Meredek dolgot műveltek a forinttal, két simogatás mellé kapott egy nagy maflást

Erősen kezdte a forint a heti kereskedést, majd a kormány kedden közölte a költségvetési hiány jövő évi emelését, amire a piac meg is ütötte a magyar fizetőeszközt. A hét közepén azonban erőre kapott a magyar deviza, miután több fontos döntést is meghoztak a nemzetközi színtéren, az amerikai és az európai jegybank is emelte a kamatokat, ami erősítette a forintot az euróval szemben. A főbb európai tőzsdék negatívan teljesítettek, de a magyar BUX-index és a blue chipek szárnyaltak. A gáz és az olaj ára csökkent. Heti tőzsdei összefoglalónk.