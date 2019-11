444: Jászai Mészáros Beatrixszel és Vida Józseffel se jött ki

A nyáron hosszú cikksorozatban mutattuk be, ahogy a Mészáros Lőrincékhez került 4iG nevű informatikai céget felkészítette a kormányközeli élcsapat arra, hogy letarolja az állami informatikai közbeszerzések piacát. Jelentős részben például a T-Systems felvásárlásával.

Nem túlzás, hogy ezermilliárdos tétért ment a helyezkedés az informatikai piacon, hiszen az egész iparág tipikus NER-es célpont: politikailag is érzékeny, nagy árbevételt generáló, ellátásbiztonsági vagy sok állami megrendeléssel jellemezhető üzleti ágazat, amibe ömlik az uniós pénz.

A T-Systems a Deutsche Telekomé volt, ők viszont jó eséllyel kevésbé szívesen üzleteltek volna Mészáros Lőrincékkel közvetlenül, ezért le kellett választani a 4iG-t Orbán közeli barátjáról. Így került Jászai Gellérthez, aki szintén bizalmi ember, de nem Mészárossal vagy Tiborczcal kezdődik a neve. Emellett hitelezési előnyei is vannak, ha nem Mészáros cégeit kell tovább pumpálni. Ennek részleteiről itt olvashat bővebben. Ha érdekli az informatikai piac NER-esítése, akkor még ez a podcast is hasznos lehet.

Emellett Mészárosék nem voltak képesek kellő kontroll alatt tartani a rájuk bízott 300 céget, ezért Mészáros Lőrinc és családtagjai eggyel hátrébb lettek szorítva. Erről itt olvashatja a részleteket.

Az új felosztásban most a csoport tőzsdei cégei a következő vonalat viszik:

Opus Global – a menedzsment mögött elsősorban Vida József és Mészáros Lőrincék szava a meghatározó, a profil pedig egy divíziókra osztott holdingstruktúrában vagyonkezelés, értékőrzés.

4iG – Jászai Gellért az egyértelmű első ember. Infokommunikációs térhódítás, MNB-s kötvénykibocsátás, a szektor felett egyfajta fővállalkozói ernyő kiépítése zajlik.

Appeninn – Tiborcz István növekvő befolyásával egyre nemzetközibb iroda, raktár, ingatlan-üzemeltetés a profil.

Most a 444 végigvette Jászai Gellért térhódítását, ami megerősíti, hogy emberi és praktikus üzleti okok is gyorsították Jászaiék és Mészárosék szétválasztását. Egyrészt például probléma volt, hogy az üzleti tudományokban semmiképp sem túlképzett Mészáros Beatrix, Lőrinc nagyobbik lánya valódi cégvezetőként akart viselkedni. Emellett Vida Józseffel, a főképp az állattartás iránt érdeklődő NER-es csúcsmenedzserrel is elmérgesedett a viszony, de a Mészáros Lőrincék farvizén magasra emelkedő Balog Ádámmal se volt felhőtlen a közös munka.

Harmadrészt pedig tényleg olyan szinten ellenőrizetlenül folyt már ki a pénz Mészáros birodalmából, ami már Orbánt is zavarni kezdte, írja a lap. Utóbbira egyébként részmegoldás lesz, hogy az állami informatikai beszerzések százmilliárdjait is központosítják Rogánék felügyeletével, az állami kommunikációs költésekhez hasonlóan.

A továbbiakat itt olvashatja, olyan izgalmas részletekkel például, mint hogy Mészáros Lőrincnek állítólag „csütörtökön vagy pénteken érdemes elduruzsolni” az ötleteinket egy olyan héten, amikor a Felcsút otthon játszik. Meccs után pedig „megvilágosodva” tér majd vissza a válasszal, „mint aki magában alaposan átgondolta az ötletet”.