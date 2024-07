Visszalépett Joe Biden

Joe Biden bejelentette visszalépését az amerikai elnökjelöltségtől. Mint ismert, Donald Trump és Joe Biden elnökjelölti vitáján utóbbi siralmas teljesítményt nyújtott, emiatt a demokrata politikusok és vezető amerikai lapok is a visszalépését kérték.

Joe Biden amerikai elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy nem indul a novemberi elnökválasztáson Donald Trump ellen. Mint levelében írta, az elmúlt három és fél évben nemzetként nagy előrelépést tettek. Hozzátette, „ma Amerika rendelkezik a világ legerősebb gazdaságával. Történelmi beruházásokat hajtottunk végre nemzetünk újjáépítésében, az idősek vényköteles gyógyszerköltségeinek csökkentésében és a megfizethető egészségügyi ellátás kiterjesztésében rekordszámú amerikai számára”. Majd sorolta, hogy az elmúlt években

egymillió, mérgező anyagoknak kitett veteránnak nyújtottak szükséges ellátást;

elfogadták az első fegyverbiztonsági törvényt 30 év után;

kinevezték az első afroamerikai nőt a Legfelsőbb Bíróságba

és elfogadták a világtörténelem legjelentősebb éghajlatvédelmi törvényét.

„Amerika még soha nem volt olyan jó helyzetben, hogy vezető szerepet töltsön be, mint ma. Tudom, mindez nem valósulhatott volna meg önök, az amerikai nép nélkül. Együtt legyőztünk egy évszázadonként egyszeri világjárványt és a nagy gazdasági világválság óta a legsúlyosabb gazdasági válságot. Megvédtük és megőriztük demokráciánkat, valamint újjáélesztettük és megerősítettük szövetségeinket a világban” – fogalmazott a levélben.

Életem legnagyobb megtiszteltetése volt, hogy az önök elnökeként szolgálhattam. És bár szándékomban állt újraválasztásért folyamodni, úgy vélem, pártom és az ország érdeke az, hogy visszalépjek, és hivatali időm hátralévő részében kizárólag elnöki kötelességeim teljesítésére összpontosítsak

– jelentette ki. „Döntésemről a héten részletesebben beszélek” – tette hozzá. Majd háláját fejezte ki mindazoknak, akik keményen dolgoztak azért, hogy esélye legyen a novemberi választásokon, külön köszönetet mondott Kamala Harrisnek.

Ma is abban hiszek, amiben mindig is hittem: hogy nincs olyan dolog, amit Amerika ne tudna megtenni – ha együtt csináljuk. Csak ne feledjük, hogy mi vagyunk az Amerikai Egyesült Államok

– zárta levelét az amerikai elnök.

Demokraták sürgették Joe Bident visszalépésre

A tévés elnökjelölti vitán nyújtott gyenge szereplése után demokrata politikusok és vezető amerikai lapok is kérték és/vagy követelték Joe Biden visszalépését a jelöltségtől. Biden sokáig úgy tűnt, hajthatatlan, viszont nemrég már a demokraták házelnökjelöltje, Nancy Pelosi is megkereste őt a visszalépésével kapcsolatban.

Nancy Pelosi egy héttel ezelőtt beszélt Joe Bidennel, és elmondta neki, hogy ő és a Demokrata Párt többi tagja aggódik amiatt, hogy a férfi továbbra is versenyben marad az elnökválasztáson.

Viszont nem ő az egyetlen, hiszen Biden Trump elleni vitáján nyújtott vérszegény teljesítménye után nagyon sokan – köztük demokrata képviselők is – azt javasolták az elnöknek, hogy lépjen vissza a jelöltségtől, ugyanis egyre kevesebben tudták volna elképzelni, hogy a most 81 éves politikus még négy évig tudná vezetni a világ egyik legnagyobb hatalmát. Biden korábban arról beszélt,

maximum ha „Isten kéri”, akkor talán visszalép, de ellenkező esetben marad, és megveri Trumpot.

Az elnökjelöltségtől való visszalépésre kérte szerdán Joe Bident a befolyásos kongresszusi képviselő, Adam Schiff is, aki novemberben szenátusi székért indul a választáson. A kaliforniai politikus közleményt adott ki, amelyben kétségeit hangoztatta azzal kapcsolatban, hogy Joe Biden képes-e legyőzni Donald Trumpot novemberben.

A demokraták progresszív szárnyához sorolt politikus a közleményben úgy fogalmazott, hogy egy második Trump-elnökség aláásná az amerikai demokrácia alapjait. Egyben azt a meggyőződését hangoztatta, hogy Joe Bidennek ideje lenne átadnia a fáklyát, és politikai örökségének megőrzése érdekében hagyni, hogy mások legyőzzék Donald Trumpot a közelgő választáson. Korábban a The New York Times szerkesztősége is arra kérte az elnököt, hogy lépjen vissza a jelöltségtől.

A szenátus többségi vezetője, Chuck Schumer szenátor és a képviselőházban kisebbségben politizáló demokratákat vezető Hakeem Jeffries képviselő szerdán egyeztetett, ami után azt javasolták, hogy a Joe Biden elnökjelöltsége körül adódó kérdések miatt halasszák el a jelölést véglegesítendő elnökjelölő konvenciót. Ezt az eredeti tervek szerint augusztus 19–22. között tartották volna Chicagóban.

A Demokrata Párt vezetése szerdán azt is közölte, változatlanul virtuális szavazást tart szükségesnek, hogy előrehozzák, és már augusztus elején véglegessé és hivatalossá tegyék Joe Biden jelöltségét. Ennek pontos időpontjáról és részleteiről egyeztetést kezdeményeztek a párt szabályalkotó bizottságával. A javaslat szerint a távszavazást augusztus 1–7. között kellett volna megtartani.

Joe Biden néhány napja adott interjút

Biden helyi idő szerint július 15-én, hétfő este kilenc órakor adott egy csaknem egyórás interjút az NBC riporterének, Lester Holtnak. Ez volt az amerikai elnök első interjúja azóta, hogy kihívója, a republikánus Donald Trump ellen támadást követtek el. A beszélgetésben Biden mentális egészsége is szóba került, valamint az, hogy az utóbbi időben több szövetségese is felvetette Biden visszalépésének a lehetőségét, és arra várnak, hogy erről maga az elnök döntsön.

BIDEN ELÁRULTA, A TRUMP ELLENI MERÉNYLETKÍSÉRLET NEM VOLT HATÁSSAL KORÁBBI DÖNTÉSÉRE, ÉS TOVÁBBRA IS VERSENYBEN MARAD.

Azt mondta, jelenleg a közvélemény-kutatások szerint nincs túl nagy különbség közte és kihívója között, és azt már korábban tudni lehetett, hogy szoros verseny lesz a két jelölt között. Az elnök azzal érvelt maga mellett, hogy szerinte Franklin Roosevelt óta nem volt ilyen sikeres elnöke Amerikának, mivel úgy látja, ennyi fontos jogszabályt nem sikerült elfogadnia senkinek. Azonban Biden úgy érzi, a munkáját még nem fejezte be, ezért is kér újabb felhatalmazást az amerikaiaktól.

Botrányos szereplés

Amint arról az Index is beszámolt, a június végi amerikai elnökjelölti vita egyáltalán nem úgy alakult, ahogy azt Joe Biden és csapata elképzelte. A demokraták programpontjai helyett inkább a jelenlegi elnök mentális rátermettsége és egészségügyi alkalmassága vált kérdésessé. Joe Biden elnök a vitát rögtön egy baklövéssel kezdte, amikor azt állította, hogy 15 ezer munkahelyet teremtett, miközben a helyes szám 15 millió.

Biden egyébként halk, akadozó hangon és tátott szájjal, bámészkodó tekintettel lépett a színpadra. Néha nehezen tudta befejezni a gondolatait, és olyan kérdésekben, mint az abortusz, ahol a demokraták előnyben vannak, teret engedett ellenfelének. A vitát részletesen bemutattuk tudósításunkban.

Az Egyesült Államok elnöke a botrányos szereplést az időeltolódással magyarázta, ugyanis a vita előtti két hétben többször is Európában járt. Joe Biden elismerte, hogy ez rossz döntés volt. „Nem hallgattam a stábomra […] és aztán majdnem elaludtam a színpadon” – fogalmazott az elnök. Hozzátette, hogy ez nem mentség, csupán magyarázat a történtekre. Az elnök ezután elnézést is kért a rossz szereplésért, és közölte: „kritikus” fontosságú, hogy megnyerje az idei elnökválasztást.

Arról, hogy kik lehetnének esélyesek Biden elnök pozíciójára a demokraták közül, itt írtunk. Az egyikük Kamala Harris, aki volt már kaliforniai főügyész és szenátor, a történelembe pedig azzal írta be a nevét, hogy ő az első indiai származású fekete, egyben női alelnök.

(Borítókép: Joe Biden 2023. október 23-án Washingtonban. Fotó: Anna Moneymaker / Getty Images)