Mága Zoltán is Törökországban tartózkodott a földrengés idején

Mága Zoltán hegedűművész mindössze párszáz méterre tartózkodott a hétfői törökországi földmozgás epicentrumától, de sikeresen hazatért. Emellett az is kiderült, hogy segítséget is juttatott a mentésben részt vevőknek, valamint az áldozatoknak.

A hét elején több, erős földrengés is megrázta Törökországot és Szíriát, a legnagyobb rengésnél 7,8-as erősséget mértek. A földmozgást több utórengés is követte, amelyek hatalmas pusztítást végeztek. Országszerte több ezer épület dőlt össze.

A hatóságok jelentése szerint az anyagi kár gyakorlatilag felbecsülhetetlen. A török hatóságok és civil szervezetek hétfő hajnal óta 110 ezer fős kutató-mentő személyzettel, több mint 5500 speciális járművel és munkagéppel végzik a munkálatokat, 5700 tagból álló nemzetközi csapat dolgozik a területen.

Magyarországról is több csapat érkezett az országba, eddig összesen 27 túlélőt mentettek ki, és több tucat holttestet találtak. 156 fő és 26 kutya alkotja a magyar kontingenst. Mindezek ellenére a halálos áldozatok száma már elérte a 15 ezer főt.

Magyarország azonban nem csak a török, de a szíriai hatóságoknak is felajánlotta segítségét. Ezen felül nem csak a magyar hatóságok, de a magyar Baptista Szeretetszolgálat is mentőcsapatot küldött Törökországban, ahogyan a világ számos országa is, köztük Ukrajna.

Sőt Vodafone és a DIGI is segít a Törökországban tartózkodóknak, mégpedig úgy, hogy ingyenessé teszik az érintett területen belüli és onnan Magyarországra irányuló kommunikációt.

Mága Zoltán is Törökországban volt

A zenész a Facebook-oldalán jelentkezett be, hogy értesítse követőit, sikeresen hazatért. Emellett felhívta a figyelmet a szolidaritás fontosságára ebben a tragikus helyzetben.

„Törökországban tartózkodtam épp a földrengés idején, a természeti katasztrófa epicentrumától néhány száz kilométernyire. A szomszédos szállodákban is érezni lehetett a földmozgást. Ma reggel szerencsésen hazaérkeztem, de még most is végtelenül szomorú vagyok a katasztrófa sújtotta területek képeit és a beszámolókat nézve” – közölte közösségi oldalán a hegedűművész.

A zenész úgy érezte, azonnal cselekednie kell, ezért támogatást jutatott a térségben dolgozó segélycsapatoknak és túlélőknek

Nem csak Törökországot és Szíriát sújtotta természeti katasztrófa

Kisebb erősségű földrengések voltak Szerbiában hétfőn és kedden is, azonban nem voltak akkora erősségűek a földmozgások, hogy épületekben is kárt okozzanak. Azonban Indonéziában legalább négy ember meghalt és több épület megrongálódott, miután csütörtökön egy 5,4-es erősségű földrengés rázta meg Indonézia legkeletibb régióját.

Közben a héten Magyarországon földrengéshez hasonló jelenségeket észleltek. Hevesben, a szomszédos Borsod és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben is arról írtak az emberek a közösségi médiában, hogy robbanásszerű hangot hallottak.

A katasztrófavédelem nem tudott robbanásról a térségben, így nincs magyarázat a jelenségre. Azonban kiderült, hogy a Magyar Honvédség vadászgépei gyakorlatot tartottak a térségben, de állításuk szerint nem okozhattak földrengéshez hasonlítható érzetet.