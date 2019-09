Drasztikus vaddisznóirtást akarnak a húsosok

Ha meg akarjuk óvni a magyar sertéságazatot,

azonnali és drasztikus vaddisznóállomány-ritkítást kell végrehajtani

– mondta Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke a Világgazdaság szerint. Éder egyébként a Bonafarm PR-igazgatója is egyben.

Az ágazati szereplők továbbra is nagyon félnek a sertéspestis (ASP) következményeitől, de különösen attól, hogy esetleg hazai házidisznóban is kimutatják majd a sertéspestist. Ezért tartaná Éder szükségesnek a vaddisznók komolyabb lemészárlását. Azokban az országokban, ahol már kimutatták az ASP-t házisertésben is, a vaddisznók jócskán ritkábban élnek, mint nálunk, és döntően ők tudják terjeszteni ezt a betegséget.

Hivatalosan nálunk mostanában csak vaddisznókban találtak eddig a sertéspestisből, de azt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is elismerte, hogy házisertésből is egész telepeket irtottak már ki, a súlyos állapotú házidisznóik miatt.

A háztáji gazdaságoknál jellemzően nem tartják be annyira szigorúan a járványügyi követelményeket. A Hvg.hu nemrég pedig arról írt, hogy hiába van kész egy minisztériumi javaslat a probléma kezelésére, a választások miatt nem hajtják végre ezt, mivel a vidéken hagyományosan erős Fidesznek népszerűtlen lenne zargatni a háztáji disznótartókat.

Éder azt is elmondta, hogy az egészségügyi szabályokat be nem tartó szereplőket be kell zártani egy figyelmeztetés után, a méretüktől függetlenül.