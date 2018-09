Ha amerikai nácikat akar pofán verni, diszkontáron, 1 dollárért megteheti

Tavaly történt, hogy az amerikai szélsőjobb tüntetést szervezett a virginiai Charlottesville-ben, hogy tiltakozzanak Robert E. Lee polgárháborús tábornok szobrának eltávolítása ellen. A tüntetés végül tömegverekedésbe, vérontásba, majd gyilkosságba torkollt: az egyik tüntető halálra gázolt egy nőt, Heather Heyert. Az eseményekről ebben a cikkben írtunk bővebben.

Egy nappal Heyer halála után a Unite the Right tüntetés főszervezője, Jason Kessler sajtótájékoztatót tartott, ahol a rendőrséget hibáztatta Heyer halála miatt. Az esemény váratlanul félbeszakadt, amikor egy feldühödött ellentüntető, Jeffrey Winder pofán vágta Kesslert.

MORE: While attempting to hold a press conference, #UniteTheRight organizer, Jason Kessler gets swarmed and punched in the face. pic.twitter.com/NRB34H0mzq