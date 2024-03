Minden esetben előny, bizonyos pozícióknál viszont elvárás a nyelvtudás – közölték a debreceni BMW-nél, ahol mostanra több mint 1000 főből áll a csapat, de folyamatos a felvétel, és már nagyobb súllyal termelési állásokat hirdetnek meg. A prémiumautó-gyártó gyakornoki programot is indított, amely nemcsak mérnökök bevonzására céloz, hanem adminisztratív területekre is kiterjed, úgymint a pénzügy, a jog, a HR, a marketing, a kommunikáció, a logisztika és a beszerzés. Az ütemterv változatlan: a próbagyártás még az idén elindul, jövőre pedig várhatóan élesben is elstartol a Neu Klasse termelése.

Csaknem hat éve már, hogy a 2018. július 31-i bejelentéssel hivatalossá vált: a BMW müncheni főhadiszállásán megpörgették a földgömböt, és Debrecenre böktek rá, a hajdúsági megyeszékhely mellé álmodva 1 milliárd eurós beruházásból egy vadonatúj üzemet, amely évente 150 ezer jármű kibocsátására lesz képes. Ezek után – a Covid-válság, a félvezetőhiány és az orosz–ukrán háború terhe alatt – 2022 novemberében emelték a tétet, akkorra ugyanis eldőlt, hogy akkumulátor-összeszerelő üzem is helyet kap a kelet-magyarországi bázison. Így forintban máris nem 400, hanem 800 milliárdos a gigaprojekt. A startvonalhoz közeledve megnéztük, mik a legfrissebb fejlemények a debreceni BMW-gyár háza táján: mivel a gyárépítés a terv szerint halad, a munkaerőpiaci kérdések a legaktuálisabbak.

Mostanra több mint 1000 főből áll a csapatunk, és továbbra is örömmel várjuk az érdeklődők jelentkezését a karrieroldalunkon, ahol átlagosan több mint 70 nyitott pozíció közül tudnak válogatni a jelentkezők – közölték az Index érdeklődésére a debreceni BMW-gyárnál.

Dolgos kezeket a termelésbe

Hozzátették, hogy ezek között már nagyobb súllyal termelési állások találhatók. Kiemelt pozícióik, ahová több munkatársat is keresnek, az elektromos karbantartó és műszakvezető munkakörök, lehetőleg iparági, de minimum termelési tapasztalattal várják a jelentkezéseket.

A termelési területek mellett a legkülönbözőbb munkakörökbe várják az új kollégákat, így akár SAP-szakértő, többféle logisztikai pozíció, de HR- és pénzügyi lehetőségek is vannak.

Összességében a nyelvtudás minden esetben előny, bizonyos pozíciók esetében viszont elvárás. Ilyen például a műszakvezetői munkakör is, de ezeket minden álláshirdetésben az adott pozícióra specifikálva adják meg, jelezve, hogy előny vagy elvárás. Kiemelték, hogy jelentkezni kizárólagosan a BMW Group Gyár Debrecen karrieroldalán lehet, semmilyen más csatornán nem fogadnak önéletrajzokat vagy jelentkezéseket, ezen keresztül tudják biztosítani az adatkezelési megfelelőséget, és azt, hogy a jelölt bekerülhessen a kiválasztás folyamatába.

Utánpótlásbázist építenek

A gyakornoki programról elmondták: a BMW Csoport világszerte ismert a munkakultúrájáról, a program segítségével a résztvevők valós, gyakorlati tapasztalattá alakíthatják a már megszerzett elméleti tudásukat. „A BMW nem csak egy munkahely, hanem egy olyan környezet, ahol a területek legjobb szakemberei támogatásával értékes gyakorlati tapasztalattal és a régióban egyedülálló fejlődési lehetőséggel gazdagodnak a hozzánk jelentkezők. A munkavégzés nyelve alapvetően angol, így remek lehetőségük van a nyelvtudást napi szinten használni” – ismertették lapunkkal.

Megjegyezték azt is, szeretnék, ha a programban résztvevők hosszú távú karrierjük részeként tekintenének a náluk eltöltött éveikre, ahogyan ez már a németországi gyáraikban is magától értetődő. Közel 50 felsőoktatásban részt vevő gyakornok kollégájuk van jelenleg, de ez a szám folyamatosan növekszik. Nemcsak mérnöki területen van lehetőségük jelentkezni, hanem adminisztratív területeken is, mint

a pénzügy,

a jog,

a HR,

a marketing,

a kommunikáció,

a logisztika

vagy a beszerzés.

2024: próbagyártás, 2025: Neue Klasse

Ami a mérföldköveket illeti, a BMW Group Gyár Debrecen munkatársai birtokba vették a Kommunikációs Központot, és a Neue Klasse sorozatgyártására készülve immáron új helyszínen folytatják a közös munkát. Hans-Peter Kemser elnök-vezérigazgató elégedett az építkezés előrehaladásával: „Néhány hónapon belül megkezdjük a Neue Klasse előszériás gyártását Debrecenben, új mércét állítva fel ezzel. Ez nemcsak az autóra, hanem az itteni folyamatokra is vonatkozik. A Kommunikációs Központ a rövid távolságokkal lehetővé teszi az emberek, valamint a technológiák közötti jó összhangot" – idézték Kemsert a lapunknak küldött sajtóválaszban.

Míg a nem termelési területen dolgozók már beköltöztek a debreceni Kommunikációs Központba, addig a közvetlenül a gyártás területén tevékenykedő munkatársakat jelenleg is a globális termelési hálózatban készítik fel az új üzemben a jövőben végzendő munkájukra.

Ekként biztosítható a zökkenőmentes indulás a 2024-ben kezdődő próbagyártáshoz, valamint a 2025-ben induló Neue Klasse-gyártáshoz.

Végleges helyére költözött a 2022 júniusa, azaz a gyár alapkőletétele óta működő Egészségügyi Központ is, amely a Kommunikációs Központ épületében található. „A gondoskodás új dimenzióját biztosító, alapellátási és sürgősségi feladatokat is ellátó 700 négyzetméteres intézményben a BMW-gyár munkatársai szűrő- és további preventív programokon is részt vehetnek, illetve egészségügyi tanácsadásban is részesülhetnek. A korábban megszervezett szűrővizsgálatok segítségével (melanómaszűrés, allergiavizsgálat, tüdőszűrés, szemészeti vizsgálat) idejében derült fény különböző egészségügyi problémákra. A központban fizikoterápiás kezeléseken, valamint egyéni és csoportos gyógytornán is részt vehetnek a munkavállalók” – sorolták az autógyárnál.

Előrebocsátották, hogy az intézmény szolgáltatásportfóliója a jövőben tovább bővül majd. Az Egészségügyi Központban jelenleg három orvos, három asszisztens és egy dietetikus gyakornok munkatárs nyújt támogatást a munkavállalóknak.

(Borítókép: Szakképzésben részt vevő tanulók a Debreceni Szakképzési Centrum és a BMW Group Gyár Debrecen által közösen rendezett 4. Járműipari nyílt napon a gyár képzési központjában, Debrecenben, 2023. november 9-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)