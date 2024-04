Magas rangú orosz ezredest likvidált Kijev, érkezhet Putyin revansa?

Az Institute for the Study of War úgy véli, hogy mivel az Ukrajnának nyújtott amerikai segélyek késnek, az oroszoknak nagyobb mozgásterük van a támadó műveletek végrehajtására – írja az Unian ukrán hírügynökség.

Az ukrán légvédelem erejének csökkenése lehetővé teszi az oroszok számára, hogy siklóbombákkal végrehajtott csapásokkal gyengítse az ukrán védelmet.

Az Egyesült Államok folyamatos késlekedése az Ukrajnának nyújtott segítségnyújtás terén korlátozza Ukrajna képességét a hatékony védelmi műveletek végrehajtására, miközben az orosz erők nagyobb rugalmasságot kapnak a támadó műveletek végrehajtásához

– áll az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb jelentésében.