Balla Riana Emma még csak kilencéves, mégis sorra halmozza a nemzetközi és magyar elismeréseket, énekversenyekre jár, ahol rendszerint lenyűgözi a zsűrit, „szabadidejében” pedig

2020-ban a Los Angeles-i filmfesztiválon a legjobb fiatal színésznő díját kapta a Defekt című magyar kisfilm szereplőjeként – úgy, hogy eredetileg nem is nevezték, a zsűri mégis kiemelte munkáját. Ugyanez történt vele Floridában is, ahol szintén a Defektben nyújtott teljesítményét díjazták – s bár ott sem nevezték, mégis ő lett a legjobb gyerekszereplő.

Arról korábban már mi is írtunk, hogy Az elmeorvos című film forgatásakor Luke Evans kért tőle egy közös képet, most pedig a Borderlands videójáték-sorozat filmadaptációjában dolgozott együtt olyan sztárokkal, mint Cate Blanchett, Haley Bennett, Ariana Greenblatt, Olivier Richters és Jamie Lee Curtis.

Riana erről a szerepéről egyelőre csak annyit árulhat el, hogy rövid, de nagyon drámai. A kilencéves lány már az angol nyelvű castingon lenyűgözte Eli Roth rendezőt (Motel, Bosszúvágy, Becstelen Brigantyk), aki a forgatás során sokat dicsérte Riana Emmát – erről a kislány édesanyja mesélt nekünk bővebben, aki minden munkájára elkíséri lányát.

Eli Roth azt mondogatta, hogy »Emma, you are amazing, you are so talented«. De nemcsak tőle kapott pozitív megerősítést, hanem Jamie Lee Curtistől is. Történt ugyanis, hogy amikor Jamie odajött hozzá, Riana Emma elmondta neki, hogy színész és énekes szeretne lenni, mire Jamie megjegyezte, hogy »te nem szeretnél, te az vagy«. Nagyon élvezte a forgatást és a színészi feladatokat. A sztárok és a stáb végtelenül kedvesek voltak.