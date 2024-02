Az orosz ellenzéki politikust egy eldugott börtönkolónián őrizték, és rejtélyes körülmények közt vesztette életét, szinte pontosan egy hónappal az oroszországi elnökválasztás előtt. A 47 éves Navalnij halálának híre az egész világsajtón végigfutott, számos meghatározó nemzetközi szereplő reagált rá.

A The Guardian oroszországi ügyekkel foglalkozó riportere, Pjotr Sauer arra hívta fel a figyelmet cikkében, hogy az orosz elnök a jelek szerint egyre vakmerőbb lépésekre vállalkozik. Mint írta, Putyin pénteken (amikor Navalnij halálát bejelentették) egy Cseljabinszkban tett látogatáson „szokatlanul boldognak tűnt”, sokat mosolygott, és még a riporterekkel is viccelődött.

Mindebből szerinte jelzi az orosz elnök magabiztosságát, és azt, hogy

VLAGYIMIR PUTYIN TELJESEN BIZTOS ABBAN, HOGY LEGNAGYOBB KRITIKUSÁNAK HALÁLÁT IS MEGÚSSZA, VALAMINT HOGY KÉPES LESZ LEGYŐZNI UKRAJNÁT A CSATATÉREN.

A cikk szerzője megjegyezte, hogy Navalnijt még orosz viszonylatban is kegyetlen körülmények közt tartották fogva évek óta, és ennek alapján az ellenzéki politikus támogatói, valamint a nyugati politikusok jó okkal mondhatják azt, hogy a Kreml valamilyen módon felelős a haláláért. De, mint írta „e nyilatkozatok láttán legfeljebb vállakat vonogatnak a Kremlben. Putyin – akit már köröznek azóta, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság ukránok elrablásának elrendelésével vádolta meg –, már régóta nem keresi a Nyugat jóváhagyását. A Kremlben úgy látják, hogy Putyin van a vezetőülésben”.

Mint írta, az orosz elnök teljesen uralja az ország belpolitikáját, és Navalnij halálával megsemmisítő csapást vitt be az orosz ellenzéknek is. A következő hónapban várhatóan ismét hat évre elnöknek választják (és ha végigüli a ciklusát, azzal túlszárnyalja Joszif Sztálin 29 éves szovjet diktátori uralmát is, hiszen már 2000 óta Oroszországnak elnöke vagy miniszterelnöke). Eközben az ukrajnai háború is az oroszoknak kedvezően alakul, amint azt az avgyijivkai visszavonulásnál is látni lehetet a hétvégén, az Egyesült Államokban pedig bízhatnak Donald Trump idei győzelmében (jelzésértékű, hogy a republikánus jelölt egyelőre semmit sem mondott Navalnij haláláról).

Sauer megjegyzi azt is, hogy a Putyin és Oroszország elszigetelésére irányuló nyugati lépések egyelőre nem hozták meg a kívánt eredményeket. Joe Bidennek is el kellett ismernie pénteken, hogy most már nem tudják megtenni azokat a „pusztító” lépéseket Oroszország ellen, amelyet még 2021-es találkozójukon ígért arra az esetre, ha Navalnij meghal (miután ezeket időközben Ukrajna miatt megtették), és „fontolgatják”, hogy „mi mást lehetne még csinálni”. A tétovázás viszont csak felbátoríthatja az orosz elnököt.

Minél nagyobb Putyin büntetlensége, annál agresszívabbá válik. Miután a hazai ellenzékét elpusztította, azokra fog összpontosítani, akik külföldön fel mernek szólalni ellene

– idézte Sauer a 2022-ben, a háború kitörése után lemondott egykori orosz diplomatát, Borisz Bondarevet.

Megjegyezte, hogy a jelek szerint Putyin szövetségesei is ugyanígy gondolkodnak. Ezt jelzi például, hogy Margarita Szimonjan, a Russia Today főszerkesztője azzal reagált a Navalnij halálával kapcsolatos NATO-nyilatkozatra (amelyben válaszadásra szólították fel az orosz kormányzatot), hogy nem tartoznak nekik semmilyen válaszadással, és hogy a Navalnij által korrupcióval vádolt orosz személyek közül öten felhívták őt, hogy ünnepeljék meg az ellenzéki politikus halálát.

Mivel nincs semmilyen fék azokat a végzetes hibákat illetően, amelyeket elkövethet, ezért az idősödő, talpnyalókkal körülvett orosz uralkodó az elkövetkező években még annál is vakmerőbb lépésekbe kezdhet, mint amit eddig láttunk

– idézték a cikkben Alekszander Gabujevet, a Carnegie Russia Eurasia Center kutatóközpont igazgatóját.

Greg Judin orosz szociológus eközben úgy vélekedett Navalnij haláláról: „Oroszországban gyakran azt mondják, hogy hajnal előtt van a legsötétebb. Szerintem ez igaz – csak még alig ismerjük az igazi sötétséget. Úgy tűnik, hogy még csak most kezd sötétedni. A nap már eltűnt”.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin egy beszélgetésen a cseljabinszki Stankomash Ipari Parkban 2024. február 16-án. Fotó: Aleksandr Rjumin / Sputnik / Reuters)