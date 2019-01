Enyhülést hozhat Merkel kormányában a bajor pártelnökváltás

A szövetségi kormány vitái tartományi szinten is érződtek

A CDU az összes többi német tartományban jelen van, de Bajorországban nincs saját szervezete, ott a CSU fogja össze a konzervatív oldalt. A CSU így bent van a szövetségi kormányban, és a nagykoalícióban is Merkel pártja és a szociáldemokraták (SPD) mellett. A párt most leköszönő elnöke, Horst Seehofer a 2015-ös menekültválság kitörése óta többször is összeakaszkodott Merkellel. 2018 óta belügyminiszterként teszi ezt, emiatt tavaly szinte a szakítás szélére sodródott Merkel nagy nehezen összekovácsolt 4. kormánykoalíciója. A CSU elnökének politikai motiváció érthetőek voltak: a tartományi választásokra készülve elsősorban a radikális, bevándorlásellenes Alternatíva Németországért (AfD) párttól próbált szavazókat visszaszerezni.

Ugyan az október 14-i tartományi választásokon végül a CSU maradt a legnagyobb párt Bajorországban, mégis komoly veszteségeket szenvedett el. 37,2 százalékot elérve elveszítette abszolút többségét és koalícióra kényszerült a Szabad Választók nevű, szintén csak a tartományban erős párttal. A rossz választási eredményt sokan annak tudták be, hogy a CSU elhanyagolta a helyi ügyeket, túlságosan is a szövetségi politikára koncentrált, a választók egy részének pedig nem jött be a CSU kormányon belül tanúsított konfrontatív politikája Merkellel szemben.

A most távozó Seehofer mérlege: tíz éven át volt a CSU élén, ennél hosszabb ideig csak a legendás Franz Josef Strauß vezette a pártot. Modernizálta, megújította a bajor pártot. Amikor 2008-ban átvette, 48 százalékon álltak, most 37 százalékos támogatottsággal adja át.

Merkel nyitott menekültpolitikája miatt a CDU-n belül is megérett a változás. A kereszténydemokrata párt sem szerepelt jól több tartományi választáson, miután pedig az utolsó tavalyi, hesseni választáson is gyengültek a pozíciói, Merkel maga előzte meg, hogy a párt tagsága leváltsa. Bejelentette, hogy kancellári tisztségét megtartja, de nem indul újra a pártelnöki posztért a decemberi kongresszuson. A CDU-ban két erős jelölt is volt a helyére, végül a Merkelhez közelebb álló, addigi főtitkár Annegret Kramp-Karrenbauernek sikerült győznie. 51 százalékos eredménye jól mutatja a CDU megosztottságát.

Söder vett egy fordulatot

Most a CSU élén is őrségváltás következik, és a két párt viszonyát - legalábbis átmenetileg - alapvetően átrajzolja a közelgő európai parlamenti választás. A CDU és a CSU most először közös programmal és közös listavezetővel, Manfred Weberrel vág neki az újabb megmérettetésnek, mindkét párt számára életbevágó, hogy jól szerepeljenek. A CSU-nak azért, hogy kiköszörülje a csorbát a tartományi választáson elszenvedett vesztesége miatt, a CDU-nak pedig azért, hogy egyben tudja tartani a berlini nagykoalícóit. Ennek hatására változott is a retorika a CSU-nál: Seehofer már arról beszél, hogy nem szabadna, ha a májusi európai parlamenti választások fő témája is a migráció lenne.

A CSU elnöki posztjára Seehofer régi riválisa, a nála 18 évvel fiatalabb Markus Söder kerül, aki 2017-ben már a tartományi miniszterelnöki tisztséget is átvette tőle. Södernek sikerült elkerülnie, hogy rajta csattanjon az ostor a bajorországi választásokon született eredmény miatt. Újraválasztották kormányfőnek, és az is eldőlt, hogy még meg is tudja erősíteni helyzetét, hiszen a január 19-i kongresszusi szavazáson ő lesz az egyetlen jelölt a pártelnöki posztra.

A rendkívül agilis, konzervatív és extravagáns Södernek már a tartományi választási kampány hajrájában is voltak meglepő húzásai, például amikor a bajor űrprogram arcaként jelent meg, újévi beszédére pedig megint többen felkapták a fejüket. Hirtelen olyan témákról kezdett el beszélni, amikkel a Zöldek tudtak erősödni az elmúlt időszakban. Január elsején arról beszélt, hogy sok állatfaj a kihalás szélére sodródott, milyen a levegő minősége, a fenntartható környezet, és milyen világot hagyunk az unokáinkra.

A nagyvárosokban és Bajorország északi részén a CSU több mint 150 ezer szavazót veszített a Zöldekkel szemben, és nagyjából ugyanennyien vándoroltak át az AfD-hez is. Söder úgy döntött a választás után, hogy nem lép koalícióra a Zöldekkel, helyette magáévá teszi a javaslataikat. A tartományi alkotmányba is belefoglalnák a klímaváltozást, és a környezetvédelmet.

Söder arra is figyelmeztetett, hogy nem korlátozhatják magukat csak a konzervatívokra, és ki akarja szélesíteni a párt bázisát. „A liberális, a környezetvédelmi és a szociális gyökereinkre is szükség lesz" – mondta. „A Zöldek és az AfD valószínűleg elérték a támogatásuk csúcsát. Mindkettő a berlini nagykoalíció gondjaiból profitált, de ez meg fog változni" – mondta.

A párt vezetői január elején a München melletti Seeon kolostorban tartottak évnyitó tanácskozást, ahol a fő üzenet az volt, hogy a CDU-val folytatott viták után 2019-ben konstruktív kormányzati munkára és együttműködésre készülnek. Söder szerint az állandó vita akadályt jelent, unalmas és a választókat is idegesíti. A CSU-nak rugalmasabbnak kell lennie, hatékonyabban reagálnia a társadalmi változásokra, és szélesítenie a bázisát. Egy „fiatalabb, nőiesebb és nyitottabb" CSU-t képzel el 2019-ben.

Nem véletlen a Zöldeket szemelte ki

A felmérések alapján van még munkája a CSU vezetésének. Az Infratest dimap január eleji felmérése szerint három hónappal a bajor tartományi választások után, és a változások előtt a CSU tovább esett a felmérésekben. Most 35 százalékra mérték őket, miközben 37,2 százalékot értek a tartományi választásokon. Csökkent a felmérés szerint az AfD és az SPD támogatottsága is. A Zöldeket viszont 21 százalékra mérték, amin még soha nem álltak, a választáson 17,6 százalékot értek el. A Szabad Választók is erősödtek, ahogy az FDP is.

Söder relatívnak nevezte a felméréseket, szerinte ez már az október 14-i választásnál is kiderült. Ettől még persze fontosnak tartja, hogy odafigyeljenek rájuk. Szerinte a személyes megítélésük erősödött, és a tartományi kormányé is. "De világos, hogy még hosszú út áll előttünk" - mondta.

Seehofer a belügyminiszterségre koncentrál

A pártelnökségről leköszönő Horst Seehofer a szövetségi belügyminiszteri munkájára akar majd koncentrálni. Seehofer az Augsburger Allgemeinenek arról beszélt, hogy a nagykoalíció jól működik, pozitív eredményeket hoz az országnak, és az összes résztvevő pártnak is. Azt is bejelentette, hogy meg akarja írni emlékiratait, de lemondást nem tervez.

Seehofer arról beszélt, hogy a változás az élet része, ez rá is vonatkozik. Södernek azt üzente, hogy az előtte álló feladat óriási, meg kell őriznie a CSU különleges helyzetét a német politikában. Azt reméli, hogy a párt majd 40 százalék feletti eredményt ér el Bajorországban a május végi európai parlamenti választásokon.

A CDU elnöke is hatékony együttműködést vár

A CDU-nak nagyon nem mindegy, milyen lesz a viszony az eddig folyamatosan kekeckedő testvérpárttal. A kormánynak a Bundestagban szüksége van a CSU-s szavazatokra, Kramp-Karrenbauer egyik legfontosabb törekvése pedig most az, hogy a belső viták semmiképpen ne rombolják a koalíció presztizsét. Elvégre a CDU-nak az EP-választások mellett idén négy német tartományi választáson, Brandenburgban, Brémában, Szászországban, és Türingiában is bizonyítania kell.

Kramp-Karrenbauer a héten optimistán nyilatkozott a jövőbeni együttműködésről. Azt mondta, ő és Söder is tisztában voltak azzal, hogy a vita milyen káros, és milyen negatív volt. Azt ígérte, hogy ha a jövőben is lesznek nézeteltéréseik, ezeket inkább házon belül, és megfelelő hangnemben próbálják kezelni. P ártelnökként szorosan együttműködnek majd Söderrel, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnének a jövőben is vitáik, elvégre „testvérpártok vagyunk, nem ikrek".

