Megtudtuk, hogyan lehet munkát szerezni a nagy autógyáraknál

Fém, műanyag és hegesztett, valamint funkcionális és egyéb alkatrészek ellátása terén is labdába rúghatnak a hazai beszállítók a Magyarországon termelő nagy autógyáraknál – derült ki az Index összeállításából, amelyben megkerestük az esztergomi Suzukit, a szentgotthárdi Opelt, a kecskeméti Mercedes-Benzt, a győri Audit, sőt a kibocsátást ma még csak tervező debreceni BMW-t és a szegedi BYD-t is. Nagy beszállítói körkép.

Nem túlzás azt állítani, hogy mítoszok övezik a magyarországi autógyárakat abban a tekintetben, hogyan lehet bekerülni hozzájuk, van-e egyáltalán esélye egy hazai kis- és középvállalkozásnak (kkv) arra, hogy a négykerekű istenek földjére lépjen, azaz beszállítóként a részesévé váljon a jól ismert márkák termelésének. Körkérdésben ezt a témát jártuk körbe, a győri Audi, a kecskeméti Mercedes-Benz, az esztergomi Suzuki, a szentgotthárdi Opel ajtaján egyaránt kopogtatva, a még nem termelő debreceni BMW-nél, illetve a szegedi BYD-nál szintén érdeklődve.

Összeállításunkban az alábbi kérdésekre kerestük a választ:

Körülbelül hány beszállítóval dolgoznak együtt? A beszállítók hány százaléka magyar cég?

Milyen minőségi és mennyiségi követelményeknek kell megfelelni a beszállítóvá váláshoz?

Melyek azok a területek, amelyeknél az anyacégnél döntenek a beszállítókról, illetve melyek azok, amelyekről Magyarországon, a helyi menedzsment is határozhat?

A magyar beszállítók erőforrásaira, gyártókapacitásaira elsősorban milyen területeken számítanak?

Suzuki: soha véget nem érő innováció

„A Magyar Suzuki több mint 30 éve gyárt autókat Esztergomban. Gyártóvállalatunk stabil, megbízható, minőségi beszállítói hálózattal dolgozik. Több száz sori alkatrész-beszállítónk van, több partnerünkkel esztergomi gyárunk 1992-es indulása óta dolgozunk együtt. Nagy többségük európai, csaknem harmaduk magyarországi partner” – közölték az Index megkeresésére a Magyar Suzuki Zrt.-nél.

Kifejtették, hogy a magyar szállítók a többi között fém, műanyag és hegesztett alkatrészekkel, valamint funkcionális és egyéb alkatrészekkel látják el az esztergomi gyárat.

A magyar beszállítók terén a Magyar Suzuki országos lefedettségű partnerhálózattal dolgozik, de a helyi partnerek csaknem 20 százaléka Komárom-Esztergom vármegyei székhelyű, az esztergomi gyár közvetlen vonzáskörzetében működik.

A Suzukinál azt is részletezték: ahhoz, hogy egy cég közvetlen autóipari beszállítóvá válhasson, sokféle követelménynek kell megfelelni. Általános autóipari követelmény az úgynevezett 'QDC – Minőség, Szállítás, Költség', azaz kitűnő minőségben, hiba és késedelem nélkül kell a beszállításnak megvalósulnia, pontos, folyamatos szállítás mellett. Ezen felül a megfelelő kapacitás biztosítása a versenyképes árszint, illetve költség biztosítása is elengedhetetlen. Mindemellett az adott vállalat stabil, fenntartható működése is fontos szempont, valamint rendelkeznie kell megfelelő autóipari referenciával, gyakorlattal, megfelelő autóipari szabványokkal és az ezeknek történő megfeleléssel is.

A esztergomi üzemnél hozzátették, a gyakorlatban általában egy cég nem válik azonnal közvetlen autóipari sori alkatrész-beszállítóvá, csak azután, ha már autóipari tapasztalatot is fel tud mutatni.

Akár úgy, hogy – ha nem is közvetlen autógyári beszállítóként, de – autóipari albeszállítóként dolgozik, így már sikeresen része egy autógyár ellátási láncának. „Ezek a cégek általában folyamatos fejlesztéssel növekedtek, újabb és újabb autóipari vevőkkel bővültek, elérve egy magas autóipari beszállítási szintet, minőség, szállítás és költséghatékonyság szempontjából. Az is előfordulhat, hogy egy multinacionális cég új beszállítójaként, meglévő tudás birtokában kezd el új telephelyen működni, és így lesz sori beszállító” – jegyezték meg a Magyar Suzuki Zrt.-nél.

Meglátásuk szerint a folyamatos fejlesztés – az úgynevezett Kaizen tevékenység, ami a szervezetek hosszú távú versenyképességi stratégiájának egyik alappillére – elengedhetetlen az autóiparban. Ez nemcsak azokra érvényes, akik szeretnének közvetlen autógyári beszállítóvá válni, hanem azokra is, akik már egyszer elérték ezt a szintet. „Éppen ezért meglévő beszállítóink esetében is folyamatosan támogatjuk és fejlesztjük partnereinket, a hosszú távú együttműködésben hiszünk. Az autóipar és -gyártás egy soha véget nem érő innováció, a tudásmegosztás, a fejlődés és fejlesztés mind a vállalat, mind beszállítói számára elengedhetetlen a versenyképesség megőrzéséhez. A Magyar Suzuki számos formában tesz azért, hogy a vállalat és beszállítói köre együtt fejlődjön. Minden évben szervezünk beszállítóinknak tréningeket, a vállalati elvárások teljesülését egyéni megoldásokkal, célirányos képzésekkel is segítjük, ami akár az innovációra, projektmenedzsmentre, a gyártás zöldítésére, energiafogyasztás és energiaköltség optimalizálására is kiterjed” – olvasható a vállalat válaszában.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Magyar Suzuki írja a modern magyar autóipar leghosszabb sikertörténetét. „A kezdetektől fogva teljes körű gyártási tevékenységet folytatunk Esztergomban, az autógyártás összes folyamatát lefedi a tevékenységünk. Mivel vállalatunk alapításakor nem volt más autógyártó Magyarországon, a helyi beszállítóknak sem volt elegendő releváns tapasztalatuk” – idézték fel. Ennek ellenére a termelés megindulása óta erősen építenek a magyar beszállítói körre, partnereik az elmúlt több mint 30 évben velük fejlődtek és erősödtek. „A Magyar Suzuki beszállítói hálózata stabil, partnerei számában és összetételében az elmúlt néhány évben nem történt jelentős változás” – szögezték le.

Opel: odaférnek a hazai szolgáltatók

A szentgotthárdi Opelnél az Index érdeklődésére jelezték: a nyugat-magyarországi termelőbázis része a Stellantis európai motor- és sebességváltógyárak rendszerének, ebből adódóan a beszerzési döntések nem Szentgotthárdon születnek. „Azt is figyelembe kell venni, hogy jelenlegi fő termékünk, a háromhengeres turbó benzinmotor több európai Stellantis-gyárban is készül, ebből adódóan a gazdaságosság azt diktálja, hogy egy-egy beszállító minél nagyobb volument szállítson, vagyis a magyarországi beszállító nem élvez földrajzi előnyt” – közölték.

Ugyanakkor minden beszállítóra érvényes követelmény, hogy az általa szállított alkatrészt minél kisebb hibaaránnyal, megfelelő volumenben, a megfelelő ütemezésben és versenyképes áron szállítsa.

Ez minden beszállítóra, így a hazaira is érvényes, és fontos kiemelni, hogy a magyar beszállítók ebben a versenyben nem csak európai, hanem globális piacon szerepelnek, vagyis nagyon erős konkurencia közepette kell az előbb említett feltételek biztosításában kiemelkedően teljesíteni.

Hangsúlyozták, hogy legújabb termékükben, a harmadik generációs háromhengeres benzinmotorban a hazai beszállítás értékaránya megközelítőleg 9 százalék. Kiemelték, hogy az új projekteknél, ilyen például a négyhengeres motor gyártásának folyamatban lévő bevezetése, a megmunkáló- és szerelősorok géptelepítő munkálataiban nagymértékben hazai szakosított vállalatok szolgáltatásait veszik igénybe, valamint jelenleg is „nagyszámú hazai szolgáltató vállalat dolgozik állandó jelleggel” a telephelyükön.

Mercedes-Benz: jó tapasztalatok a hazai beszállítókkal

A sajtóválaszból kiderült, hogy a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a partnereivel és a beszállítóival kapcsolatban csak korlátozottan kommunikálhat. Azt viszont elmondták, hogy a Mercedes-Benz beszállítóinak a kiválasztásánál továbbra is a minőség a legfontosabb szempont. „Csak így teljesíthetjük a vásárlóknak tett azon ígéretünket, miszerint a világ legvonzóbb autóit gyártjuk. Már a beszállítónkkal való szerződéskötéskor is ez áll a középpontban, ezt követően pedig a közös fejlesztési folyamatokkal és minőség-ellenőrzéssel biztosítjuk a magas minőséget” – szólt az indoklás.

A magyar beszállítók bekerülési esélyeit firtató kérdésre azt felelték: a Mercedes-Benz már évek óta lokalizációs stratégiát követ, és eddig nagyon jó tapasztalatai vannak a hazai beszállítókkal. Az elmúlt időszak pedig megmutatta, hogy a helyben történő beszerzés, ahol ez lehetséges, biztonságos és kiszámítható megoldást kínál. A rövidebb szállítási távolságok révén mindez a kisebb karbonlábnyom miatt is vonzó lehet.

A kecskeméti üzemnél aláhúzták: a nem gyártási anyagok és szolgáltatások esetében a beszerzési osztályuk választja ki a partnereket, és természetesen itt is van lehetőségük a magyar cégeknek beszállítóvá válni.

„Arra törekszünk, hogy lehetőség szerint minden pályázatunkba magyar (a speciális követelményeinknek megfelelő) vállalatokat vonjunk be. Több példa mutatja, hogy a magyarországi cégek más Mercedes-Benz modellekhez is szállítanak alkatrészeket a globális gyártási hálózatunknak” – tették hozzá.

Audi: van esély az alkatrészellátásra

„Az Audi Hungaria mintegy 1000 beszállítóval dolgozik együtt, melyeknek hozzávetőleg a 10 százaléka magyar – válaszolták az Indexnek a Rába-parti vállalatnál. – A magyar beszállítók az alkatrészellátásban és a különböző szolgáltatások nyújtásában is szerepet vállalnak.”

Ahhoz, hogy egy cég az Audi Hungaria beszállítójává váljon, a konszern által meghatározott minőségi, logisztikai és fenntarthatósági feltételeknek kell megfelelnie.

A beszállítókról való döntést alapvetően az határozza meg, hogy az érintett anyagcsoport tekintetében a konszernen belül mely telephely tölt be vezető szerepet, valamint természetesen függ a földrajzi elhelyezkedéstől is.

BMW: regionális ellátás a cél

A győri Audi és a kecskeméti Mercedes után a harmadik nagy német prémiumautó-gyártó is Magyarországot választotta, ám tekintettel arra, hogy a Debrecenben letelepedő BMW még nem termel, nem csoda, hogy egyelőre csak szűkszavú választ kaptunk.

Globális beszerzési stratégiánk egyik fő alapelve a „local for local”. Ez azt jelenti, hogy üzemeinket a lehető legregionálisabban kívánjuk ellátni

– jegyezték meg, hozzátéve, hogy a BMW Group Gyár Debrecennek hazai és nemzetközi beszállítói egyaránt lesznek. Az anyacég B2B aloldalán az áll, hogy „a beszállítók közvetlenül hozzájárulnak a BMW Group sikeréhez”. A felület szándéka szerint „a Partner Portal egy olyan együttműködés globális platformja, amelyet a termék- és gyártási minőség, az ellátás biztonsága, az innovációs képesség, valamint a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünk következetes integrálása jellemez”.

BYD: a helyiek is profitálhatnak

Sem a gyárral, sem a beszállítókiválasztással kapcsolatos kérdésekre nem kaptunk választ a BYD-tól. Ez talán a legkevésbé meglepő, az elektromobilitás kínai nagyágyúja ugyanis jóval messzebb van még a startgomb megnyomásától, mint a debreceni BMW, a szegedi gyárépítés is csak január 30-án vált hivatalossá az arról szóló szerződés aláírásával.

Ezzel együtt szó sincs arról, hogy a távol-keletiek bujkálnának. Múlt szombaton például Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a BYD vezetőségét, és áttekintették az óriásvállalat magyarországi beruházásainak helyzetét.

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár emlékeztetett:

A kínaiak jóvoltából a magyar gazdaságtörténet egyik legfontosabb beruházása érkezik Magyarországra, a több milliárd euró értékű, technológiaváltást is hozó befektetés révén munkahelyek ezrei jönnek létre, és a helyi beszállítók is profitálnak a BYD jelenlétéből.

Ez utóbbiról ugyanakkor most még nem ismerhetjük a részleteket.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)