin Timberlake-be

A könyv már a megjelenésének legelső napján rekordot döntött, mivel minden idők legnagyobb példányszámban elkelt, híresség által fémjelzett memoárja lett, amelyből a hírek szerint jövőre érkezik a második felvonás – legalábbis az énekesnő ezt harangozta be a közösségi oldalán. Az egy hete megjelent kötetben lapozgatva ugyanakkor az előbbiek mellett még számtalan érdekes részletet lehetne kiemelni. Spears többek között visszaemlékezett karrierje kiindulópontjára, a Mickey Mouse Clubra, amelyben rajta kívül még Christina Aguilera, Ryan Gosling és Justin Timberlake szerepeltek akkoriban. Utóbbival össze is jött, elmondása szerint egy ottalvós bulin felelsz vagy mersz játék közben csókolták meg először egymást. Sőt, az énekesnő Timberlake bandájának, az 'N Sync-nek az előzenekara lett, így közösen indultak turnéra azután, hogy Spears a Baby One More Time dalával berobbant a köztudatba.

Rengeteg minden közös volt bennünk. A turnén újra találkoztunk, és napközben is egyre több időt töltöttünk együtt, a koncertek előtt és után. Hamarosan nyilvánvaló lett számomra, hogy fülig beleestem – annyira, hogy az már szánalmas. Ha egy környékre vetődtünk, fogalmazott az anyukája, mágnesként vonzottuk egymást: nyomban egymásra találtunk és összetapadtunk. Megmagyarázhatatlan jelenség. Ha őszinte akarok lenni, tényleg fura ennyire szerelmesnek lenni

– írta.

Spears elmondása szerint Timberlake-kel egy orlandói házban éltek együtt, ahol minél több időt próbáltak eltölteni közösen. Ahogy kiemelte, a kapcsolatuk során az énekes többször megcsalta őt, ám ezekről az esetekről nem akart tudomást venni, mivel rózsaszín ködben élt. Timberlake-et a fotósok többek között lencsevégre kapták az All Saints banda egyik tagjával, illetve az egyik táncosától megtudta, hogy viszonya volt egy másik lánnyal is – akinek a nevét nem árulta el, mivel ismert személyről van szó, akinek már családja van. Mint írta, egyszer ő is félrelépett, Wade Robsonnal, amit bevallott Timberlake-nek, ám ennek ellenére együtt maradtak.

Az abortusz összetörte

Ahogy az már a könyv megjelenése előtt kiderült, Spears teherbe esett az énekestől, aki még nem akart gyermeket, így abortuszra kényszerült. Azt akarták, hogy senki ne tudjon a terhességről, így nem fordultak orvoshoz, mindent otthon intéztek. Ezt az időszakot így idézte fel a memoárban:

Még a családomnak sem mondtuk el. Rajtam és Justinon kívül csak egyvalaki tudta, Felicia, aki mindig mindenben készen állt segíteni. Azt mondta: »Kicsit talán fájni fog, de majd rendbe jössz.« A kijelölt napon, Felicia és Justin jelenlétében bevettem azokat a kis pirulákat. Hamarosan jelentkeztek az erős görcsök. Kimentem a fürdőszobába, és órákig ott maradtam; csak feküdtem a padlón, zokogtam és sikoltoztam. Adniuk kellett volna valami érzéstelenítőt, gondoltam. Kellett valami fájdalomcsillapítás. Kellett egy orvos. Halálra rémültem. Ahogy ott feküdtem, azt hittem, meg fogok halni

– írta, kihangsúlyozva:

Amikor azt mondom, fájdalmas volt, azzal meg sem közelítem a valóságot. Elviselhetetlen gyötrelmet éreztem. A padlón térdeltem és a vécékagylóba kapaszkodtam. Sokáig mozdulni sem tudtam. Máig ez volt a leggyötrelmesebb dolog az életemben, amit elszenvedtem. Ennek ellenére nem vittek be a kórházba. Justin bejött a fürdőszobába, és lefeküdt mellém a padlóra. Idővel azt gondolta, a zene talán majd segít, ezért elment a gitárjáért, visszafeküdt mellém és játszani kezdett. Én meg csak sírtam és zokogtam, amíg vége nem lett. Órákba telt.

A pár végül három együtt töltött év után szakított, pontosabban Timberlake mondott búcsút Spearsnek egy SMS-sel. Az énekesnő kifejtése szerint teljesen összeomlott a hír hallatán, és valahányszor róla kérdezték őt, sírva fakadt. Mint megfogalmazta, nem tudja, orvosi értelemben sokkos állapotba került-e, de úgy érezte magát. Timberlake úgy próbálta vigasztalni őt, hogy egy levelet írt neki, amit bekereteztetett, és amit jelenleg is az ágya alatt tart. A kötetben emellett beszámolt az énekes Cry Me a River című daláról, amelynek dalszövegében igencsak magára ismert, illetve a videóklipben is egy hozzá hasonló külsejű lány szerepelt, aki megcsalja őt.

A médiában lotyóként ábrázoltak, aki összetörte az Amerikai Aranyifjú szívét. Az igazság az, hogy én kábé kómában feküdtem Louisianában, ő meg vígan élte az életét Hollywoodban. Mondjam azt, hogy a nagy sikerű szólóalbumán és az azt övező hírverésben Justin elfelejtette megemlíteni, hányszor csalt meg engem? Hollywood mindig is inkább kedvezett a férfiaknak, mint a nőknek. Azt is tudom, hogy arra biztatják a férfiakat, hordjanak össze mindenféle sz*rságot a nőkről, ha híresek és befolyásosak akarnak lenni, de akkor is összetörtem. A koncepció, hogy rútul elárultam, érzelmesebbé tette az albumot, és adott neki egy narratívát: jól megmondhatta a magáét a hűtlen lotyónak

– fogalmazta meg.

Mint kifejtette, megszégyenülve érezte magát emiatt, és nem védhette meg a saját igazát. Állítása szerint a Cry Me a River megjelenése után mindenhol pfújoltak, ha meglátták, és a klubokban is csak az utálat fogadta. Sőt, amiatt tartották őt képmutatónak, mivel kezdetben egy szende szűzként állították őt be, ám ez a kép megdőlt, miután Justin Timberlake kijelentette, szexuális viszonyban voltak egymással. Ahogy kiemelte, tetszett neki, hogy mindez kitudódott, így megtört a jég, és többször nem kellett szűziességet színlelnie. Az énekest kissé kellemetlen helyzetbe hozva pedig azt is megosztotta az olvasókkal, hogy a szakításukat követően a férfi heti hat-hét lánnyal feküdt le, amit ő amiatt nem ver nagy dobra, mert akkoriban minden lány róla álmodott.

A hírnév árnyoldala

Ahogy az előadó megjegyezte a kötetben, igen hamar megtapasztalta a hírnév árnyoldalát, már a 2000-es MTV Video Music Awards-on kikezdték őt a szerelése miatt, amit a fellépés közben viselt – flitteres bikinifelsőt és feszülős nadrágot. Mint megfogalmazta, a díjátadót követően az MTV monitor elé ültette őt, hogy reagáljon arra, amint a Times Square-en épp amiatt hőzöngenek az emberek, hogy milyen öltözékben állt színpadra.

Azt mondták, „túl szexin" öltözködtem, és ezzel rossz példát mutattam a kölyköknek. A kamera rám szegeződött, és várta, hogyan reagálok a kritikára – vajon félvállról veszem, vagy sírva fakadok? Valamit rosszul csináltam? – tűnődtem. Hiszen én csak kitáncoltam a lelkem a díjátadón. Sosem mondtam olyat, hogy példakép lennék. Nem akartam mást, csak énekelni és táncolni

– jegyezte meg, hozzátéve:

Az MTV műsor házigazdája nem adta fel. Mit gondolok azokról, akik szerint megrontom Amerika ifjúságát? Végül így feleltem: »Némelyikük nagyon kedves volt... de nem én vagyok a gyerekek anyja. Nekem csak önmagamnak kell megfelelnem. Tudom, hogy mindig lesznek ilyenek... Tudom, hogy nem mindenki fog szeretni.« Az eset megrázott. Először, de nem utoljára érzékeltem a hírnév árnyoldalát. Úgy tűnt, valahányszor fellépek egy szórakoztató műsorban, mindig lesz valaki, aki rám süti, hogy nem vagyok „hiteles".

Nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor meggyűlt a baja a sajtóval, többek között Diana Sawyernek is adnia kellett egy interjút, amit igen megalázónak írt le. Mint mondta, Justin Timberlake-kel kapcsolatban faggatta őt, vajon mit tett, hogy ekkora fájdalmat okozott neki, ám ő egyáltalán nem akarta megosztani a magánéletét a nyilvánossággal: „Nem tartoztam a médiának a szakításunk részleteivel. Nem szabadott volna hagynom, hogy ország-világ előtt kérdőre vonjanak, és ott kelljen sírnom egy idegen nő előtt, aki egy perc nyugtot sem hagyott nekem a kíméletlen és durva kérdéseivel. Ehelyett azt éreztem, hogy kihasználtak és felültettek az egész világ előtt. Az az interjú lett a töréspont – mintha átállítottak volna bennem egy kapcsolót. Éreztem, ahogy a sötétség szétárad bennem. Már-már vérfarkasnak éreztem magam, ahogy átváltoztam Rossz Emberré”.

Ő kérte meg Kevin Federline kezét

Mint ismert, Kevin Federline korábban egy párt alkotott az énekesnővel, akitől két gyermeke is született. Spears a közös történetükre úgy emlékszik vissza, hogy az Onyx Hotel turnén került közelebbi viszonyba a férfival, aki egyébként akkoriban a háttértáncosa volt. Mint írja, a kapcsolatukat kezdetben a játékosság jellemezte, és a Justin Timberlake-kel való szakítása után jól esett neki, hogy valaki törődik vele. Mivel kijöttek egymással, jó ötletnek tartotta, hogy Federline vele tartson a turnén, ami jól is sült el.

Remekül szórakoztunk azon a turnén; segített elvonni a figyelmemet a munkáról, ami még nagyobb kihívást jelentett, mint máskor. A koncertek után nem kellett egyedül visszamennem a hotelszobámba. Ahogy hazafelé repültünk, mindenféléről beszéltünk, és megkérdeztem, hogy elvenne-e. Nemmel válaszolt – azután rendesen megkérte a kezem

– olvasható a könyvben, ahogy arról is ír, végül a válásuk minden költségét neki kellett állnia.

A válást követően az énekesnő közelebbi kapcsolatba került Paris Hiltonnal, akivel nem egy vad éjszakán vannak túl. Spears a kötetben úgy fogalmaz, akkoriban a világ legrosszabb anyukájának tartották, mivel két kisgyerek mellett bulizni is volt ideje. Sőt, arra is kitért, a kedvenc drogja, ami elmondása szerint alkohol mellé is fogyasztható, az egy amfetamint tartalmazó készítmény, amit ADHD-s gyerekeknek adnak. Ahogy kifejtette, sosem érdekelték a kemény drogok – bár a zenei világban sokan élnek ilyen szerekkel –, így Paris Hiltonnal és Lindsay Lohannel akkoriban is csak alkoholhoz nyúltak.

Sarokba szorított állatnak érezte magát

Az énekesnő gyámsága egy 2007-ben történt eseményt követően vette kezdetét, amikor a fotósok szeme láttára kopaszra nyírta a fejét egy fodrászszalonban. A könyvben azt állítja, mindez annak következtében alakult így, hogy a férje már hetek óta nem engedte, hogy láthassa a gyermekeit, így besokallt. Az ajtónál állva könyörgött Federline-nak, hogy találkozhasson a fiaival, amit a lesifotósok is lencsevégre kaptak.

El sem tudom mondani, mennyire megalázó volt. Sarokba szorított állatnak éreztem magam. Ezek az emberek szüntelenül a sarkamban loholtak, és várták, mikor csinálok valamit, amit lefotózhatnak. Hát akkor éjjel adtam nekik fotózni valót. Elmentem egy fodrászszalonba, fogtam a hajvágó gépet, és lenyírtam a hajamat. Mindenki röhejesnek tartott. »Nézd már, teljesen begőzölt!« Még a szüleim is úgy tettek, mint akik helyettem szégyellik magukat. Egyedül azt nem értette senki, hogy a fájdalom miatt gőzöltem be. Elvették tőlem a gyerekeimet! Miután leborotváltam a fejem, mindenki megijedt tőlem, még az anyám is. Többé senki nem állt szóba velem, annyira csúfnak tartottak

– jegyezte meg.

Ahogy kifejtette, a hosszú haja is annak az imidzsnek a része volt, amit az emberek szerettek benne, ám ő ezzel a lépéssel azt kívánta üzenni a világnak, nem lesz szép mások kedvéért, nem fog álomlányként viselkedni: „Évekig voltam jó kislány. Kedvesen mosolyogtam, míg a tévéműsorok házigazdái a mellem valódiságán csámcsogtak; míg az amerikai szülők azt mondogatták, hogy tönkreteszem a gyerekeiket a haspólóimmal; míg az öltönyösök leereszkedően a kezemet paskolgatták, és sok millió eladott lemez után is a szakmai döntéseimet kritizálták; míg a családom úgy kezelt, mintha én lennék a testet öltött gonosz. Elegem lett”.

Nem ehette, amit akart

Spears a könyvben hosszasan értekezik a gyámság alatt töltött idejéről, ami 2021-től nézve az azt megelőző 13 évet öleli fel. Megfogalmazta többek között, hogy ez idő alatt az édesapja azt is megszabta, egyáltalán mit ehet.

Fogyózhattam és mozoghattam akármennyit, apám csak azt hajtogatta, hogy dagadt vagyok. Szigorú diétára fogott. A helyzet iróniája, hogy volt inasunk – persze telt rá –, ezért tőle próbáltam koldulni valami rendes ételt. »Uram – könyörögtem –, nem tudna becsempészni nekem egy hamburgert vagy egy kis jégkrémet?«. »Sajnálom, hölgyem – felelte –, de szigorú utasítást kaptunk az apjától.« Így aztán két évig szinte mást sem ettem, csak csirkehúst és konzerv zöldséget

– írta, hozzátéve, két évig könyörgött azért is, hogy sült krumplit ehessen, de mindhiába, nem esett meg rajta a szívük.

Annyira megalázónak éreztem! Az is épp elég, ha magadat fogod szigorú diétára, de mikor valaki megfoszt azoktól az ételektől, amiket szeretsz, az még rosszabb. Úgy éreztem, mintha már nem is az enyém lenne a testem. Lementem az edzőterembe, és annyira nem tudtam mit kezdeni azzal, amit a trénerem szerint csinálnom kellett volna, hogy teljesen lefagytam. Megrémültem. Az igazság az, hogy k*rvára nyomorultul éreztem magam. És még csak nem is vált be. A diéta pont ellenkező hatást hozott, mint amit apám remélt. Hízni kezdtem. Bár alig ettem, mégis úgy éreztem, rút vagyok és mindenre alkalmatlan

– fejtette ki.

Az énekesnő elmondása szerint azért is érintette őt különösen rosszul, hogy ennyire beszabályozták az életét, mert tulajdonképpen az egész családja belőle élt. Mint írta, korábban szeretett házakat és autókat venni a családjának, viszont eljött az az idő, amikor ez magától értetődővé vált, kvázi elvárássá. Hozzátette, arról ugyanakkor mind megfeledkeztek, hogy mindez azért lehetséges, mert előadóművész, ám azután, ahogy bántak vele, elapadt a kreativitása.

Kétezer dollár zsebpénzt kaptam egy hétre. Ha akartam egy sportcipőt, amire a gondnokaim szerint nem volt szükségem, simán nemet mondtak. Mindezt úgy, hogy 248 műsort nyomtam le és 900 000-nél is több jegyet adtam el Vegasban. Minden show több százezer dollárt hozott a konyhára. Egy ritka alkalommal, amikor vacsorázni mentem egy barátommal és másokkal, köztük a táncosaimmal, megpróbáltam kifizetni a teljes fogyasztást. A számla ezer dollárról szólt, mert sokan voltunk, de akkor is én akartam állni – fontos volt számomra, hogy tudassam, milyen nagyra értékelem a munkájukat. A bank visszadobta a kártyámat. Nem volt elég fedezet a „zsebpénzes” számlámon

– jegyezte meg, kiemelve, ezzel szemben az apja multimilliomos lett, busás összegeket tett zsebre a turnékból. Sőt, egy alkalommal ki is jelentette, már ő diktálja a szabályokat, ő lett Britney Spears.

Az énekesnő végül 2021-ben hívta fel a 911-et azzal, hogy édesapja visszaél a gondnoksággal, ami egy szinte végeláthatatlan tárgyalássorozatot eredményezett, amelynek köszönhetően 13 év után már Spears is hallathatta a hangját. A bíróságot meggyőzve afelől, hogy képes gondoskodni magáról, kikerült a gyámság alól, amivel rálépett az önmegvalósítás útjára.

Nem vágyik koncertekre

Bár a Britney Spears rajongókban első körben az a kérdés vetődhet fel az énekesnővel kapcsolatban, mikor tervez visszatérni, a memoár szerint a koncertezés nincs a jövőbeli tervei között. Ahogy kifejtette, folyamatosan erről kérdezik őt, viszont még küzd ezzel gondolattal, mivel annak ellenére, hogy ugyanannyira szeret énekelni és táncolni, mint fiatalon, végre szeretne valamit csak saját magáért csinálni. Jelenleg nem a zenei karrierének az előmozdításán van a fő fókusz, bár szereti az előadóművészetet, az elmúlt öt évben alábbhagyott a szenvedélye, hogy közönség előtt lépjen fel. Elmondása szerint most annak jött el az ideje, hogy megpróbáljon lelkileg rendbejönni, megtalálni önmagát, és nem olyasvalaki lenni, akire mások vágynak.

Női mivoltomat a szabadság adta vissza, hogy végre azt tehetem, amit csak akarok. A negyvenes éveimben járva új dolgokat próbálok ki. Olyan sokáig elnyomták a bennem lévő nőt. De most teljes gőzzel élek. Talán még Sin Cityben is vétkezhetek

– írta az énekesnő.

(Borítókép: Britney Spears 2018. augusztus 4-én. Fotó: Dave Hogan / BCU18 / Getty Images)