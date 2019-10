Női EU-s biztost is jelölnie kell a magyar kormánynak

Minden tagállamtól két nevet, egy férfit és egy nőt vár Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság leendő elnöke, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője kedden. Ez arra a három tagországra vonatkozik, akiknek a jelöltjei nem mentek át az EP-s szakbizottsági meghallgatásukon az elmúlt hetekben.

Ez azt jelenti, hogy a Trócsányi László helyett javasolt Várhelyi Olivér, Magyarország EU-hoz akkreditált állandó képviseletének vezetője mellett egy női nevet is vár Von der Leyen Orbán Viktor miniszterelnöktől. Korábban Győri Enikő és Járóka Lívia EP-képviselők merültek fel lehetséges jelöltként, de a kormány hivatalos kommunikációja kizárólag Várhelyit emlegette.

Az EUrologus korábban úgy értesült az Európai Parlament szociáldemokrata frakcióihoz köthető forrásaiból, hogy az azóta megbukott román kormány konfliktusba került Von der Leyennel amiatt, hogy a magyar kormánytól kétszer is elfogadták, hogy Trócsányi után másodjára is férfit jelölt, míg tőlük ismét két nevet kért a leendő bizottsági elnök.

Az Európai Bizottság szóvivője azt is megerősítette, hogy Franciaországtól is női és férfi nevet is várnak, miután a múlt héten Sylvie Goulard megbukott a szakmai meghallgatásán az EP-ben.

Egyelőre nem tudni, mikor kezdhet munkába az új Európai Bizottság. Von der Leyen egy óvatosan megfogalmazott közleményben már a múlt pénteken figyelmeztetett, hogy a november 1-jei határidőt nem tudják tartani.