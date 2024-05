A divattervező, aki megtiltotta, hogy újraélesszék

A divattervezők elérhetetlennek tűnnek, sokszor olyan, mintha egy teljesen külön világot alkotnának, és csak a saját fejük után mennének. Ennek ellenére nekik is vannak példaképeik.

Amint meglátjuk Dame Zandra Rhodest, tudjuk, hogy nem hétköznapi figurával van dolgunk. Extravagáns megjelenése azonnali kérdéseket vet fel. Szerencsére pont annyira szeret mesélni, mint amennyire dolgozni, így megtudhatjuk azt is, hogy miért indult a divat irányába, és hogy milyen ember is volt Diana hercegné.

A kenti divattervező nem csak az angol nemesnek készített ruhát, a rockzene ikonjai, Freddie Mercury és Marc Bolan megjelenéséhez is hozzájárult. A 83 éves Rhodes annyi díjat zsebelt már be élete során, hogy valószínűleg azt sem tudja, hova tegye őket.

Állandóan ellopták a Queen fellépőruháit

A dáma a BBC kérdésére elmondta, hogy egzotikus származású anyja miatt szeretett bele a divat világába. Elmesélte, hogy az iskolai nyílt napokon mindig megkérte, hogy nézzen ki úgy, mint a többi anyuka. Míg mások nem sminkelték magukat, ő úgy nézett ki, mint egy divatmodell.

Ő volt a példaképem

– mondta.

A 83 éves Rhodes fontosnak tartja, hogy emlékezzenek az örökségére. A divattervező egy új digitális archívumról beszélt, amely 150 munkáját dokumentálja. A diákok szerte a világon hozzáférhetnek Dame Zandra gyűjteményének nagy részéhez, amelyet a Surrey állambeli Farnhamben található Kreatív Művészetek Egyeteme (UCA) fényképezett. „Olyan gyorsan telik az idő, hogy hirtelen rájössz, ezek a dolgok elfelejtődnek” – vélekedett a tervezőnő.

Rhodes, aki „excentrikus” édesanyja miatt ébredt rá a divat iránti szenvedélyére, a Medway College of Artsban tanult, amely jelenleg a Kreatív Művészeti Egyetem része. Itt sajátította el a rajzolás és a kreatív gondolkodás művészetét.

Egy korábbi, a The Guardiannek adott interjújában elmondta, hogy Diana hercegné nagyon félénk volt, és külön kérte, hogy ne látszódjon ki a lába a ruhából, mert sokan próbálják majd őt rossz szögből fotózni, amikor kiszáll az autóból.

Freddie Mercury és a Queen gitárosa, Brian May is meglátogatta a londoni padláson dolgozó divattervezőt, és vittek is magukkal különböző ruhákat. Igaz, az énekes csupán egy felsőt szerzett, amit egy 1974-es koncerten viselt.

Mercury egészen csendes volt,

amíg fel nem próbálta a ruhadarabot, ami eredetileg egy esküvői szett része volt. A legendás frontember csak egyszer járt a tervezőnél, Brian May azonban többször is, ugyanis mindig ellopták a cuccokat.

Csak semmi újraélesztés

Rhodes kaméleonszerűen változtatta stílusát. Elmesélt egy incidenst, ami Diana Ross és közte történt pont ebből kifolyólag. Az énekesnő is viselte az egyik ruháját, és meg is hívták a tervezőt arra a koncertre. Fél évvel később pont egymás mellett álltak autóval, amikor Ross kiszállt. Rhodes köszönni akart neki, de mivel más színű, egészen pontosan zöld volt a haja, az énekesnő nem ismerte fel, és elküldte válogatott fenyegetések közepette. Végül Ross még akkor éjjel telefonált, hogy bocsánatot kérjen, és megbeszéltek reggelre egy találkozást.

Rhodesnál 2021-ben diagnosztizáltak rákot, de a kemoterápia és az azóta is tartó immunterápia segítségével tünetmentesen éli mindennapjait. Miután kiderült a betegsége, az első gondolata az volt, hogy a végrendeletét megváltoztatja, és az azóta tartalmazza az újraélesztés tilalmát.

Ahogy a művészek egy jó részének, a divattervezőnek is volt összezördülése a hatóságokkal. 1986-ban letartóztatták kannabisztermesztésért. Élete során Rhodesnak egy igaz szerelme volt, Salah Hassanein, aki a Warner Brothers elnöke volt. Az érzelmei kitartottak egészen a férfi 2019-es haláláig.