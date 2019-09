2025-ig a magyar Burger Kingekből is eltűnnek a játékfigurák

Magyarországon is nagyot futott a hír, hogy a Burger King hamarosan száműzi a gyerekmenüjéből a műanyag figurákat, hogy csökkentse az általa termelt hulladék mennyiségét. A trendre a McDonald's is felült, ők azt jelentették be nemrégiben, hogy az USA-ban októbertől lehetőséget adnak rá, hogy játék helyett gyümölcsöket kérjenek a vásárlók a gyerekmenük mellé – az amerikai és brit piacról szóló cikkek azonban nem tértek ki rá, hogy mire számíthatnak a vendégek a világ többi részén.

Ezért megkérdeztük mind a két gyorsétteremláncot, mikor várható Magyarországon a gyerekmenük műanyagmentesítése. A magyar Burger King láncolatot üzemeltető Fusion Befektetési Zrt. tájékoztatása szerint a márka "elkötelezett a fenntarthatóság mellett", mint írták:

Az Egyesült Királyság a piac élén jár a változás megtételében. Globális márka lévén, folyamatban van annak vizsgálata, hogy miként lehetséges 2025 végéig teljes mértékben megszüntetni a biológiailag nem lebomló műanyag játékokat a Burger King éttermekben. Magyarország mihamarabb szeretne csatlakozni a kezdeményezéshez, de egyelőre nem tudunk bővebb információt adni arról, hogy pontosan mikortól tudjuk megszüntetni a műanyag játékokat a King Jr. menükben.

A McDonald's válasza alapján itthon nem várható változás ezen a téren a közeljövőben, ugyanis a hazai vendégek már idén januártól dönthetnek úgy, hogy a játék helyett könyvet kérnek a Happy Mealhez, a gyümölcs pedig szintén több mint egy éve állandó részét képezi a menünek. A gyümölcs tehát nem a játék (vagy könyv, ami szintén egy tárgy) alternatívájaként került a menübe, hanem mellette.

Ha már a környezettudatos lépéseknél tartunk, arról is megkérdeztük a Mekit, terveznek-e a közeljövőben vegetáriánus opciót bevezetni a hamburgereik közé Magyarországon, ahogy azt több nyugat-európai országban már évekkel ezelőtt megtették – mint köztudott, a hamburgerre alapozó gyorséttermek ökológiai lábnyoma nem a játékfiguráktól, hanem a marhahústól igazán nagy.

Ugyanezt már tavaly is tudakoltuk tőlük, akkor azt a választ kaptuk, hogy folyamatosan monitorozzák az igényeket, de jelenleg nem tervezik zöldségpogácsás hamburgerekkel bővíteni a kínálatukat. "Vendégeink valamennyi állandó és promóciós szendvicsünket kérhetik húspogácsa nélkül, vagy választhatnak rendszeresen megújuló salátakínálatunkból is" – írták még, amin felbuzdulva kipróbáltuk a húspogácsa nélküli burgereket, és nem volt felemelő élmény.

A kérdést azért tettük fel újra, mert az azóta eltelt időben a konkurens láncok (KFC, Burger King) már előrukkoltak a maguk vega burgereivel, sőt, egyes országokban műhúsos menüjük is van vagy lesz. A magyar leányvállalat válasza szerint a McDonald's Corporation szeptember 26-án jelentette be, hogy szeptember 30-án elindítja azt a tesztsorozatot, amelyben a Beyond Meat növényi alapú, kizárólag a McDonald's számára gyártott pogácsáival készülő P.L.T. (Plant, Lettuce, Tomato, azaz növényi pogácsa, saláta és paradicsom) szendvicseket forgalmaznak 12 héten át 28 kanadai étteremben. Mint írták,

A tesztek értékes információval szolgálnak majd arról, hogy a vendégek mit várnak el ettől a terméktől, melyek számukra a legfontosabb szempontok a termék megítélésében, emellett segítenek megérteni az éttermi üzemeltetést érintő hatásokat, a folyamatokkal kapcsolatos igényeket. Mindezen tapasztalatok segítik majd a termékkel kapcsolatos jövőbeni döntések meghozatalát.

Vagyis a meki műhúsos hamburgerének későbbi elterjedésére komoly hatást gyakorolhat az, hogy a kanadai fogyasztóknak mennyire jön be a növényi alapú húsutánzat a szendvicsekben. A Beyond Meat műhúsát egyébként az Index is megkóstolta, és úgy találtuk, visszaadja egy tisztességes hamburger élményét, csak az a baj vele, hogy nagyon drága.