Ötszáz biciklit ajánlottak fel használatra egészségügyi dolgozóknak

Rengeteg új kerékpáros jelent meg az utakon az elmúlt hetekben. Munkába járók és kocaturisták is bringára pattantak, részben biztonsági megfontolásból, részben mert nem maradt más szórakozás. Az eltűnő autók is segítettek.

Ötszáz bringát bocsát rendelkezésre egészségügyi és szociális dolgozóknak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, hogy a tömegközlekedést elkerülve biztonságosabban járhassanak munkába. Húsz darab biciklit pénteken már át is adtak a Szent László Kórháznak, és az egyik bringát Szlávik János infektológus, osztályvezető főorvos is kipróbálta.

A kerékpár a fertőződés szempontjából sokkal biztonságosabb, mint a tömegközlekedés. Nem kell mások által összefogdosott felületeket megérinteni, és hát eleve egyedül ülünk a bringán. A Maketusz minél több egészségügyi dolgozónak szeretné elérhetővé tenni a biciklizést, ezért ajánlotta fel a bringás vándortáborok flottáiba tartozó kerékpárjait használatra. Benyó Balázs, a Maketusz elnöke is a biciklizés biztonságát emelte ki. „Azoknak lehet ez nagy segítség, akiknek nincs autójuk, vagy csak tömegközlekedéssel tudnak eljutni a munkahelyeikre. Nagyon nagy teher van most rajtuk, és ők nem eshetnek ki a munkából."

Benyóék húsz bringát adtak most át, de a Szent Lászlón kívül már más intézményekkel is kapcsolatban vannak, vidéki kórházak dolgozói is használhatják majd a bringáikat. A Maketusz elnöke azt javasolja a biciklire ülő egészségügyiseknek, hogy viseljenek fejvédőt, és ne a legrövidebb, hanem a legbiztonságosabb útvonalon tekerjenek be a munkahelyükre.

A Magyar Kerékpárosklub elnökhelyettese, Halász Áron arról beszélt, hogy a koronavírus és a korlátozások nehéz helyzetbe hozta őket, át kellett gondolniuk rendezvényeiket, és Bringázz a munkába kampányukat is. Ez utóbbi a Maradj otthon, de ha menned kell, bringázz kommunikációjába fordul át, amelyet több másik kerékpáros szervezettel együtt képviselnek.

A biciklizés így is népszerű, a tavaszi adatok nyári forgalmat is mutatnak olykor, sokan választották alternatív közlekedési eszközként a kerékpárt.

Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is arról beszélt, hogy a mostani kerékpárátadás egy nagyobb akció része, azt reméli, akik most ráéreznek arra, hogy biciklivel gyorsabb, egészségesebb és élménydúsabb közlekedni, azok a járványhelyzet után is rajta maradnak a kerékpáron.

Szlávik János főorvos azt mondta, hogy neki egyfelől az a feladata, hogy mindenkit az otthon maradásra biztasson, de másfelől orvosként az egészséges életmódot is népszerűsítenie kell, ezért a nem zárt térben és egyedül végzett sportolást is ajánlja, ilyen például a kerékpározás is.

Szlávik szerint a bringák nemcsak munkába járásra jók, a kórháznak három-négy telephelye van, és egy intézményen belül is akadnak 6-700 méteres távolságok, amiket most majd így is meg lehet tenni. „Tudom, milyen érzés egy bicikli nyergébe pattanni, milyen élmény tekerni, még én is ki fogom próbálni valamelyik biciklit" – mondta a főorvos, aki először azért kollégáit küldte próbaútra, de némi unszolásra végül ő is gurult egy keveset.

Az egyik szentlászlós azt mondta, hogy vagy tíz éve nem ült biciklin, de szerinte a most kapott gépet fogja használni. Nem beszélt a levegőbe, elég gyorsan megbarátkozott a bringával, az átadás után fél órával is rajta ült, az egyik távolabbi egységből tekert vissza.

Neked is van bringád? Kövesd a Kerékagyat a Facebookon! Kerékagy

(Borítókép: Révész Máriusz a mai bicikli átadáson. Fotó: Huszti István / Index)