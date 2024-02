Ezek az ukrán hadsereg legnagyobb problémái, a következmények pedig még súlyosabbak lehetnek

Rishi Sunak brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap Ukrajnáról, Gázáról, a Vörös-tengerről és Alekszej Navalnij haláláról tárgyalt – közölte a Downing Street szóvivője.

„A miniszterelnök és von der Leyen elnök felháborodását fejezte ki Alekszej Navalnij halála miatt, és hangsúlyozta annak rendkívüli fontosságát, hogy az orosz rendszeren belül felelősségre vonják a felelősöket” – áll a szóvivő közleményében.

Sunak és von der Leyen elítélték a Vörös-tengeren elkövetett húszi támadásokat is – áll a közleményben, amely szerint a miniszterelnök tájékoztatta az uniós bizottság vezetőjét az izraeli miniszterelnökkel és a jordániai királlyal az izraeli és gázai helyzetről folytatott legutóbbi megbeszéléseiről – számolt be a The Independent.