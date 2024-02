Egy népszerű összeesküvés-elmélet szerint csakis Joe Biden újrázása miatt juttatták a Super Bowlba a Kansas City Chiefst, hogy a tízmilliók által nézett nagydöntőben az énekesnő nyíltan kampányolhasson az elnök mellett. A pletykát immár maguk a republikánus politikusok is előszeretettel terjesztik, a korábbi elnökjelölt, Vivek Ramaswamy is hangoztatni kezdte.

Az ősz egyik legfelkapottabb témája volt mind a bulvárnak, mind pedig az amerikai foci iránt érdeklődőknek – már legalábbis azoknak, akik elsősorban a show, nem pedig maga a játék miatt kedvelik az NFL-t –, hogy a világsztár Taylor Swift összejött a Kansas City Chiefs támadójátékosával, a tight end Travis Kelce-szel. A románcot alaposan és mindent körberágva dokumentálták az amerikai lapok és tévécsatornák, a Chiefs meccsei pedig nemcsak kiemelt nézettséget, drágább jegyeket, de a közösségi oldalakon is állandó figyelmet generáltak. A játékról pedig a lelátóra terelődött az érdeklődés: szinte minden megmozdulás után a kamerák az énekesnő örömmel teli vagy szomorkodó arcát mutatták.

Túl nagy figyelem

Decemberben már odáig jutottak néhányan, hogy amikor a Kansas Citynek nem ment a játék, rögtön Swiftet hibáztatták, mondván: a túl nagy figyelem miatt jelenléte zavaróan hat a játékosokra.

Nos, ez a jelenlét annyira nem lett végül befolyásoló tényező, ugyanis bár előzetesen messze nem a Chiefs volt a főcsoportja esélyese, múlt vasárnap mégis viszonylag könnyedén győzték le a fináléban a Baltimore Ravens csapatát, bejutva ezzel a San Francisco 49ers elleni nagydöntőbe, a Super Bowlba. Sokak szerint azonban nem csak a feljavuló játékuk miatt sikerült győzniük a „főnököknek”, sőt

egyesek rögtön manipulációt és csalást kiáltottak.

Ezek a frusztrált kijelentések természetesek egy-egy fájó vereség után, ám többnyire – nagyon helyesen – megmaradnak a fórumok kommentszekcióiban. Most viszont más a helyzet, és a Taylor Swift-jelenség miatt az idei Super Bowl köré egy teljes összeesküvés-elmélet épült ki, amelynek lényegét így lehetne összefoglalni:

a profi amerikaifutball-liga (NFL) és Hollywood összefogott, hogy a Kansas City Chiefs – és ennek örvén maga Taylor Swift – bejuthasson a Super Bowlba, ahol nagyjából százmillió néző előtt nyíltan kampányolhat Joe Biden újraválasztásáért.

Elnökjelölti pletyka

Az elég meredek feltételezés alapvetően megmosolyogtató lenne, ám mostanra beállt mögé Vivek Ramaswamy, a republikánusok egyik fő arca, aki nemrég még hivatalosan is harcban állt a párt elnökjelöltségéért. Azóta már elvesztette a támogatást, és nyíltan beállt Donald Trump mögé, ám ettől még előszeretettel hangoztatja meggyőződéseit a médiában.

Elgondolkodtam azon, hogy ki nyeri majd a Super Bowlt, és azon is, hogy várható-e majd valamilyen elnöki kampányolás ősszel a mesterségesen összerakott sztárpár részéről. Ez persze csak feltételezés, de meglátjuk, mi lesz nyolc hónap múlva

– írta Ramaswamy az X közösségi oldalon még január elején, amikor éppenséggel messze nem a Chiefs volt az esélyes a Super Bowlra. Sőt.

Azóta viszont mindenkit legyőztek, aki útjukba került, még az erősebbnek tartott Buffalo Billst és a már említett Baltimore Ravenst is, ráadásul mindkettőt idegenben.

A kijelentés azért is érdekes, mert Swift – bár köztudottan demokrata elköteleződésű – eddig hivatalosan nem állt be Joe Biden újraválasztási kampánya mögé. Pedig a The New York Times szerint már a kaliforniai kormányzó, Gavin Newsom is „könyörgött” neki.

Márpedig Bidennek nagy szüksége lenne a támogatásra, hiszen Swift olyannyira felkapott, hogy bármit csinál, az tízmilliókhoz ér el azonnal.

Gazdasági becslések szerint azzal, hogy kilátogatott párja meccseire, mind a Kansas City csapatának, mind pedig az NFL-nek több mint 300 millió dollárt hozott.

Arról pedig már végképp csak a legelvakultabb hívők tesznek említést, hogy 2020-ban, azaz abban az évben, amikor a legutóbbi – Joe Biden győzelmével végződő – elnökválasztást tartották, akkor pontosan ugyanezt a mérkőzést rendezték a Super Bowlban, azaz a Chiefs csapott össze a 49ersszel. Akkor egyébként a Kansas City nyert 31–20-ra.

Abszolút sztárfaktor

Négy éve egyébként Swift nyíltan kampányolt Biden mellett, győzelemhez segítve a demokrata politikust. Azóta pedig csak még nagyobb figyelem öszpontosul irányába. Sőt, talán nem túlzás kijelenteni, hogy jelenleg a legfényesebben ragyogó csillag a pop egén, mindent el lehet adni, amihez köze van. Csak az Instagramon 280 millió követője van. Nem csoda, hogy marketingerejét a politikusok is felismerték: az Európai Bizottság európai életmód védelméért felelős alelnöke,

Margaritisz Szkínász egyenesen odáig ment, hogy felkérte Swiftet, biztasson az európai parlamenti választásokon való részvételre.

A fiatal választókat jelenleg senki sem tudja úgy megmozgatni, mint Swift, tudják ezt nemcsak a bal-, hanem a jobboldalon is, emiatt indult jelentős támadás ellene a közösségi oldalakon. A CNN szerint jobboldali megmondóemberek szálltak bele Swiftbe, és már jó előre megpróbálják kifogni a szelet a demokraták vitorlájából, amelyet számukra félelmetesre dagaszthat Swift színre lépése a kampányban.

Hogy mi lesz a szócsata vége, egyelőre lehetetlen megmondani, mint ahogyan magának a Super Bowlnak is megjósolhatatlan jelenleg a végkimenetele. Egy azonban biztos: sajnos ezúttal kevésbé fog csak a sportról szólni a várva várt összecsapás.

(Borítókép: Travis Kelce, a Kansas City Chiefs játékosa Taylor Swifttel ünnepel 2024. január 28-án. Fotó: Patrick Smith / Getty Images)