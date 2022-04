Az ukrán védelmi minisztérium megosztott egy fotót Csernyihiv egyik nevezetes épületének maradványairól. Mint közölték, egy ötméteres kráter maradt azon a helyen, ahol egykor egy könyvtár állt. A minisztérium azt állította, hogy egy 500 kilogrammos orosz bomba semmisítette meg.

Until just recently, there was a library, one of Chernihiv's landmarks buildings. Now there is a 5-meter crater from the russian 500-kilogram bomb. Chernihiv, Kharkiv, Mariupol—each city bears the same signature: “The russian world paid a visit there.”

Photo by Marko Melnyk. pic.twitter.com/FIlwmbMdUB