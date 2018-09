Nyomtalanul eltűnt Kína egyik legismertebb és legjobban kereső színésznője: Fan Bingbing (ún. magyar népszerű átírásban: Fan Ping-ping) több tucat filmben, tévésorozatban és reklámban szerepelt, rendszeresen feltűnt a legismertebb nemzetközi filmfesztiválokon, és számos világmárka arca volt, hónapok óta viszont semmi biztosat nem tudni róla.

Hogy az amerikaiak is értsék a hír jelentőségét, a CNN ahhoz hasonlította az esetet, mintha Jennifer Lawrence szívódna fel egyik napról a másikra. Mi meg gondoljunk mondjuk arra, hogy egy nap Dobó Katának vagy Kovács Patríciának nem találjuk semmi nyomát.

Nemcsak a közösségi oldalakon népes követőtábora és rajongói aggódnak érte, a rejtélyes eset híre bejárta az egész világot. A legvadabb találgatások kaptak szárnyra, de a legtöbben úgy vélik, Fan felszívódásának köze lehet ahhoz, hogy nyár elején egy adócsalási üggyel vádolták meg, és van, aki azt sem zárja ki, hogy a több kínai sztár gazdagodását és fényűzését rossz szemmel néző kínai állampárt többek között vele akar példát statuálni.

A Forbes listáján is elöl volt

A most 37 éves Fant szülei tanárnak szánták, ő maga táncosnak vagy zenésznek készült, majd végül a színészkedés mellett döntött. 17 évesen debütált az egyik kínai sorozatban, egyre népszerűbb lett, énekesként is kipróbálta magát, 2006-ban pedig a kínai Forbes mindjárt az év sztárjának választotta. 2009-ben már hat filmben szerepelt, a kínai Elle ekkor már egyenesen Fan Bingbing évéről beszélt.

„Olyan volt, mint egy menyasszony, egy császárnő és egy élő baba keveréke” – írta róla a W Magazine újságírója, Lynn Hirschberg, amikor a 2012-es cannes-i filmfesztiválon életében először megpillantotta a színésznőt. Fan idővel igazi divatikonná vált, olyan márkákkal dolgozott, mint a Louis Vuitton, az Adidas vagy a L'Oréal, mára pedig nem maradt egyetlen olyan kínai divatlap sem, amelyiknek ne került volna címlapjára, az Elle mellett kipipálta a Vogue, a Harpers Bazaar, a L'Officiel és a Marie Claire kínai kiadásait is.

A Vasember 3 producerei okkal láttak potenciált Fan hazai népszerűségében, ezért direkt a kínai közönség bevonzására leforgattak vele egy jelenetet (ne feledjük: a világ második legnagyobb mozis piacáról beszélünk), ám azt végül csak a film kínai piacra tervezett változatában lehetett látni. A háromperces jelenet még a kínai rajongók tekintélyes része szerint sem tesz hozzá szinte semmit a filmhez. Ennek ellenére Bingbing egy évvel később felbukkant az éppen aktuális X-Men-filmben, Az eljövendő múlt napjaiban is. Ő maga is úgy vélte, hogy Hollywoodnak kellett egy ázsiai arc, akivel Kínában is lehetett reklámozni filmeket, Fan pedig ugródeszkaként tekintett ezekre a kisebb szerepekre.

Biztos vagyok benne, hogy tíz éven belül én leszek az X-Men főhősnője

– jósolta a Time-nak, ami 2015-ben már Kína legismertebb színésznőjeként mutatta be.

Bár a nyugati világban kevesen ismerték a nevét, ekkor már hivatalosan is a világ egyik legjobban kereső színésznője volt, akit a Forbes rangsorában csak Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson és Melissa McCarthy tudott megelőzni. A hollywoodi befutás reményében – menedzsere utasítására – angolul tanult, tanára egy Kínában élő amerikai fotós, Rian Dundon volt, akivel az egyik nagyképes cikkünkben is foglalkoztunk.

Az elmúlt években rendszeresen ott volt a cannes-i filmfesztiválon, színésznőként és zsűritagként is, utóbbiról azt mondta, hogy az ázsiai perspektívával szeretné segíteni a zsűri munkáját. Ugyanebben az interjúban beszélt arról is: nagy álma, hogy egyszer Pedro Almodóvarral dolgozhasson, akit a nőábrázolása miatt becsül nagyra. „Filmezni szeretnék, egészen addig, amíg tehetem” – mondta az i-D-nek adott interjújában 2012-ben.

Bingbing egyik legutolsó szereplése a De Beers gyémántbirodalom egyik reklámfilmje volt, amelyben a nők erejéről és helytállásáról beszélt. Nemrég jelentették be, hogy ő lesz a hollywoodi, 355 című, James Bond-jellegű, de női kémfilm egyik főszereplője is Penélope Cruz, Marion Cotillard, Jessica Chastain és Lupita Nyong'o mellett. A forgatás csak 2019-ben kezdődött volna, azonban hirtelen minden bizonytalan lett a Chastain projektjének számító film körül, miután Fan a nyár közepén egyszer csak eltűnt.

Hogy tűnhet el valaki ilyen nyomtalanul?

Fan Bingbinget utoljára július 1-jén látták nyilvánosan, amikor felkeresett egy gyerekkórházat Sanghajban. A Twitterhez hasonló kínai mikroblogon, a Weibón legutóbb július 23-án lájkolt egy posztot. Azóta a közösségi médiában is elnémultak a profiljai, közel 63 millió követője nem érti, mi történhetett. Az ügyet vizsgáló újságoknak az ügynöke és a személyi asszisztense sem válaszolt semmit.

Hamar elindultak a találgatások és pletykák, kezdve attól, hogy Fant börtönbe zárták, vagy valahol házi őrizetben van, de az is elterjedt, hogy látták, ahogy Los Angelesben menedékkérelmet kért az Egyesült Államoktól. Nyugati lapokban is többen hangosan számon kérték a történteket, a kínai kormányt gyanítva a rejtélyes eltűnés mögött, azonban

egyelőre így sem derült ki semmi biztos Fan hollétéről.

Kettős szerződésekkel vádolták meg

A találgatásoknál az egyik kapaszkodót az jelentette, hogy a színésznőt májusban egy tévés műsorvezető azzal vádolta meg, hogy kettős szerződések alapján kapta a filmjei után a fizetését, vagyis a valódi gázsijához képest egy sokkal kisebb összeg után fizette csak meg az adót. A Weibóra is kikerültek szerződések, az egyik szerint a színésznő egy négynapos munkáért 1,56 millió dollárt, egy másik szerint viszont 7,8 millió dollárt kapott volna. A South China Morning Postban Fan menedzsmentje tagadta, hogy valaha is aláírt volna több szerződést egy munkára, és nem tudni róla, hogy hivatalosan megvádolták volna bűncselekmény elkövetésével.

Viszont az ügy után a kínai adóhatóság bejelentette, hogy átfogó vizsgálatot indít, és több tucat celeb bevételeit nézi át adócsalás gyanújával, hogy kiszűrje az iparágban elterjedtnek tartott kettős, „jin-jang" szerződéseket. Az ügy miatt a legfontosabb kínai filmstúdió, a Fannal rendszeresen együtt dolgozó Huayi Brothers Media részvényei lefelé fordultak, és a Variety szerint néhány hónap alatt 36 százalékot veszítettek az értékükből, de a szórakoztatóipar más szereplői is megérezték a történteket.

Arról is voltak korábban már cikkek, hogy a kínai vezetés szemét régóta szúrják a rengeteget kereső filmsztárok, mert az állam szerint a pénz imádatára tanítanak az alapvető szocialista értékek tisztelete helyett. Ehhez hozzájött, hogy a szórakoztatóipart felügyelő szervezet idén átkerült a Kommunista Párt propagandaosztályának közvetlen irányítása alá. Júniusban végül új fizetési plafonokat szabtak meg a színészeknek: ezek alapján egyik sztár sem kereshet többet, mint a teljes szereplőgárda fizetésének 70 százaléka, vagy pedig a gyártási költségek 40 százaléka.

Fotó: Alberto Pizzoli / AFP Fan Binbing érkezik a 71. cannes-i filmfesztiválra, Franciaország, 2018. május 11.

Vannak árulkodó jelek

A Hollywood Reporternek két, magát bennfentesnek mondó forrás arról beszélt, hogy Fant nem csukták börtönbe, de ez várhat rá, mivel üzenetet akarnak küldeni a sztároknak és a filmstúdióknak is. Többen felemlegették Liu Hsziao-csinget (pinjin átírásban: Liu Xiaoqing) is, aki egykor Kína leggazdagabb embere volt, de aztán 2002-ben 14 hónapnyi börtönre ítélték adóelkerülési vádakkal. „A kormány példát fog statuálni egy sor ismert emberrel, akik rengeteg pénzt kerestek, és sok időt töltöttek Nyugaton, mert szerintük egy jó kínai állampolgár nem így viselkedik" – vélekedett egy amerikai producer, aki gyakran dolgozik Kínában.

Azonban Fan eltűnése körül továbbra is csak pletykák és árulkodó jelek vannak, hivatalosan a kínai vezetés sem reagált semmit. Augusztusban ugyan az egyik állami lap arról írt, hogy Fant adócsalásért vették őrizetbe, és a színésznő majd elfogadja a rá váró ítéletet, de a cikket néhány óra alatt eltüntették az oldalról.

Fant már bírálták egyszer, hogy túl sokat mutat meg magából az Empress of China nevű történelmi drámasorozatban, végül a jelenetet megvágták, hogy eltüntessék a dekoltázsát. Sokan azt is jelzésértékűnek és valami előkészítésének tartották, hogy a Kínai Társadalomtudományi Akadémia közzétett egy listát, amely Kína száz legnagyobb sztárját rangsorolja a társadalmi felelősségvállalás alapján, azt osztályozva, mennyire erős példaképek, vagy mennyire jelentenek negatív példát a kínai társadalomnak. Az amerikai lapok szerint minden bizonnyal a kínai vezetés szája íze szerint összeállított listán Fan Bingbing az utolsó helyre került, pedig egy két évvel korábbi listán a tíz legtöbbet jótékonykodó kínai celeb között szerepelt a neve.

Azok közül, akik tudhatnak valamit, sokan egyszerűen nem nyilatkoznak vagy rejtélyesen fogalmaznak, és sok furcsaság van az ügy körül:

Fan 18 éves öccse, az Idol Producer reality show-ban szereplő Fan Csen-csen nemrég elsírta magát a rajongók előtt, és azt mondta, érzékenyebb, mióta történtek dolgok a családjával, habár név szerint nem említette a nővérét.

A Hollywood Reporter azt is kiemelte, hogy a Fannal többször együtt dolgozó Feng Hsziao-kang (Feng Xiaogang) rendezőt is adócsalással vádolták meg, és kikerültek a jelenetei az Ash is the Purest White című kínai filmből, amiben a cannes-i filmfesztiválon még látható volt a cameója. A film rendezője homályosan fogalmazott, amikor arról kérdezték, erre miért volt szükség.

Voltak olyan pletykák, hogy Fan állítólag Jackie Chanhez fordult tanácsért, de a színész sajtósai teljes képtelenségnek nevezték, hogy azt javasolta volna neki, hogy kérjen menedékjogot az Egyesült Államokban.

A bizonytalan helyzet miatt több olyan cég is eltüntette Fant a reklámkampányaiból, amiknek a színésznő korábban az ázsiai arca volt.

A Hollywood Reporter szerint Fan és Feng ügye mellett is vannak olyan jelek, hogy a pekingi cenzorokon keresztül Hszi Csin-ping elnök fokozza a szorítását az ország kulturális szektorán, jelezve, hogy a párt érdekeit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azonban nem tudni, mikor derülhet ki, hogy Fannak ebben van-e szerepe, és tényleg a politikával függ-e össze az eltűnése, hiába próbálják megfejteni egyre többen, hogy pontosan mi történhetett.