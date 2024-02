Több apasági per indult a világhírű magyar művész ellen, az anyja szülőtartást követelt

Lebilincselő történeteknek eddig sem volt híján mindaz, amit Cziffra György életéről tudtunk, de az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában 2024. február 14-én nyíló kiállítás ezt a tudásunkat tovább gazdagítja, és némiképp árnyalja is. Amellett, hogy megtudjuk, hogyan és miért figyelték meg, az is kiderül, hogy a világhírű magyar zongoraművész ellen több apasági kereset is indult, de az édesanyja is beperelte – szülőtartásért. A Cziffra-dossziéról az Index Kulturális rovatának podcastjában a kiállítás kurátorával, Viszket Zoltán történész-levéltárossal beszélgettünk.