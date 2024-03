A ChatGPT-t manapság már senkinek sem kell bemutatni, a program a számára elérhető adatokból és információkból új szöveges és képi tartalmat, valamint szoftverkódot állít elő.

Képességeivel ez a technológia forradalmasíthatja a munkavégzést, ennek előfeltételei azonban komolyak és összetettek

– világított rá lapunknak az AI-szakértő, aki szerint mindezt szem előtt tartva az üzleti alkalmazások fejlesztői sorra építik be szoftvereikbe a generatív mesterséges intelligenciát, amelyet korábbról ismert szóhasználattal digitális asszisztensként vagy – a Microsoft Copilot alkalmazásai után, a márkanév köznevesült formájában – copilot, azaz másodpilóta alkalmazásként kínálnak a vállalatoknak.

A használata könnyű, de veszélyes lehet

A gépi tanulás és a mesterséges intelligencia különösen az automatizálás, a történeti vagy valós idejű adatok elemzése és az előrejelzés terén már évek óta segíti a vállalatok működését. A technológia bevezetéséhez és lehetőségeinek kiaknázásához azonban informatikai és analitikai szakemberek közvetlen közreműködésére is szükség volt, a megoldások így mostanáig a felhasználók viszonylag szűkebb körét érhették el – jelezte Molnár Gergely.

Kirobbanó népszerűségét a ChatGPT éppen annak köszönhette, hogy fejlesztője, az OpenAI a nyilvános felhőben ingyenesen is hozzáférhetővé tette

– mondta a szakértő, megjegyezve, hogy a lelkesedés első hulláma után azonban az új technológiát kísérő biztonsági, jogi, társadalmi, üzleti és más kockázatok is hamar felszínre kerültek. A vállalati alkalmazottak például érzékeny üzleti tartalmakat is feltöltöttek a nyilvános felhőbe, hogy a generatív AI képességeit azokon teszteljék. Értékes és bizalmas adataikat, szellemi tulajdonukat védve a szervezetek így jobb híján korlátozni vagy egyenesen tiltani kezdték a ChatGPT munkahelyi használatát.

Másodpilóták minden feladathoz

A felhőszolgáltatások és a mesterséges intelligencia alkalmazásában egyaránt nagy tapasztalattal bíró szoftverszállítók ezért siettek olyan megoldást adni, amely könnyebbé teszi a generatív AI vállalati és törvényi követelményeknek megfelelő – biztonságos, megbízható, átlátható és elszámoltatható –, széles körű bevezetését és használatát.

A másodpilóta alkalmazások úttörője, a GitHub Copilot kódkiegészítő eszköz, amelyet a Microsoft és az OpenAI közösen készített a fejlesztői portálra, már 2021 októberében – a ChatGPT nyilvános premierje előtt tizenhárom hónappal – bemutatkozott. A GitHub portált a Microsoft korábban felvásárolta, az OpenAI-ban pedig 49 százalékos részesedése van.

Az első copilot alkalmazást azóta másodpilóták egész raja követte.

A tavaly februárban bejelentett Copilot for Microsoft 365 például a szoftvercég irodai alkalmazásait, levelezőprogramját és Teams videókonferencia-megoldását is generatív AI-képességekkel ruházta fel. A Dynamics 365 vállalatirányítási rendszerben szintén sorra jelennek meg az iparági és a szerepköralapú másodpilóták, de a Windows 11-ben, a Bing böngészőben, valamint az idei év elejétől előfizethető Copilot Pro szolgáltatással még a lakossági felhasználók is digitális asszisztenshez jutnak.

Bemutatkozott a Joule

Joule néven tavaly szeptemberben bejelentett AI-asszisztensét az SAP is beágyazza felhőalapú üzleti alkalmazásaiba, hogy a munkafolyamatok kontextusában proaktív módon értékes felismerésekhez, nagyobb hatékonysághoz és gyorsabb eredményekhez segítse a felhasználókat a pénzügytől kezdve a beszerzésen, az értékesítésen és az ügyfélszolgálaton át az ellátási lánc és az emberi erőforrás kezeléséig, valamint az informatikáig a vállalat minden területén – mondta Molnár Gergely.

A digitális asszisztens olyan benyomást kelt, mintha a legokosabb kollégánk mindig ott ülne mellettünk, és bármely kérdésünkre azonnal intelligens választ, felvázolt problémánkra megoldást adna, és ezzel teljesen átalakítja a munkavégzés élményét

– fogalmazott az AI-szakértő. Részletezte, hogy a gyártás területe például az értékesítés teljesítményének jobb megértéséhez kérhet segítséget a Joule-tól, amely azonosítja a gyengén teljesítő régiókat, feltárja az ellátási lánc ebben közrejátszó problémáit, és megoldásukra javaslatokat ad, amelyeket a vezetőknek csupán mérlegelniük kell. A HR területén pedig az elfogulatlan álláshirdetések és interjúkérdések megírását segíti az AI-asszisztens, és a továbbiakban az új kollégák beléptetését is hathatósan fogja támogatni.

Vállalati AI-stratégiájához az SAP kiterjedt ökoszisztémát épít, közvetlenül is befektet a generatív mesterséges intelligenciát fejlesztő cégekbe, illetve olyan nagy technológiai partnerekkel is bővíti együttműködését, mint az IBM, a Google Cloud és a Microsoft

– világított rá Molnár. A bejegyzett AI-szabadalmak számát tekintve a technológia legnagyobb fejlesztőjének számító IBM tavaly májusban jelentette be watsonx platformját, amely a mesterséges intelligencia vállalati szintű, gyors bevezetésében és felelősségteljes használatában, valamint az ehhez szükséges adatforrások menedzselésében is segíti a szervezeteket. A hibrid felhős környezetben bevezethető, adattárat, fejlesztőstúdiót és irányítási eszköztárat kínáló platform nyílt technológiákra épül, és számos nagy nyelvi modellt támogat, a vállalatok így bármely területre elkészíthetik saját AI-asszisztenseiket is.

Könnyen hátrányba kerülhet, aki nem használja

A Joule a múlt év végén az SAP SuccessFactors megoldásában és Start weboldalán debütált, mostantól – az idei év első negyedétől kezdve – azonban az S/4HANA Cloud vállalatirányítási megoldás nyilvános felhőben elérhető verziójában és a Java/Javascript alkalmazások fejlesztését támogató SAP Build Code alkalmazásban is megjelenik.

Közben érkeznek az első eredmények és tapasztalatok is a generatív mesterséges intelligencia vállalati alkalmazásával elérhető üzleti előnyökről. A Microsoft legfrissebb Work Trend Index jelentése szerint

a Copilot alkalmazások felhasználói átlagosan 29 százalékkal gyorsabban végeznek olyan feladatokkal, mint az információkeresés, a szövegszerkesztés és a kivonatok,

összegzések készítése, és túlnyomó többségük – 70, illetve 68 százalékuk – mondta, hogy a digitális asszisztens támogatásával termelékenyebb és színvonalasabb munkát végez.

A PwC februárban közreadott hazai vállalatvezetői felmérése mégis azt tárta fel, hogy a generatív mesterséges intelligencia egyelőre az itthoni szervezetek mindössze 18 százalékánál kapott valamilyen szerepet, és a megkérdezettek 27 százaléka mondta, hogy ezzel a témával legalább stratégia szintjén már foglalkoznak.

Bár az itthoni vezetők 52 százaléka szerint a generatív AI a következő 12 hónapban javítani fogja a termékek és szolgáltatások minőségét, és 56 százalékuk a munkavégzés hatékonyságának növekedésére számít, ezek az arányok elmaradnak a globális átlagtól. A PwC világszintű CEO-felmérésében ugyanis a vezetők 70 százaléka mondta, hogy ezzel a technológiával a következő három évben jelentősen átalakítják üzletük értékteremtését.

Érdemes a hazai vállalatoknak is minél előbb lépniük, amiben egy felkészült, tapasztalt partner sokat segíthet – mondta Molnár Gergely, a Kontron szakértője. „A generatív AI üzleti alkalmazásai rendkívül gyorsan fejlődnek, aki halogatja bevezetésüket, az hamar nagy versenyhátrányba kerülhet.”

A munkavállalók mintegy kétharmada szívesebben, lelkesebben végezte munkáját az AI (mesterséges intelligencia) használatának köszönhetően – ismertette korábban az OECD tanulmányát a Makronóm Intézet. Jelezték, hogy a mesterséges intelligencia egyre szélesebb körű használata rengeteg pozitív aspektussal rendelkezik, például kiváltja a monoton munkafolyamatokat, ugyanakkor potenciális veszélyei is lehetnek.

