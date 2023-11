Mindenki utazni akar, meglepő helyekre vágynak a magyarok

A jövő nyári szezonnak várhatóan a görög, a török és a spanyol utak lesznek a sztárjai, a téli egzotikus úti célok közé viszont berobbanhat Omán, valódi alternatívát kínálva a Kanári-szigetekkel, Egyiptommal, Zanzibárral, sőt még Dubajjal szemben is. Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója arról is beszélt az Indexnek, hogyan változtak meg a Covid-járvány után az utazási szokások, hogyan lehet elérni a fiatalabb generációt, milyen ma egy jó idegenvezető, illetve van-e még egyáltalán szükség utazási irodákra a diszkont-légitársaságok és az online szállásközvetítési platformok korában.

„Történjen a politikában vagy a gazdaságban bármi, a turizmus a legérzékenyebb iparág, mindenre rögtön reagál. Éppen ezért egy utazási iroda működésének alapfeltétele, hogy rugalmas legyen, képes legyen azonnali válaszokat adni akkor is, ha vulkán tör ki, vagy ha háború, a terrorcselekményekről nem is beszélve” – reagált az Indexnek Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati és marketingigazgatója arra a felvetésre, hogy számos kockázati tényező nehezítheti az idegenforgalom organikus fejlődését, de leginkább az, ha sérül a biztonságérzet.

A Hamász támadásának kezdetekor nem voltak utasaik Izraelben, ám a novemberre, illetve jövő tavaszra odatervezett utazásaikat törölték. Ilyenkor az első és legfontosabb az emberek biztonságos hazahozatala, de az elmúlt évek külpolitikai és persze közegészségügyi fejleményei gyakran próbára tették amúgy is az utazási irodák reakcióidejét, egyúttal rátermettségét. Termes Nóra szerint a pandémia rávilágított, mennyire fontos a több lábon állás: egyrészt 360 fokos utazási irodaként, ha kiesik egy desztináció, akkor van mire, hová átcsoportosítani az erőforrásokat. Másrészt náluk külön fut a lakossági és az üzleti utaztatás, de érdemi bevételi forrás a valutaváltás és a teherforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatás is.

Új szabályokat hozott a turizmusba a Covid

A koronavírus-járvány hatására sokkal tudatosabbá vált az utazóközönség, felértékelődött a biztonság és a minőség az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója szerint. A Covid-pandémia után ismét előtérbe került az utazási irodák létjogosultsága, fontosabb lett a naprakész információk, a nyugalom és a tisztaság iránti igény, mint korábban bármikor volt, a pandémiából ocsúdva az lett az általános meggyőződés, hogy „ha már utazunk, akkor az valódi kikapcsolódás, feltöltődés legyen”. A szakember szerint a diszkont-légitársaságok, illetve az online szállásfoglalási rendszerek térhódításának korában ami előny, az gyakran hátrány is: az egyéni szervezés nehézségeit megtapasztaló utasok többre értékelik az irodák tudását, tapasztalatát.

Pedig gondolhatnánk, hogy repülőjegyet vagy szállást ma már szinte bárki tud önállóan is foglalni, legalábbis Európán belül biztosan.

Charterjárattal utazási csomagot igénybe venni sok esetben 20-30 százalékkal is olcsóbb, mint innen-onnan levadászva önállóan intézni a tengerparti nyaraláshoz a repjegyeket, a hotelszobát, a transzfert. A biztonság és a kényelem mellett ezt az árelőnyt az előfoglalási akciókkal a legkönnyebb bebiztosítani

– mondta Termes Nóra. Kitért arra, hogy a városlátogatások és a körutazások esetében lehet inkább létjogosultsága az egyéni szervezésnek, de ezeken a programokon igyekeznek olyan minőségi programokat olyan felkészült idegenvezetőkkel kínálni, hogy ez a hozzáadott érték önmagáért beszéljen.

„Úgy tűnik, ez működik, mert egyre markánsabb az érdeklődés a 20-as, 30-as ügyfélkör részéről az európai városlátogatások iránt.” Ez is hozzájárul ahhoz, hogy az IBUSZ-utasok átlagéletkora 40 alatt van, egészen pontosan 39 év. A hálózati és marketingigazgató elismerte, hogy egy idegenvezető esetében már nem elég „felmondani a Wikipédiát”, hiszen ilyen alapon mindenki mástól ugyanúgy egyetlen kattintásra van a lexikális tudás. Sokkal inkább az az elvárás, hogy az illető naprakész, aktuális legyen, meg tudja mondani, hol érdemes megkóstolni a helyi specialitásokat, inni egy jó sört, hová menjünk koncertre, színházba, vásárolni vagy épp szórakozni. Az utazási formára vonatkozóan ugyanakkor kitért arra is:

egy szervezett úton való részvétel valóban bizonyos kompromisszumokkal jár, mindenkinek magának kell tudnia eldönteni, hogy képes-e alkalmazkodni másokhoz.

Hozzátette: ha például egy négynapos, hároméjszakás hétvégi útra esik a választás, akár Londonba, Párizsba vagy Rómába, akkor viszonylag kevés a fix program, marad idejük a résztvevőknek szabadidejükben a csoporttól külön is élményeket gyűjteni, csavarogni, felfedezni. Nyomatékosította, hogy ha valaki tényleg teljesen egyéni igények szerinti utazásra vágyik, saját, személyre szabott csomagot is össze tudnak állítani. Ennek nagy előnye szintén a biztonság és a kényelem: ha bármi rendkívüli helyzet, probléma adódik az utazás során, az utazási iroda rögtön intézkedik, nem kell órákig telefonálgatni vagy chatrobotokkal beszélgetni, hogy módosítsuk a szállást vagy éppen a repülőjegyet.

Ahány bőrönd, annyi utas

Évente mintegy 100 ezer utast szolgálnak ki az IBUSZ-nál, a nyaralóprogramokon való részvétel átlagos díja pedig fejenként 280 és 350 ezer forint között mozog. Termes Nóra elmondta: ha az idei infláció végül valóban a várt 17-18 százalék körül alakul az év egészére vetítve, ők akkor sem emelnek 8-10 százaléknál nagyobbat a jövő évi utakra vonatkozóan.

A légi- és busztársaságok, a szállodák megemelt díjszabását hárítjuk mindössze át, arra mi egy forintot sem teszünk rá, a saját árrésünk semmiképp sem nő

– avatott be a szakember. Mint mondta, a többség évente egyszer vagy kétszer utazik, van például egy olyan réteg, amelynek tagjai a mediterrán nyaralás mellett az őszi-tavaszi időszakban egy egzotikus ország felé veszik az irányt. Mások egy-két városlátogató útra neveznek be pluszban ősszel vagy tavasszal, de akadnak olyan törzsutasok is, akik kéthavonta útra kelnek.

Az IBUSZ tavaly ünnepelte fennállása 120. születésnapját, ennek megfelelően a szakember szerint a minőség és a megbízhatóság a cég védjegye, ezzel együtt folyamatosan dolgoznak a megújuláson, az innovatív megoldásokon. Hangsúlyozta, hogy patinás márkanévvel is lehetnek modern, 21. századi utazási iroda, annak megfelelő szolgáltatáspalettával, éppen ezért folyamatosan monitorozzák az utazási szokások változását. Példaként elmondta, hogy a virtuális térben nagy sikerrel fut az IBUSZ chatprogramja, amelyben nem egy robot, hanem hús-vér emberek, az iroda alkalmazottai válaszolnak a kérdésekre.

Egyre meghatározóbb az online jelenlét, de továbbra is csak az utazások 10-15 százalékára szerződnek az ügyfelek fizikai kontaktus nélkül, ami megerősíti a 36 irodából álló országos hálózat további létjogosultságát.

Decembertől március végéig tart az előfoglalási szezon, amely során ideális esetben 30-40 százalékos foglalási arány is elérhető a nyári utakra. Termes Nóra elmondta: a képzeletbeli dobogón várhatóan nem lesz változás, azon jövőre is Görögország, Törökország és Spanyolország foglalhat helyet. Mivel legutóbb a spanyol utak keltek el elsőként, bővülő kínálat várható az Ibériai-félszigeten. A legutóbbi előfoglalási szezon sikeréhez az is nagyban hozzájárult, hogy árfolyam-garanciát vállaltak az utakra. Ez alighanem sokakat megnyugtatott, hiszen rendkívül volatilisnak bizonyult a devizapiac, néhány hónapon belül járt a forint 430 felett is az euróval szemben, mielőtt visszatért volna a 360-370-es szintekre. Még kidolgozás alatt vannak az előfoglalási csomagok, de ez ismételten egy ütőkártya lehet. Ám ahhoz, hogy egy utazási iroda ezzel ne váljon sérülékennyé, a megfelelő pillanatban jelentős összegeket kell lekötni euróban.

Miért éppen Omán?

A már említett egzotikus utak kapcsán első hallásra cseppet sem magától értetődő desztináció Omán, az IBUSZ mégis hangsúlyosan tűzte a zászlajára. November végétől egészen áprilisig heti turnusokat visznek Szalálába. A hálózati és marketingigazgató azt mondta, Nyugat-Európában, így akár a francia, a német vagy az osztrák turisták körében Omán jó ideje népszerű célpontnak számít, de már a lengyelek, a csehek, a szlovákok is nagy számban utaznak oda. „A kisebb csoportok utaztatása után azért láttunk fantáziát itt is a charterjáratok indításában, mert olyan egzotikus országot kerestünk, ami nincs a világ végén, a távolságból adódóan nem túl nagy az időeltolódás, biztonságos, mindig meleg van, lehet fürdeni a tengerben, és mindez megfizethető. Omán minderre választ ad, jobban kiszolgálja ezeket az igényeket, mint Európán belül a Kanári-szigetek, hiszen ez utóbbi sokkal inkább az örök tavasz szigete. Ilyenkor Egyiptomban is hamar sötétedik, és hűvös a tenger, Zanzibáron nagyok a kulturális különbségek, a szállodán kívüli világ tartogathat szokatlan meglepetéseket, Dubaj pedig kevesek számára megfizethető” – érvelt Termes Nóra. Ezzel szemben Ománba hét óra a repülőút, három óra csak az időeltolódás, 28-32 fokos a levegő, 26-28 a tenger, pontosabban az Indiai-óceán.

Ugyanabban a vízben fürödhetnek, mint a Maldív- vagy a Seychelle-szigeteken pihenők, csak épp fél- vagy akár harmadáron

– mutatott rá a szakember, hiszen ezek az utak már 500-600 ezer forintért elérhetők, sőt egyes akciók keretében akár félmillió alatt is. Azt az ambiciózus célt fogalmazták meg, hogy az első – jövő áprilisig tartó – téli szezonban négyezer magyart utaztassanak ki Szalálába, az előfoglalások pedig több mint biztatók. Termes Nóra szerint nem véletlen: ez egy kifejezetten vendégszerető, az európai kultúrához közel álló, biztonságos és szabadelvű ország az Arab-félsziget délkeleti részén, távol a már említett izraeli konfliktus eseményeitől. Még az ott élőknek sincs például alkoholtilalom, s a hölgyek öltözködésére vonatkozó szabályok is enyhék. A turistákat pedig luxuskörülmények várják, fehér homokos, pálmafákkal szegélyezett tengerparton.

