Ma kezdődik Simonka György pere

Ma tartják az előkészítő ülést a Simonka György fideszes országgyűlési képviselő és 32 társa ellen költségvetési csalás bűntette miatt indult büntetőügyben a Fővárosi Törvényszéken. Maga Simonka már várhatta ezt a napot, ugyanis még tavaly augusztusban azt mondta:

Nem követtem el semmilyen törvénysértést. Nagyon sajnálom, hogy az eljárás sokak számára okoz kellemetlenséget, és hiszem, hogy a független bíróság előtt minél előbb tisztázhatom magam.

A tét nem kicsi, a Magyar Narancs értesülései szerint a vádiratban 8 és fél év fegyházbüntetést és teljes vagyonelkobzást kértek a bűnszervezetben különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás miatt megvádolt politikusra.

A vádirat lényege szerint Simonka György és társai jogellenes módon akarták megszerezni a zöldség-gyümölcs termelői csoportoknak és a termelői szervezeteknek kiírt uniós és hazai pályázati támogatásokat. Simonka tavaly novemberi meggyanúsítása idején az ügyészség azt közölte:

a képviselő rendelkezései szerint lebonyolított beruházásokkal okozott vagyoni hátrány meghaladja az 1,4 milliárd forintot.

A korábbi ügyészségi közlemény szerint Simonka tudta, hogy jelentős méretű pályázati pénzek nyílnak meg 2009 végén, és emiatt olyan személyi kört épített fel, amellyel a döntéshozókat megtévesztette, hogy csoportok egymással összehangoltan szerezzenek meg minél több vissza nem térítendő támogatást.

Később összesen 24 millió forint kenőpénzt fizetett ki a vád szerint Simonka György azért, hogy a támogatások jogtalan megszerzése érdekében létrehozott cégeinél indult NAV-vizsgálatokat leállíttassa.

Simonka és bűntársai a gyanú szerint felülárazták a beruházásokat és az eszközbeszerzéseket, ezzel próbáltak minél nagyobb támogatási pénzhez jutni. Az ingatlanokat áron alul vették meg, aztán ezeket minimális fejlesztés után, fiktív értékbecsléssel jelezték az elismerési terveikben.

A beszerzett eszközök többsége használtan érkezett hozzájuk, és a valóságban csak a töredékét érték annak, amennyi pénzt ezekre Simonka és társai igényeltek.

Valamint SIMONKA KIKÖTÖTTE, HOGY EGYES BERUHÁZÁSOKON DOLGOZÓ CÉGEK A FELÜLÁRAZOTT VÁLLALKOZÓI DÍJ egy RÉSZÉT – ÁLTALÁBAN 45%-OT – KÉSZPÉNZBEN FIZESSÉK VISSZA NEKI.

A fenti cselekmények az ügyészség szerint:

kétrendbeli, felbujtóként, bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének,

kétrendbeli, bűnszervezetben, gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntettének,

kétrendbeli vesztegetés elfogadása bűntettének,

kétrendbeli, társtettesként bűnszervezetben elkövetett, kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettének,

kétrendbeli folytatólagosan és felbujtóként elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségének megalapozott gyanúja megállapítására alkalmasak.

Feleségének, Simonkáné Gábor Mariannának ötödrendű, az unokahúgának, Tóth Renátának pedig hatodrendű vádlottként költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt kell felelnie a bíróságon.

A kezdetek

Az 1974-ben született Simonka kalandos fiatalság után a Horn-kormány alatt alapozta meg vállalkozói karrierjét. 2006-ban lett fideszes színekben Pusztaottlaka polgármestere. 2010-ben a parlamenti választásokon a Fidesz dél-békési egyéni jelöltje lett. 57 százalékkal jutott be a Parlamentbe, aztán ősszel az önkormányzati választásokon 84 százalékkal lett újra polgármester Pusztaottlakán. 2012-ben a Dinnyeszövetség elnökeként az egykori olcsón felvásárló üzletember átállt a másik oldalra, és a dinnyekartellel lett országosan ismert.

2013-ban a gyanúsan rá kiírt, majd visszavont állami iskolagyümölcs projekt miatt került elő a neve. 2014-elején a HVG, majd a Magyar Narancs is cikket közölt a politikus-vállalkozóhoz köthető cégbirodalomról, amelynek egy része – ahogy a háza is – rokonai és üzlettársai nevén futott. Simonka és a hozzá köthető cégek a cikkek szerint behálózták a régiót, meglehetősen sikeresen pályáztak uniós forrásokra egymással karöltve, vagy egymás „ellenfeleként”.

Simonka települése, a 400 fős Pusztaottlaka az Átlátszó összesítése alapján a 2007–2015-ös uniós ciklusban évi átlagosan 107 milliós forrást húzott be, ami egy főre vetítve 300 ezer forint. 2014-ben 45 százalékkal jutott be a Parlamentbe, az új összeférhetetlenségi szabályozás miatt polgármesterként akkor már nem mérettette meg magát.

Magyar Termés Tész Kft.

2016-ban derült ki, hogy másfél milliárdos tartozása van a hozzá köthető, már akkor felszámolás alatt álló Magyar Termés Tész Kft.-nek, miközben a vagyona csak 870 millió. Mindezt úgy, hogy hét év alatt 1,6 milliárd állami támogatást kapott. A hatóságok arra jutottak, hogy csaknem egymilliárdos kár érte az ügyben az adófizetőket.

Simonka akkor azt mondta, nem tudott a csődről.

A NAV a Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft. vizsgálatakor jelentős túlszámlázást és szabálytalanságokat fedezett fel, a túlszámlázott ügyletek beszállítói a Simonka György családtagjai által képviselt cégek voltak.

A csődöt követően felszámolási eljárás alá vonták a társaság több tízezer négyzetméteres ingatlan- és földvagyonát. Azonban a 24.hu, amikor utánajárt a dolognak, arra jutott, hogy valószínűleg Simonka ismeretségi köre vásárolhatta fel az eljárásban elárverezett értékeket.

Ekkoriban borult a Voldemortként elhíresült Mengyi Roland ügye is. A fideszes képviselő a befolyásával termelői szövetkezeteket juttatott EU-s forráshoz, de úgy, hogy visszakérte a pénz 90 százalékát. Első körben ebben még nem volt szó Simonkáról, ám aztán Hadházy Ákos – akkor még – LMP-s politikus azt állította, hogy hasonló módszerekkel osztott pénzt a Simonkához köthető Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány (DBMT) is, ráadásul ezekben az eljárásokban is benne volt a Mengyi-ügyben is részt vevő Public Sector Kft.

A DBMT-ről:

Az alapítványt tíz évvel ezelőtt alapították Pusztaottlakán, ahol akkor Simonka volt a polgármester;

2009-ben Simonka édesanyja és felesége is tag volt az alapítvány kuratóriumban;

2010-ben unokahúga, Tóth Renáta vette át a vezetést;

2013-tól pedig Simonka baráti köréhez tartozó emberek vezették a szervezetet.

Ekkor megírtuk, hogy házkutatást tartottak a képviselő újkígyósi házánál, valamint felesége szüleinél. Bár akkor a Központi Nyomozó Főügyészség nem cáfolta az Index értesülését, Simonka butaságnak, és politikai zavarkeltésnek nevezte a házkutatás hírét.

A nyomozás

2016 decemberében borult a bili: hivatalosan is kiderült, hogy nyomozás folyik Simonka ellen. A dologra elég kacifántosan derült fény, ugyanis a képviselő és a kormánypárt is hallgatott az ügyben: Bod Tamás az Együtt Békés megyei szervezetének elnökeként feljelentést tett „tartozás fedezetének elvonása büntette miatt”, azaz azzal gyanúsította Simonkát, hogy megpróbálja kimenekíteni a vagyonát, hogy egy esetleges eljárás során az ne kerüljön veszélybe.

Erre az ügyészség azt válaszolta, hogy már van egy folyamatban lévő bűnügy költségvetési csalás büntette miatt, amely Simonkát érinti, így ahhoz csapják hozzá a feljelentést.

A fideszesek kaptak is Simonka kollégájától egy sorvezetőt, hogy mit kell kommentelni, ha Simonkát a közösségi médiában bántja valaki. 2017 márciusában letartóztatták Simonka üzlettársát, majd kiderült, hogy még egy ügyben nyomozás indult, ami érintheti Simonkát.

Hogy Simonka nem fogta vissza magát még ekkortájt sem, azt egyebek mellett EU-s pénzből épült helyi kerékpáros központ, vadasparkfejlesztés, iparipark-fejlesztés bizonyítja. Eközben az akkor épp ellenzéki Magyar Nemzet egy 2015-ös szerelőcsarnok ügyét ásta elő.

Simonka ennek ellenére elindulhatott a 2018-as parlamenti választásokon, és ha szorosan is, de 43 százalékkal hozta a körzetét. A hírhedt alapítvány, a DBMT sem állt le közben, sőt: a választások táján egy hónapon belül több száz millió forintot osztott ki közbeszerzéseken.

Simonka mentelmi jogát felfüggesztik

Végül 2018. október 29-én döntött az Országgyűlés Simonka mentelmi jogának felfüggesztéséről, egyhangúlag, 163 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül.

A mai napon a Parlament felfüggesztette a mentelmi jogomat annak érdekében, hogy minden tekintetben a hatóságok rendelkezésére állhassak, és megvédhessem az igazam

– kommentálta ekkor a dolgot a képviselő.

A Központi Nyomozó Főügyészség 2019 augusztusában bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot Simonka György fideszes országgyűlési képviselő és 32 társa ellen a Fővárosi Törvényszéken.

Érdekesség, hogy még nem olyan régen, tavaly szeptemberében is 450 millió forintot kapott a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány „őshonos háztáji állatok és növények bemutatására”.

Az alapítvány 2017-ben egy nagyon hasonló elképzelésre nyert 300 millió forintot, a mezőhegyesi beruházásnak már kész kéne lennie, de a 24.hu a helyszínen járva arról bizonyosodott meg, hogy a turisztikai központból máig nem valósult meg semmi.

Tavaly év végén a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala lefoglalta Simonka és családjának több vagyontárgyát. A vádiratban szereplő felsorolás szerint jelentős vagyont foglaltak le a fideszes politikus unokahúgától, Tóth Renátától, aki ugyancsak vádlott, valamint zár alá vették Simonka gyerekei és édesanyja vagyonának egy részét is.

Vesztegetés, selfie Orbánnal

Egy egészen szürreális mellékszál is kibontakozott a Simonka ügyben: feltehetően megpróbálta megvesztegetni az adóhatóságot, hogy állítsák le az eljárást a Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft. ügyei kapcsán. Az ügyészség szerint az első körben a Magyar Termés TÉSZ vizsgálata alatt próbálkoztak be Simonkáék az adóhatóság megkenésével a mostani ügy harmincadrendű vádlottján keresztül, aki azt állította, vannak kapcsolatai a NAV Dél-Alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságán.

Az állítólagos NAV-os 10 millió forintért intézte volna el a nyomozás elfelejtését, Simonka ezt sokallta, végül alkudozás után 5 millió forintban maradtak, amit az Astorián adott át a politikus egy tanácsadója. Ezután a Paprikakertnél is ugyanezzel a módszerrel akarta Simonka elsimítani az ügyet, hosszabb egyezkedés után végül 24 millió forintban állapodtak meg mindkét ügy elintézéséért. Ebből 15 milliót megint az Astorián adtak át, 4 milliót pedig megtartott a politikus tanácsadója.

A dolog vagy elcsúszott valahol, vagy Simonkát simán átverték, mert végül az eljárást a vesztegetési ügy nem befolyásolta.

Egy másik meglepő intermezzo volt, amikor Orbán a Karmelita kolostorként emlegetett Miniszterelnöki Hivatalban fogadta tavaly júniusban Simonkát, aki fölött akkor már nagyban gyűltek a fellegek.

De ez sem segített a fideszes politikuson, ugyanis nem sokkal később, augusztusban emeltek ellene vádat. Vadai Ágnes rá is kérdezett, hogy mégis miről diskurált Simonka Orbánnal, amire Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára annyit válaszolt, hogy a miniszterelnök „az összes mandátummal rendelkező kormánypárti képviselőt meghívta az említett koccintásra a költségvetés elfogadása alkalmából”.

Borítókép: Simonka György / MTI Fotó: Kovács Attila