Az orosz külügy szerint csak illúzió Zelenszkij béketerve

Az orosz haderő megkezdte a felkészülést egy nagyobb összecsapásra Luhanszk régióban – ismertette az Institute for the Study of War (ISW).

Több katonai szakértő szerint is jelentős felkészülés zajlik az orosz fél részéről, az azonban egyelőre nem világos, hogy támadni vagy védekezni fognak-e. Az ISW munkatársai szerint azonban ez az összecsapás döntő jelentőséggel bírhat.

A szakértők szerint az orosz csapatok jelenleg felszerelést és harcosokat toboroznak Luhanszk régióban, például a korábban Herszonban tevékenykedő ejtőernyős csapatok is át lettek vezényelve.