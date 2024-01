A magyar kultúra napja alkalmából 2024. január 22-én tartották A magyar nyelv jövője – A nyelvi változások nyomában című konferenciát, ami szomorú hírrel kezdődött: az esemény díszvendége, a magyar nyelvművelés egyik kiemelkedő alakja, Grétsy László egy nappal korábban, álmában elhunyt. Az Index Kulturális rovatának podcastjében, az arútluKban többek között róla is megemlékeztünk.

Személyiségével, műsoraival a lelkiismeretet tette be a magyar emberek millióinak a lelkébe Grétsy tanár úr, hogy mindig megkérdezzük magunktól: helyesen beszélünk-e?

– mondta a műsorban meghívott vendégünk, Blankó Miklós nyelvész, akit a továbbiakban a magyar nyelv változásairól kérdeztünk.

Magázódjunk vagy tegeződjünk?

Beszélgetésünk elején fel is merült, hogy magázódjunk-e vagy tegeződjünk – hiszen e tekintetben is megindult egy változási folyamat a magyar nyelvben. Blankó Miklós szerint évtizedekkel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, hogy a riporter a beszélgetőtársával tegeződjön: a mikrofon előtt magázódtak. Ez mára megváltozott. De az adásunkból kiderül az is, melyik az a terület, ahol a magázódás még mindig erősen jelen van.

A nyelvész szerint kulturális és nemzeti identitás kérdése is, hogy mennyire fektetünk hangsúlyt nyelvünk ápolására, védelmére.

A helyesírás, hogy hogyan beszélünk, egy műveltségi kérdés is, éppen ezért mindenki törekszik arra, hogy minél magasabb színvonalú legyen.

Blankó Miklóssal az arutlúK című műsorban a fentiek mellett arról beszélgettünk:

Milyen a magyar nyelv, a helyesírás oktatásának színvonala az iskolákban?

Lehetséges-e, hogy valaki a magyar nyelv minden szabályával tisztában legyen?

Kikophat-e az elipszilon a nyelvünkből?

Elfogadható-e, hogy írásban máshogy kommunikálunk?

A nyelvészek mindig írnak ékezetet és vesszőt?

Mi várható el egy diáktól az érettségin helyesírás tekintetében?

A nyelvhelyesség, a helyesírás hozott képességnek számít?

Jobb lehet a helyesírása egy képzőművésznek, mint egy színésznek?

