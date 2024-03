Lázár János: Nem iskolát, óvodát, uszodát, sportcsarnokot vagy futballpályát kell építeni

Lázár János szerint 2024-ben tizenhárom olyan nagy ipari parki beruházás indul el, amely lehetőséget biztosít a hazai építőipar számára. Az építési és közlekedési miniszter szerint idén a vállalkozások elkezdenek beruházni, nő az elfogyasztott energia, és érkeznek az olyan nagy projektek, mint a szegedi BYD.

Nem iskolát, óvodát, uszodát, sportcsarnokot vagy futballpályát kell építeni, hanem összeszerelő csarnokot – mondta Lázár János csütörtökön az Economx tudósítása szerint.

A miniszter úgy véli, hogy az olyan ipari beruházások, mint a szegedi, a debreceni, a nyíregyházi, illetve az ácsi és az iváncsai fogják betölteni azt a hiányt, amit az állami beruházások elmaradása okoz.

Állami beruházásokat kellett elhalasztani

Az elmaradó tavalyi beruházásokkal kapcsolatban Lázár János elmondta: az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) rövid távon nincs abban a helyzetben, hogy a költségvetési hiány csökkentése mellett az állami beruházásokat felpörgesse. A kettő egymásnak ellentmondó folyamat – fogalmazott, hozzátéve:

a költségvetést konszolidálni kell, és a hiány csökkentése a pénzügyminiszter kötelessége és ambiciózus terve is.

Elismerte, hogy ennek érdekében lépéseket kell tenni, és ahogy egy otthoni költségvetésnél is, ilyen esetekben állami szinten is el kell halasztani a nagyobb beruházásokat és beszerzéseket.

„Nekem is az a dolgom, hogy ezeket a beruházásokat folyamatosan felülvizsgáljam” – magyarázta az építési és közlekedési miniszter.

Bizakodásra ad okot a gazdaság

Lázár János felidézte azt is, hogy halasztottak már el beruházásokat korábban is, 2022 szeptemberében 5500 milliárd forint értékű beruházást függesztett föl, de a Modern Városok Program költéseit is felülvizsgálta.

„És most is vannak olyan állami beruházások, ahol csökkentenem kell a 2024-re jutó kiadásokat” – fogalmazott a tárcavezető az Economx szerint, de azt a lap többszöri kérdésére sem árulta el, hogy melyek az érintett beruházások, csak annyit mondott, nagyberuházásokról van szó. Leszögezte, nem tudja megígérni az építőipar számára, hogy 2024-ben jelentős számú új beruházást indít a kormányzat.

Ami azonban jó hír az építőipar számára, az a gazdaság

– ezt azzal indokolta, hogy az Európai Bizottság előrejelzése alapján hazánk 2024-ben minimum háromszázalékos növekedésre számíthat, ami a kormányzat szerint akár négy százalék is lehet.

Pozitívumként emelte ki a Magyarországra érkező beruházásokat, elég csak a BYD Szegedre tervezett legnagyobb összeszerelő csarnokára gondolni, amely 76 ezer négyzetméter lesz. Lázár János szerint emellett 2024-ben tizenhárom nagy ipari parki beruházás indul el.

Az Economx kérdésére Lázár János rögtön leszögezte, hogy nincs semmilyen a konkrétum arról a 150 milliárdos projektről, amely a 2022 végén kivezetett otthonfelújítási támogatási program egyfajta folytatása lenne, és ami – a csok plusz kísérőjeként – gyakorlatilag ráerősítene a lakhatási körülmények javítását célzó törekvésekre. A tudósítással egybekötött teljes elemzést ide kattintva tudja elolvasni.