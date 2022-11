Pentagon: Nukleáris fegyverkezés kezdődhet

A The Financial Times egy terjedelmes anyagot közölt arról, hogy miként áll a háborúhoz az orosz társadalom most, a herszoni visszavonulás után.

„Senki sem ért semmit. Először elmentünk Kijevig, aztán visszavonultunk – és hányan haltak meg közben. Azután elfoglaltuk Herszont, majd megint visszavonultak. És aközben hányan haltak meg?” – mondta egy orosz tanárnő a lapnak, aki szerint még a veteránok, a háborút ismerő orosz emberek sem értik azt, hogy mire irányul az orosz stratégia.

Ugyanerről Tatjana Sztanovaja, az R. Politik nevű politikai elemzőcég vezetője azt mondta: meglepő, hogy az orosz vezetés és a nép mennyire könnyen feladta Herszont, és azt is hozzátette, hogy

szerinte forgatókönyvre lehet számítani előbb-utóbb a többi elfoglalt területre is.

Alexei Venediktov, a Moszkvai Visszahang nevű rádió szerkesztője nagyjából ugyanezt mondta a The Financial Times-nak, azzal a különbséggel, hogy szerinte egy kivétel van. „A Krím szent és sérthetetlen” – fogalmazott, utalva arra, hogy míg a többi terület elvesztése nem rázná meg igazán az orosz társadalmat, azzal szemben ugyanez nem mondható el a 2014 óta orosz kézen lévő, népszerű nyaralóhellyé vált Krímről.

Donyeck, Luhanszk, meg valami Mikolajiv, Herszon, Zaporizzsja – hol vannak ezek egyáltalán?

– mondta Venediktov arról, hogy milyen kép él az orosz többségi társadalom fejében ezekről a területekről.