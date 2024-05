Mielőtt még három stadiont megtöltene, Azahriah koncertret ad a Hűség Városában. Ez egészen rendkívüli fellépésnek számít, de úgy alakult, hogy az idei SopronFest számos olyan programot emelt be műsorkínálatába, amely rendhagyó, elgondolkoztató, egészen mélyre nyúlóan komoly.

Négy vendég érkezett az Index stúdiójába. A kultúra rovat arútluK című podcastja ezúttal vodcasttá változott, így aki látni is szeretné, hogy ki mit mond, és azt hogyan, meg is nézheti. Aki pedig inkább hallgatná, az is figyelemmel kísérheti a beszélgetést. A négy vendég nagyjából minden területet lefed, amit az idei SopronFest kínál.

Ef Zámbó István Munkácsy-díjas képzőművész, zenész Azahriahnak készít egyedi szoborszéket. A mester azt mondja, ebbe a székbe bárki beleülhet majd, de legelőször Azahirah, aki így átadja a széknek lényének egy részét is. Vagyis bárki, aki ezt követően ráül a műalkotásra, az valamit megérezhet Azahriahból, s talán jobban meg is érti a művészet lényegét.

Mészáros Antónia, az UNICEF magyarországi ügyvezető igazgatója egy lélekig hatoló kampányról mesél. A #nenézzfélre! olyan közügy, amiről mindenkinek vannak emlékei, csak nem biztos, hogy szívesen beszél róla. A beszélgetésben arról is szó esik, ki hogyan találkozott a bullyinggal, a megszégyenítéssel, hogyan élte meg, nézett félre, vagy próbált tenni valamit a bántalmazás ellen.

Lobenwein Norbert a SopronFest alapítója, fő szervezője olyan közösségi élményt emel társadalmi beszédtémává, amelyben egyszerre kap helyet és szerepet művészet és koncert, társadalmi szerepvállalás és szórakozás. A SopronFesten mintegy 30 kiállításon vehetnek részt az érdeklődők, amelyek közül az egyik legizgalmasabb A Hűség Városa című csoportos tárlat. Bereczki Kata, Bukta Imre, Ef Zámbó István, Labrosse Dániel, Sibitka Panni, Soós Nóra és Weiler Péter legaktuálisabb alkotásaikat éppúgy bemutatják, ahogyan több évtizedes, korábban sohasem, vagy csak nagyon ritkán látott remekműveiket is.

Kadarkai Endre műsorvezető, riporter pedig arról mesél, milyen szempontok alapján választja ki interjúalanyait, s hogy a SopronFesten miért éppen Ördög Nóra és ByeAlex ül majd vele szemben.

Puzsér Róbert tetemre hívja Sebestyén Balázst

A SopronFest idén 75 helyszínen mintegy 300 programmal kínál társadalmi találkozásokat és kulturális élményeket. Bár a hivatalos kiírás szerint a fesztivál 2024. május 17–19-én zajlik, Grecsó Krisztián már május 10-én megnyitja az események sorozatát, Egy életem címmel a sopronbánfalvi kolostorban tart életrajzi stand up estet.

Május 16-tól pedig a képzőművészek Sopron belvárosában, a Mária-szobor tövében felépülő művésznegyedben a közönség előtt alkotnak. A kezeik nyomán megszülető hatalmas, szív alakú szobrok, a hűség szimbólumai. Ezeket jótékony céllal értékesítik, és a tervek szerint a jövőben Sopron intézményeit díszítik majd. Arról, hogy az egyes művekből befolyt bevételből milyen ügyeket támogatnak a vásárlók, maguk az alkotók döntenek.

Sopronban május közepén tehát pezsgő élettel telnek meg a soproni utcák, terek, klubok, éttermek, kávézók, a Lövérek terei. A rendezvénysorozaton többek között fellép

Azahriah, Pogány Induló, Beton.Hofi, a Kispál és a Borz, a Halott Pénz, a Wellhello, Majka, a Quimby, a Margaret Island, az Esti Kornél, a Blahalouisiana, a Tankcsapda, a Valmar, Kruder & Dorfmeister és Alle Farben is.

Az idén 25 éves Index május 11-én 16 órától Sopronban, a Deák Étteremben a 70 éves Eperjes Károllyal, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésszel, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjával beszélget egy rendhagyó arútluK podcaston. A beszélgetést rögzítjük, így aki lemaradna róla, az Index felületein megnézheti, meghallgathatja.

Puzsér Róbert pedig Sebestyén Balázzsal vív szópárbajt Sopronban 2024. május 12-én, a Liszt Ferenc Kulturális Központban 18 órától.

Aki lemaradt volna az arútluK podcast előző adásáról, vagy újra meghallgatná a beszélgetést, az ide kattintva megteheti. Ha nem akar lemaradni az arútluK műsorairól, iratkozzon fel az Index felületein elérhető csatornákra!

(Borítókép: Ef Zámbó István, Mészáros Antónia, Loebenwein Norbert, Kadarkai Endre és F. Tóth Benedek. Fotó: Fekete Tímea / Index)