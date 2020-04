Olaszországban nőtt az új fertőzöttek száma, de csökkent az áldozatoké a hét elejéhez képest

Olaszországban 766-an haltak meg a koronavírus miatt az elmúlt 24 órában, a helyi hatóságok 4585 új fertőzöttről számoltak be.

Európán belül a legtöbb fertőzött még mindig Olaszországban található, jelenleg az összes eset száma 119827, illetve 14681 az összes áldozatoké. A héten

hétfőn 812 halott és 4050 új fertőzött volt

kedden 837 új halálesetet és 4053 új fertőzöttet jelentettek

ez a szám szerdán új halálesetnél 727 új fertőzötteknél 4782 volt szerdán

csütörtökön pedig 760 ember halt meg, 4668 kapta el a vírust

Hétfőn múlt hét vasárnaphoz képest közel 1000-rel csökkent az új áldozatok száma, a hét adataiból pedig az látszik, hogy egyelőre 5 napon keresztül meg tudott maradni az új fertőzöttek száma 5000 alatt, az új áldozatoké pedig lassan csökkenni kezdett. Az olasz járványszakértők korábban azt mondták, az esetszámok maximalizálódása március 23 és április eleje között várható. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint is stabilizálódhat mostanában az olaszországi helyzet, de nem szabad lazítani a szabályokon. Hétfőn genfi sajtótájékoztatóján Mike Ryan, a WHO ügyvezető igazgatója azt mondta,

Reméljük, hogy Olaszország és Spanyolország már közel jár ehhez a ponthoz, de a vírus nem fog magától eltűnni, ehhez közegészségügyi erőfeszítések kellenek

A milánói polgármester, Giuseppe Sala arról beszélt pénteken, hogy amint lehet, lazítani szeretnének a szabályokon, de ha kell, egyből újra szigorítanak. Szerinte ugyanis nagyon hosszú és nehéz fázis lesz a koronavírus-fertőzés lassulása után következő időszak is: nemcsak Olaszországban, hanem Európában is.

Az ország folyamatosan próbál védekezni a járvány ellen, miután karantén alá helyezték Olaszországot, több mint 3 hete bezárt minden hely , ami nem gyógyszertár vagy élelmiszerbolt. Szerdán Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter szerdán jelentette be, hogy április 13-ig meghosszabbítja az olasz kormány a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseket is.

(Borítókép: Egészségügyisek szállítanak egy beteget Nápolyban 2020. április 2-án. Fotó: Ciro de Luca / Reuters)