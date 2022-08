Fontos küldetésre indult az ENSZ különleges csapata

Az ENSZ atomenergia-felügyeleti csoportja elindult az oroszok kezén lévő zaporizzsjai erőműhöz. A küldöttség feladata, hogy megvizsgálja, mi történik a létesítményben, aminek a környékén napok óta heves harcok folynak.

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozott a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) küldöttségével.

– idézi a CNN Zelenszkijt.

Ukrajna és Oroszország egyaránt azzal vádolja egymást, hogy naponta rakétákkal és tüzérséggel támadják az erőmű környékét.

The @iaeaorg mission headed by the agency's general director @rafaelmgrossi met with @ZelenskyyUa in #Kyiv. The President of #Ukraine hopes that the mission will get to the #ZaporizhzhiaNPP through security corridors and will do everything "to avoid a global threat." pic.twitter.com/Y5vjsG7FdZ

