Bőrszíne miatt nem engedtek be egy férfit a Gozsdu egyik szórakozóhelyére

Egy október 5-i, szombat esti – meghiúsult – buliról szóló bejegyzés kezdett a héten terjedni a Facebookon: egy felhasználó azt írta, nem engedték be kongói származású barátját a Gozsdu Udvarban található, 4Bro Downtown nevű zenés szórakozóhelyre.

Egy rövidebb párbeszéd után kiderült, hogy a főnök utasítása alapján sajnos egyetlen fekete embert sem áll módjukban beengedni az este folyamán. Először persze hitetlenkedtünk, hisz ez nem történhet meg 2019-ben, egy európai főváros bulinegyedében. Nyilván azonnal megkaptuk a magyarázatot is, miszerint az előző este egy fekete férfi követett el testi sértést egy fiatal fiún, így nem engedhetik meg, hogy ide feketék bejöjjenek. Mondanom sem kell, számunkra ez egyáltalán nem volt magyarázat. A személyzet három tagjával sikerült beszélnünk, akik egyöntetűen azt állították, hogy amikor munkájukat felvették aznap este, a vezetéstől azt az utasítást kapták, hogy »feketéket nem engedhetnek be«

– írta, hozzátéve, hogy abszurd módon még a panaszkönyvbe sem írhattak be, mert az bent volt a szórakozóhelyen, ahova őket nem engedték be. „A biztonsági őröktől megtudtam azt is, hogy »ezek képtelenek beilleszkedni«, meg, hogy »mindig ezekkel van a gond«. És egyébként is, ez egy magánterület, a tulaj dönti el, ki az, aki bejöhet, ki az, aki nem” – írja a posztoló.

A magánterületről szóló érvelés persze nem állja meg a helyét, mert az egyenlő bánásmódról szóló törvény minderről úgy fogalmaz: „Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt (…) bőrszíne (…) miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne”, és ezt „köteles megtartani, (…) aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben szolgáltatást nyújt vagy árut forgalmaz”.

Megkerestük a 4Bro Downtownt, ahol elsőre azt a választ kaptuk, hogy az ügyvezetés szombat este nem volt jelen, ezért utána kell nézniük, mi történt. Másnap közölték az Indexszel:

A 4bro Downtown tulajdonosi köre megdöbbenésének ad hangot, hogy egy ilyen eset a helyen megtörténhetett,

hiszen a hely minden nemzetiség számára nyitva áll, és független minden rasszista állásponttól, „a 4Bro Downtown az egyik legnagyobb, heterogén, színes, bulizni vágyó közösség törzshelye Budapesten”.

Azt ugyanakkor nem tagadták, hogy szoktak élni a közönség korlátozásának lehetőségével:

A 4Bro Downtown mindig igyekszik megvédeni ügyfeleinek érdekeit, ezért fellép minden erőszakos, zaklatás és más illegális kezdeményezés ellen. Azokat, akik hasonló eseményeket okoznak, eltávolítjuk, és korlátozzuk a belépésüket a helyszínre. Annak érdekében, hogy vendégeinknek zökkenőmentes, biztonságos és minőségi szolgáltatást nyújtsunk, valamint az engedélyezési előírások betartása érdekében (pl. vendégkorlátozás, tűzvédelmi óvintézkedések stb.), gyakran sok ember nem léphet be a helyszínre,

de ezt az eset ezzel együtt is hibának tartják, amiért elnézést kérnek.

Mivel minden héten, sok afro-amerikai nálunk bulizik, ahogy ezen a hétvégén is, pénteken és szombaton is, pláne értetlenül állunk az eset előtt. Ugyanakkor nagyon sajnáljuk és mindenkitől elnézést kérünk, akit ez az ügy negatívan érintett és bármilyen módon megsértett! Mivel az adott éjszaka nem voltunk jelen, így csak feltételezni tudjuk, hogy egy személyes túlkapásról, hibáról, esetleg a kolléga félreértéséről lehet szó, egy előző napi incidenst követően. Természetesen minden szükséges intézkedést megtettünk, hogy a jövőben többet ilyen ne fordulhasson elő

– jelentették ki.

Az Indexet egyébként korábban megkereste a 4Bro Bisztró vezetősége, hogy közöljék, nekik az egészhez semmi közük, mert a két szórakozóhely közül a Downtownt már korábban eladták, de a névhasználati jog egyelőre még él.

Az ügyben megkerestük a 4Brónak helyet adó Gozsdu Udvart is, de tőlük nem kaptunk választ. Pedig a Gozsduban finoman szólva sem ez az első hasonló eset.

Idén januárban pedig többen állították, hogy a Gozsduban dolgozó kidobók véresre verték őket, aztán kiderült, korábban is volt már balhé ugyanitt. Az egyik áldozat komoly műtéten esett át a verés miatt.

Borítókép: Bődey János / Index