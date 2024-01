Televíziós játékfilmsorozat készül a legendás magyar labdarúgó, Puskás Ferenc életéről – számolt be a hírről a Forbes. Egy 2023. december 11-i határozat értelmében 90 millió forintos forgatókönyv-fejlesztési állami támogatást nyert a Nemzeti Filmintézet (NFI) Televíziós Döntőbizottságától az Inani Production Kft. a Puskás című sorozat elkészítéséhez.

A hivatalos tájékoztatás szerint a sorozat forgatókönyvírója Tasnádi István, Hegedűs Bálint és Bárány Márton; rendezője Kovács Dániel, a

producere pedig az a Herman Péter (Pierre), aki tavaly novemberben jelentette be, hogy 25 év után távozik az RTL Magyarországtól.

A csatorna hivatalos közleményében akkor az állt, hogy „szervezeti átalakítást hajt végre az RTL a saját gyártású műsorokért felelős területén. Ennek részeként az RTL kezdeményezésére Herman Péter, az RTL Magyarország drámai és szórakoztató műsorokért felelős igazgatójának, kreatív producerének munkaviszonya a felek közös megegyezésével megszűnik”.

Az Index az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettesét, Kolosi Pétert is kérdezte Herman Péter távozásával kapcsolatban. A szakember decemberben azt mondta, úgy érezték, hogy 25 év után meg kell újítaniuk a kreatív működésüket. Szerinte Pierre fantasztikus televíziós szakember, nagyon ért a szakmához, és biztos benne, hogy jó dolgokat fog a jövőben is csinálni. „Azért azok a sorozatok, amelyekben az RTL-nél dolgozott, minőségi munkák, és biztos, hogy a továbbiakban is annak számítanak majd”.

Az Index megkereste Herman Pétert, hogy további részleteket tudjunk meg a nagyszabású produkcióról, de annyit válaszolt:

jelenleg nem áll módjában nyilatkozni, amin megteheti, rendelkezésünkre áll.

A sorozat rendezője, Kovács Dániel szintén RTL-es műsorokon dolgozott korábban. A Király című sorozat, az Éjjel-nappal Budapest, a Válótársak, az Apatigris, a Mellékhatás, valamint A Tanár is hozzá köthető. Arról egyelőre nincs információ, hogy melyik csatornán vagy platformon mutatják be a Puskást.

Egy film is készülőben van

Mint ismert, egy Puskás Ferencről szóló filmről is évek óta folynak a tárgyalások. Az ötlet eredetileg Andy Vajnától származik, aki még életében szerette volna mozivásznon látni az alkotást, ezért 2017-ben el is kezdte a szervezést, ám két évvel később meghalt.

A film jogait Andy Vajna özvegye, az időközben újraházasodott Vajna Tímea örökölte. Szöllősi György, a film ügyének szószólója szerette volna, ha folytatódnak a munkálatok, ám hiába tett erőfeszítéseket, a forgatás nem valósult meg, a produkció megfeneklett. Nemrég viszont változott a helyzet.

A forgatókönyv első verziója már elkészült, és 2024-ben akár a forgatások is elkezdődhetnek. Amennyiben minden a tervek szerint alakul, 2027-ben be is mutathatják a filmet.