24.hu: Mészáros Lőrinc bizalmasát is gyanúsítottként hallgatták ki a Széchenyi Bank ügyében

A 24.hu értesülései szerint Vörös József ügyvédet, Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos bizalmasát gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozó ügyészek a Széchenyi Bank hatmilliárdos károkozása miatt indult büntetőügyben a héten. Vörös szabadlábon védekezhet.

Az Index írta meg néhány napja, hogy több tucat egykori vezetőt, illetve a bank környezetében dolgozó tanácsadókat lepett meg tegnap a rendőrség. Nem sokkal cikkünk megjelenése után már a Fővárosi Főügyészség is kiadott egy közleményt. Eszerint több mint hatmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó bűnszervezet tagjait vették őrizetbe a nyomozó ügyészek egy nagyszabású akció keretében.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást, amelyben nagyszabású akció végrehajtása során kilenc személyt őrizetbe vettek.

Vörös a 24.hu szerint azért került a büntetőügy gyanúsítottjai közé, mert 2013 júniusától 2014 novemberéig tagja volt a Széchenyi Bank igazgatóságának.

Az ügyészség szerint a bankot működtető bűnszervezet hiteleket helyezett ki olyan esetekben is, ha a hitelt igénylő gazdasági társaság kölcsönhöz nem juthatott volna. A hitelezett cégek a kölcsönt nem fizették vissza, azokból a pénzintézet közvetett tulajdonosának cége gazdagodott.

Hogy ebben milyen szerep juthatott az ügyészség gyanúja szerint Vörös Józsefnek, azt egyelőre nem tudni, a cikkből csupán annyi derült ki, hogy

Vörös Józseffel szemben nem rendelt el kényszerintézkedést a bíróság, és a többiekhez hasonlóan nem ismerte el bűnösségét.

Arról már többször írtunk, hogy a korábban Simicska Lajos közelében feltűnt Vörös József annyira közel áll a Magyarország egyik leggazdagabb emberének számító Mészáros Lőrinchez, hogy annak idején a felcsúti csúcsvállalkozó képzeletbeli válogatottjába is beválasztottuk. Ahogy akkor írtuk, a szentlőrinckátai ügyvéd igazi és régi barát, aki a Mészáros családdal szokott nyaralni, akik ismerik, őt is látták már a felcsúti Mészáros-páholyban.

Emellett az ügyvéd rendszeresen tűnik fel Mészáros jogi képviselőjeként is, a felcsúti Puskás Akadémia igazgatósági tagja, MNB-s alapítványok kuratóriumának tagja, bekerült a Pilisi Parkerdő Zrt. felügyelőbizottságába, illetve a Magyar Nemzeti Bank által gründolt Vízház Zrt. elnevezésű ingatlanos cég igazgatóságába, később valamint ő lett a zuglói Postás Sport Egyesület elnöke is, amely aztán meglepetésre a kormánytól tornasport-akadémiát is kapott.

Vörös József több egykori Simicska-céget is a nevére vett az oligarcha 2018-as visszavonulása után.