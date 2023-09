„Már-már az az érzésem, hogy a vezetésre teljesen alkalmatlan rektor és az új alapítványi tulajdonos készakarva teszik tönkre az intézményt” – írta Facebook-oldalán Keveházi Gábor, aki szerint a Magyar Táncművészeti Egyetemen nemhogy fellendülés nincs, de az intézmény egyenesen a lejtőn halad lefelé, és olyanok tanítanak ott, akiknek még táncos végzettségünk sincs.

Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója és a Kossuth-díjas koreográfus tehát úgy tűnik, a táncművészti oktatás területén egy platformon van, annak ellenére, más kérdésben nem értenek egyet. Keveházi ugyanis egy augusztusban megjelent interjúban azt állította, „ha nem Ókovács nyerte volna az Operaház vezetői pozícióját, visszamehettem volna”.

A táncképzés éles bírálata

A történet éppen egy éve kezdődött, amikor is Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója élesen bírálta a hazai táncképzést az Origón közölt Édes Néném sorozatában. Ez a cikk robbantotta ki Magyar Állami Operaház és a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) konfliktusát, amivel az Indexen többször foglalkozunk . A főigazgató akkor azt írta, „a hazai táncképzés immár huzamosabb ideje képtelen évente öt-hat olyan profi balettművészt kiforogni magából, aki magyar, aki klasszikusban is erős, és aki itthon képzeli el a karrierjét”.

Később az is kiderült, hogy Ókovács a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak benyújtott operaházi főigazgatói pályázatában is élesen bírálta a szerinte belterjes táncművészeti szakmát, és elképzelésében az OPERA mindenkori balettigazgatójának (vagy delegáltjának) kellene betölteni a Magyar Táncművészeti Egyetem balettszakmai rektorhelyettesi posztját. A pályázaton végül Ókovács Szilveszter nyert – amelynek körülményeiről szintén több cikket is írtunk.

Keveházi Gábor a fent említett augusztusi interjúban reagált többek között arra is, hogy Ókovács az idei kinevezését, főigazgatói pozíciójának meghosszabbítását követően azonnal kirúgta aspiráló vetélytársát, Kesselyák Gergelyt. Szerinte „sokan hajlandóak úgy viselkedni, mintha a rendszer hívei lennének. Élni akarnak, és a művészetüket megmutatni. Látják, hogy akik kritikát fogalmaznak meg a hatalommal szemben, azokat félreteszik.″

A lejtőn lefelé

A koreográfus augusztusban a legnagyobb bajnak még azt nevezte, hogy az Operaházban ritkán lép fel magyar táncos, illetve, hogy a nemzeti repertoárból alig játszanak valamit. Keveházi Gábor most a Facebook-oldalán ennek vélt okairól is írt: szerinte rossz irányba mennek a balett dolgai, és az MTE privatizálása óta a beígért fellendülés elmaradt, sőt

a Magyar Táncművészeti Egyetem a lejtőn lefelé halad.

Azt írta, sorra üldözik el azokat a klasszikus balettmestereket, akiknek a kisujjukban van a szakma, és a kiváló tanárok helyett olyanok tanítanak ott, akik könyvből tanulták a szakmát, és nincs táncos végzettségük. „Beügyeskedték magukat az intézménybe, ma már diktálnak, irányítanak és gyűlölik a profikat.

Már-már az az érzésem, hogy a vezetésre teljesen alkalmatlan rektor és az új alapítványi tulajdonos készakarva teszik tönkre az intézményt. Rangon aluli versenyeken indítják, mindig ugyanazokat a növendékeket, ahol helyezést tudnak elérni, amit aztán lehet lobogtatni a politika felé, úgysem értenek hozzá. Szükségszerű tantárgyak egyáltalán, vagy kötelességszerűen vannak tanítva. Nem véletlen, hogy az Operaház ritkán szerződtet ott végzett táncosokat.

Gyerekek pszichés problémákkal

Keveház úgy véli, az MTE-n a mesterek a gyermekek hátán keresztül akarják magukat megvalósítani, és valójában nem törődnek a tanítványokkal, akik közül sokan küzdenek pszichés problémákkal. „Taníthat-e szívsebészetet olyan tanár, aki soha nem operált szívet? Oktathat-e repülőgép vezetést olyan, aki életében nem vezetett repülőgépet?” – utalt vissza Keveházi arra, hogy egyre több olyan tanítja a növendékeket, aki csak a nézőtérről látott színpadot.

Ókovács Szilveszter és Keveházi Gábor véleményével ellentétes Fodorné Molnár Márta, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektorának márciusi nyilatkozata. Az Indexnek adott interjúban ugyanis cáfolta Ókovács kijelentéseit a profi balettművészek kitanításának hiányairól, és szerinte a náluk végzett hallgatók kilencven százaléka képes elhelyezkedni a szakmájában.

A rektor ezért sem érti, hogy a teljesítmény, amely nemzetközi viszonylatban magas színvonalúnak számít, itthon miért nem képes táptalajra lelni. Miért van az, hogy amikor a kormányzat politikája azt sulykolja, hogy Magyarországon elsősorban a magyaroknak kell munkát adni, akkor egy állami szervezet mégsem szeretné a nemzetközi versenyeket sorban nyerő, végzős hallgatókat alkalmazni.