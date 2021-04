Gianni boldog, hosszú idő után újra érkeznek a foglalások

Hamarosan meglesz a 3,5 millió oltás Magyarországon, és az éttermek teraszai újra nyithatnak. Gianni Annoni az Indexnek beszélt arról, hogy bár még nem tudni, pontosan mikor fogadhatnak vendégeket, már most rengeteg foglalás érkezett hozzájuk.

Lélegzetvételhez juthat a vendéglátóipar, a teraszok ugyanis kinyithatnak, amint Magyarország eléri a 3,5 millió oltást. Erre még a héten sor kerülhet, Müller Cecília szerint ugyanis keddre már 3 317 052-en megkapták az első vakcinát.

Érthető, hogy a vendéglátósok szívéről kisebb kő esett le a hír hallatán, egyúttal gőzerővel elkezdték felépíteni a teraszokat, hogy egyből fogadhassák a vendégeket, amikor elérkezik a nagy bejelentés pillanata. Már csak azért is, mert van olyan étterem, ahol már most elkezdődtek az asztalfoglalások.

Elképesztő, több mint fél év után újra érkeznek hozzánk a foglalások, és mindenki azzal keres bennünket, ha esik, ha fúj, akár télikabátban is kiülnének a teraszunkra. Óriási boldogság ez számunkra. A pohár félig tele van, látjuk a fényt az alagút végén

– mondta az Indexnek Gianni Annoni, a Pomo D'oro étterem tulajdonosa, aki hozzátette, rendkívül nehéz volt az elmúlt időszak, és nemcsak azért, mert november eleje óta nem fogadhattak vendégeket, hanem azért is, mert időről időre kitolódott a nyitás várható dátuma, ami a járványügyi helyzetben abszolút érthető volt.

Most azonban újra lehet tervezni, elkezdődött a visszaszámlálás.

A palánták, a növények, az olívafák, az asztalok, a székek lassacskán a helyükre kerülnek, mindenki optimistán várja az új kezdetet, és azt, hogy visszatér az élet.

Csendes, szomorú város képét festette Budapest, de most végre újra ünnep lesz. Ugyanakkor továbbra is felelősségteljesnek kell lennünk, ezért minden óvintézkedést elkövetünk. Amennyire tudjuk, kiszélesítjük a teraszt, az asztalok között megfelelő távolságot hagyunk, mindenhova fertőtlenítőszereket helyezünk el, a kollégáink maszkot viselnek, ami a vendégek számára is kötelező lesz, ha a mosdóba mennének

– mondta Gianni Annoni, aki hangsúlyozta, rendkívül fontos, hogy az országban mindenhol betartsák a szabályokat, mert senki sem szeretné, ha újabb hullám ütné fel a fejét. Azt már nem lehetne kibírni.

Az étterem azonban nemcsak a teraszát nyitja ki újra, hanem szolgáltatásként továbbra is megtartja a házhozszállítást is, ez ugyanis elengedhetetlen a fenntartáshoz, mivel az elmúlt időszakban hatalmas volt a kiesés, és hosszú idő kell ahhoz, hogy minden visszaálljon az eredeti kerékvágásba. A túléléshez pedig nagy segítséget nyújt a teraszdíj eltörlése, ahogy a kormányzati bértámogatás és járulékmentesség is, amelyeknek köszönhetően 108 munkavállalót meg tudtak tartani.

Az emberek elfogadták, hogy nehéz időszakon megyünk keresztül, és össze kell húzni a nadrágszíjat. De nagy család vagyunk, együtt átvészeltük valahogy, most pedig várjuk, hogy újra vendégeket fogadjunk

– mondta az étteremtulajdonos, aki elárulta, hogy a felújításra, az üzlet rendberakására félretett összeget a fizetésekre, az életben maradásra fordították.

Gianni Annoni ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy továbbra is számos nehézséggel kell szembenézni, elvégre azok az éttermek még mindig nem tudnak kinyitni, amelyeknek nincs teraszuk, ráadásul azt sem lehet tudni, mikor indulhat újra a külföldi turizmus Magyarországon.

Ettől függetlenül bizakodó, és örömmel tölti el, hogy legalább a teraszokra visszatér az élet, és így az éttermek némi levegővételhez juthatnak.

(Borítókép: Gianni Annoni 2016. november 29-én. Fotó: Ajpek Orsi / Index)