Előre ássák a sírokat Brazília legnagyobb temetőjében

Meglehetősen későn, talán túl későn ébredt fel a koronavírus-járvány kapcsán Brazília miniszterelnöke, Jair Bolsonaro, aki csak március legvégén döntött úgy, hogy hosszú hetek tagadása után végre komolyabb lépéseket tesz a fertőzés megállítására.

Az országban (magyar idő szerint csütörtök délutánig) majdnem 7000 megbetegedést és közel 250 halálos áldozatot regisztráltak, de hogy jóval több halálesetre készülnek, azt jól mutatja, hogy Sao Paulo és egyben az ország legnagyobb temetőjében, a több mint 780 ezer négyzetmétert elfoglaló Vila Formosa temetőben már előre ássák a sírokat a járvány áldozatainak, hogy bírják a járvány megjelenése óta 30%-kal megugró temetések jelentette terhet.

Bolsonaro a március legvégén bejelentett éles szemléletváltása után a brazil kormány programot jelentett be, amivel ellensúlyoznák a koronavírus jelentette gazdasági problémákat. Ez többek között a munkaviszony szüneteltetésének lehetőségét tartalmazza, és lehetővé teszi a járvány terjedésének megfékezése miatt hozott intézkedések által sújtott cégeknek, hogy csökkentsék a munkaórákat valamint a fizetéseket, a kormány pedig kezeskedik azért, hogy támogatást nyújt azoknak az alkalmazottaknak, akiknek emiatt csökken a fizetésük. A brazil kormány becslései szerint az intézkedések lehetővé teszik azt, hogy 12 millió munkavállaló ne veszítse el állását, írja az MTI.

Kiderült közben az is, hogy a brazil őserdő mélyén, a kolumbiai határhoz közel már egy bennszülött törzset is elért a koronavírus-fertőzés, jelentette be az egészségügyi minisztérium egyik alosztálya.

Ecuadorban is tovább romlott a helyzet, a csütörtöki adatok szerint már 2758 fertőzöttet és 98 halálos áldozatot regisztráltak az országban, bár a helyzet sokkal rosszabb lehet a folytatásban. A gócpontnak számító Guayas tartomány különítményét vezető Jorge Wated azt mondta, hogy csak Guayasban 2500 és 3500 között lehet majd a járvány halálos áldozatainak száma.

Nicolás Maduro venezuelai államfő azzal vádolta Donald Trump amerikai elnököt, hogy azért támadja Venezuelát, mert el akarja terelni a figyelmet az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány nyomán kialakult humanitárius válságról. Maduro a Venezuelai Egyesült Szocialista Párt (PSUV) második számú vezetőjének számító Diosdado Cabello heti televíziós műsorában beszélt erről, utalva Trumpnak arra a bejelentésére, amely szerint növeli a hajók és katonák jelenlétét Latin-Amerika partjainál a kábítószer-kereskedelem elleni harc jegyében. A sajtótájékoztatót követően minden kérdés a humanitárius válságról szólt, ő pedig megpróbálta elterelni a figyelmet egy sor nyilatkozattal Venezuelával szemben – mondta Maduro, humanitárius válság alatt a járványt értve, amelynek következtében már több mint 200 ezren fertőződtek meg a vírussal az Egyesült Államokban.

A Costa Rica-i hatóságok szerdán közölték, hogy a koronavírus kezeléséhez szükséges gyógyszer fejlesztésén dolgoznak, amihez a betegségből kigyógyult emberek szervezetében termelt antitesteket fogják felhasználni.

Carlos Alvarado Costa Rica-i elnök helyi idő szerint szerdán aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a szomszédos Nicaragua nem az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásainak megfelelően áll hozzá a járvány kezeléséhez. A nicaraguai kormány március 13-án menetet hirdetett „Szeretet a Covid-19 idején” elnevezéssel, amely során sandinista szimpatizánsok és munkások ezrei meneteltek a fővárosban, Managuában. Nicaraguában nem függesztették fel az iskolai órákat, a nyilvános rendezvényeket, nem tiltották meg külföldiek beutazását, és karanténokat sem állítottak fel, a nicaraguai turisztikai intézet

Kolumbia 500 fővel növelte katonai jelenlétét az Ecuadorral közös határon a járvány terjedésének megfékezése érdekében.

