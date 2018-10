Kína megüzente: bárkit eltüntethetünk

Meng Hung-vej, az Interpol kínai nemzetiségű elnöke szeptember 20-án meglehetősen átlagos, ámde fárasztónak ígérkező hivatalos körútra indult el a szervezet lyoni központjából, melynek végén 25-én Stockholmból induló gépe Pekingben landolt. Azonban felesége, Grace a szokásos telefonhívás helyett csak egy rövid üzenetet kapott: "Várj a hívásomra!"; amit négy perc múlva hívás helyett egy kés ikonja követett a WhatsAppon. A kés láttán Grace-t baljós előérzet fogta el, ami az órák és napok elteltével csak fokozódott. Végül több mint egy hétnyi várakozás elteltével a nő a francia rendőrségen bejelentette, hogy férje eltűnt.

Arról Meng Hung-vej eltűnésének bejelentésétől kezdve senkinek nem volt kétsége, hogy kik is tüntethették el az Interpol 64 éves elnökét: a kínai hatóságok.

Ugyanis Kínában a mezei bürokratáktól a Politbüro tagjaiig bárki eltűnhet pár hónapra, fél évre, hogy utána újból felbukkanva töredelmesen megvallja a Párt és a Nép ellen elkövetett bűneit (jobb esetben mulasztásait), majd pedig megkapja a maga büntetését. És ez nem egy rendkívüli esemény, hanem egy gyakorlat, ami több százezer párttag megvádolását és elítélését eredményezte 2012 novembere óta. És Hszi Csin-ping elnök valóban nem nagyzolt, amikor egy igazi kínai metaforával megígérte:

A tigriseket és a legyeket is elkapjuk.

Mert az antikorrupciós kampányok újabb meg újabb hullámai tényleg egyetlen réteget sem hagynak ki. Eleinte elsősorban a Hszi előtti klientúrra terjedtek ki a tisztogatások, utána jött a Hszi utáni második-harmadik legbefolyásosabb pártvezető, a biztonsági szolgálatokért felelős Csou Jung-kang letartóztatása, ami azért is volt szenzáció, mivel azt üzente:

Ha őt el merték vinni, akkor bárkinél kopogtathatnak a Központi Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság emberei.

És nem csak a helyi tanácsokat, a vezérkart vették elő, hanem 2018-ra már olyan civileket, mint a filmsztár Fan Bingbing, aki eltűnését követően a kötelező bűnbánó vallomással és egy 130 millió dolláros adópótlás ígéretével bukkant fel ismét.

Abban a szakértők véleménye megoszlik, hogy az összesen több mint félmillió párttagot érintő antikorrupciós tisztogatási hullámok (nyugalom, van még ott, ahonnan ők jöttek, a Pártnak ugyanis 86 millió tagja van) mennyiben szolgálnak tisztán hatalmi érdekeket, és mennyire szól a szembeötlő korrupt struktúrák megingatásáról.

Mivel egy államszocialista (bár fene tudja, mára inkább államkapitalista) rendszerben a korrupció elválaszthatatlan a rendszertől, ráadásul ahogy az Indexnek Salát Gergely sinológus pár éve az akkor már teljes erővel dübörgő antikorrupciós kampány kapcsán elmondta,

az egész kínai kapcsolati kultúra az ajándékozgatásokon, szívességeken alapul, és a korrupció meg a kapcsolatok rutinszerű megolajozása között nagyon elmosódott a határ.

De közben a Ferrarikkal száguldozó helyi tiborczistvánok az átlagkínaiaknak is csípik a szemét, ezért az országra a korrupció kiterjedtsége mellett a korrupció népszerűtlensége is ugyanúgy jellemző. Hszi számára az a legfontosabb, hogy lényegében bárki megfogható a korrupció vádjával, és akit erre hivatkozva tartóztatnak le, az kevés szimpátiára számíthat.

És még családtagjaik sem mernek szót emelni azért, ha valakit egyik napról a másikra lakásából, irodájából hurcolnak el, és a teljes elszigeteléstől és az őrjítő monotóniától kezdve az ürülékzabáltatásig mindent bevetnek azért, hogy néhány hónap múlva egy kerek beismerő vallomás kíséretében bukkanjon fel újra – a bíróság előtt.

Szóval a kiterjedt gyakorlat miatt mindenki arra gondolt, hogy Meng Hung-vej is a Kínai Kommunista Párt Központi Fegyelmi és Ellenőrző Bizottságának vendégszeretetét élvezi. És a gyanú megalapozott volt, ugyanis miután az első sajtóértesüléseket követően az Interpol október 6-án a kínai hatóságokhoz fordult Meng hollétével kapcsolatban, a hatóságok közölték, hogy nyomozás folyik ellene. Ezzel egy időben az Interpolhoz megérkezett Meng lemondólevele is.

Az Interpolt láthatóan meglepte a lépés, de működését kevéssé zavarta, az elnök ugyanis nem lát el operatív feladatokat. Roppant tartózkodó - a szervezet felületeit ellepő felháborodott kommentelők szerint megalkuvó - módon reagált a történtekre; az igazgatótanács és annak elnöke nevében kibocsátott közleményben tudomásul vette lemondást, és leszögezte, hogy "a szervezet céljai változatlanok maradtak". A visszafogottság egyik oka az lehet, hogy Menget nem csak a nyomozóhatóságok nemzetközi koordinációjáért felelős szervezethez kötötte a lojalitás, hanem a kínai kormánynak is tagja (elvileg még mindig), méghozzá nem is akármilyen pozícióban: 2004 óta ő a közbiztonságért felelős miniszterhelyettes.

Fotó: Wong Maye-E / MTI 2017. július 4-én Szingapúrban készített kép Meng Hung-vejről az Interpol nemzetközi rendőri szervezet elnökéről.

Meng letartóztatása nem volt egészen váratlan: áprilisban ugyanis kikerült a minisztériumi pártbizottságból, és a 2015-ben életfogytiglanra ítélt korábbi erős ember, Csou Jung-kang híveként ismerték, ami 2018 Kínájában nem egy jó ajánlólevél. De lehet, hogy Hsziék nem csak emiatt akarták eltávolítani, hanem azért is, mert

nem teljesítette a feladatot, amiért a kínai vezetés kilobbizta számára az Interpol elnöki posztját.

Mengnek ugyanis Peking nagyon is konkrét feladatot szabott: Azzal bízták meg, hogy az Interpol segítségével hozza haza azokat a korrupcióval vádolt személyeket és emberi jogi aktivistákat, akiknek sikerült külföldre szökni. Csakhogy Meng csak részleges sikereket tudott felmutatni: Ugyan több tucatnyi volt pártfunkcionáriust sikerült nemzetközi körözéssel a kínai igazságszolgáltatás kezére adni, olyan fontos személyek maradtak szabadlábon, mint Dolkun Iszá, a terrorizált ujgur kisebbség egyik aktivistája. Sőt, az Interpol komoly kritikákat kapott, amikor Iszá neve felkerült a szervezet vörös listájára. Egyes spekulációk szerint Hszi elégedetlen volt a Meng által mozgósított Interpol-erőforrásokkal, és emiatt döntött úgy hogy hűvösre teszi a miniszter-helyettest.

Mivel Mengről semmit nem tudni, ezért letartóztatásáról és annak üzenetértől csak spekulációk folynak. A nemzetközi sajtóban egyöntetű az a meggyőződés, hogy az Interpol-igazgató letartóztatása erőteljes üzenet Peking részéről a külföldnek. Hszi Csin-ping ugyanis a belpolitikában már felrúgott egy sor fontos, az elit folyamatos cseréjével, a belső ellensúlyokkal kapcsolatos kommunista tradíciót, bizonyos értelmezések szerint most egy nemzetközi szervezetbe beágyazott bürokrata megleckéztetésével ezt az egyeduralmát akarja érzékeltetni a világgal is – ebből a szempontból hasonló kommunikációs szerepe volt Fan Bingbing ideiglenes eltüntetésének is.

Könnyen lehet, hogy Meng is egy bűnbánó vallomással bukkan majd újra fel, de az biztos, hogy felesége nem nyugszik bele a kínai hatóságok húzásába. Annak ellenére, hogy a kommunista párton belüli leszámolások szigorúan a nyilvánosság kizárása mellett szoktak zajlani, a férjével két 7 éves gyereket nevelő Grace Meng a nemzetközi nyilvánosságba vetette a hitét, és napi rendszerességgel nyilatkozik vezető lapoknak, méghozzá a kameráknak háttal, aminek az identitása védelme szempontjából nincs sok értelme – hiszen Pekingnek mindenhol vannak szemei.

(Borítókép: China Photos / Getty Images)