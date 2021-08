A tartalékos uralkodó: így tette tönkre magát az egykor sármos brit herceg

Egykor minden és mindenki a lába előtt hevert. Az 1980-as években rajongott nemzeti hősként, kitüntetéssel tért vissza a Falklandi háborúból (1982), tolerálták partizós életvitelét, majd ő lett a brit royal brand külföldi nagykövete, aztán hirtelen minden megsemmisült – írja összeállításában a CNN. Hétfőn ugyanis az Egyesült Államokban folyó perben, amelyben Virginia Roberts Giuffre – az Epstei-per részeként – nyíltan megvádolta András herceget, állítván, hogy a mágnás Epstein egyik különleges partiján András herceg nemi erőszakot követett el ellene, amikor ő még kiskorú volt.

York hercege természetesen tagadja és már korábban is tagadta az ellene felhozott vádakat, állításokat, de mondandója lényegét némileg beárnyékolja kapcsolata a szexuális ragadozóként ismertté vált, kiskorúakat exkluzív partijaira felhajtó Jeffrey Epsteinnel, akit 2019 nyarán kiskorúak szexkereskedelmének vádjával tartóztatott le az FBI. A milliárdos vállalkozó ellen az volt a vád, hogy több tucatnyi kiskorút ugyanolyan módon használt ki: készpénzzel fizetett nekik egy masszázsért, ami gyorsan szexuális zaklatásba fordult át, mindez a férfi előkelő New York-i Upper East Side-on lévő villájában vagy a Palm Beach-i otthonában, vagy magánszigetén a Virgin-szigeteken. Emellett 2002 és 2005 között több tucatnyi kiskorú kereskedelmében vett részt New Yorkban és Floridában, emiatt pedig akár 45 évnyi börtönt is kaphatott volna. Nem kapott, mert Epstein öngyilkos lett a börtönben még a per kezdetén.

Nos, először 2019-ben az Epstein-ügy nyomozásakor merült fel András herceg neve. Epstein halála után azonban nem állt le az ügy felgöngyölítése, mert a kerítésben nyakig benne volt Epstein egykori barátnője, Ghislaine Maxwell is, aki egyébként a brit sajtómágnás, Robert Maxwell lánya. Ő lett az ügy fő vádlottja. Őt azzal vádolják, hogy ő volt az, aki megkörnyékezte és beszervezte annak a több mint száz kiskorú lánynak a többségét, akiket később Epstein és befolyásos vendégei megrontottak. Állítólag Maxwell is gyakran részt vett a nemi erőszakban. Ha ez bebizonyosodik, akkor a nő 35 év börtönt is kaphat.

York hercegének a neve az ügyben egyre kínosabb lett a Buckingham palota számára. 2019 őszén kiadtak egy semmitmondó közleményt, amelyben tagadták, hogy András hercegnek köze lett volna a kiskorú Virginia Roberts Giuffre megrontásához. Aztán, hogy tisztázza magát a BBC is készített egy interjút a herceggel 2019 novemberében, amely katasztrófálisan sikerült. András olyanokat mondott, hogy nem látott semmi furcsát vagy gyanúsat, amikor Epsteinnél járt. Másnap a brit sajtó és a közösségi média darabokra szedte a beszélgetést.

Ezután a herceg visszalépett minden nyilvános szerepléstől. Olyannyira kerüli a közfigyelmet, hogy lányának, Beatrice hercegnőnek a tavalyi esküvőjéről kiadott 4 hivatalos fotó egyikén sem látható.

A tartalékos uralkodó

András herceg II. Erzsébet második gyermeke, Károly herceg öccse. Ellentétben bátyjával nem járt egyetemre, hanem belépett a brit Királyi Haditengerészethez. Sokat hajózott és amint említettük részt vett a Falklandi háborúban és hazatérésekor az egész nemzet ünnepelte. Aktív szolgálatát a tengerészetnél 2001-ben fejezte be. Születésekor még második volt a brit trónöröklési rendben, azonban amikor megszületett Károly herceg fia, Vilmos, akkor a harmadik helyre csúszott, jelenleg a 9. Az, hogy valaki tudja magáról, hogy "csak" tartalékos uralkodó és ahogy múlnak az évek egyre kevesebb esélyt lát arra, hogy valaha is a brit trónra kerüljön, az azért kissé frusztráló.

A 1980-as évek második felében jött a nagy szerelem, méghozzá a gyönyörű, vöröshajú Sarah Ferguson személyében. Esküvőjüket több száz millióan követték a televízióban élőben világszerte. A csoda nem tartott örökké. 1992-ben külön költöztek, majd a királynő legnagyobb fájdalmára 1996-ban elváltak. Kapcsolatuk azóta is baráti.

Miután otthagyta a haditengerészetet, főállású királyi családtaggá vált, azaz ő jelenítette meg a világban a brit üzleti világot, egyfajta különleges megbízottként képviselte Nagy-Britanniát a nemzetközi kereskedelmi és befektetési ügyekben, királyi szülöttként szavának, megjelenésének súlya volt. Egészen addig, amíg 1999-ben meg nem ismerkedett Jeffrey Epsteinnel. És onnantól a dolgok egészen másként kezdtek alakulni András herceg számára.

