Kész az ukránok mesterterve, így foglalhatják vissza a Krímet

Az Institute for the Study of War (ISW) legutóbbi elemzésében azt írta, hogy az orosz elnöknek nem áll szándékában komoly tárgyalásokba kezdeni Ukrajnával, ahogy a béke mielőbbi megteremtése sem prioritás számára.

Az agytröszt szakértői úgy vélik, hogy Putyin retorikája egyértelműen arra utal, nem gondolja komolyan a tárgyalásokat, a háborúval kapcsolatban pedig határozott elképzelései vannak.

Vlagyimir Putyin, Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter és Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azért beszélnek a tárgyalásokról, hogy megtévesszék a nyugati politikusokat, és azt a benyomást keltsék, hogy Oroszországot rá lehet bírni a tárgyalásokra. Az intézet elemzői szerint a Kreml azt akarja elérni, hogy a Nyugat különböző engedményeket kínáljon fel neki annak reményében, hogy így rábírhatják a tárgyalásra.