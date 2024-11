15 országból szavaztak, hogy kik voltak idén hazánkban a leglenyűgözőbbek

Átadták a 2024-es Highlights of Hungary díjait a Budapest Music Centerben november 14-én este. Az eseményt két tematikus beszélgetés vezette fel, ahol a műsorvezetők, Vágó Piros és Till Attila kérdezték a Highlights of Hungary jelöltjeit és nagyköveteit a kitartás és a kreatív önmegvalósítás témájában. A gálát a Parno Graszt zenéje színesítette.

Több hónapnyi várakozás után végre kiderült, kik nyerték a 2024-es Highlights of Hungary nonprofit platform díjait. Az öt nagykövet 25 jelöltjére 15 országból, azon belül nagyjából 1500 településről érkezett mintegy 110 ezer szavazat, de emellett öt különdíjat is kiosztottak az esemény támogatói az általuk választott projekteknek.

A gálát két tematikus beszélgetéssel vezették fel a szervezők, amiknek a Budapest Music Center különleges könyvtára adott otthont. A vitrinben pihenő ezernyi kötet közt tartották a diskurzusokat, az első beszélgetés témája pedig a kitartás volt.

A Vágó Piros vezette eszmecserén az idei Highlights of Hungary két jelöltje, Deák Péter és Faragó Tamás, a nonprofit platform 2014-es jelöltje, a Skool program vezetője, Guzsaly Péter és az idei egyik nagykövet, Gyurta Dániel vettek részt. Abban mindnyájan egyetértettek, hogy a kitartás nem szimplán adottság, hanem egy tréningezhető dolog, amit folyamatosan fejleszthet az ember az élet bármely területén, és fontos tudni, hogy mindig van némi tartalék bennünk, még akkor is, amikor úgy érezzük, nem bírjuk már tovább.

A másik tematikus beszélgetést Till Attila vezette, aminek témája az önkifejezés, a kreatív és úttörő alkotás, továbbá ennek a közönséghez való eljuttatása volt. Itt az idei Highlights of Hungary jelöltje, Temesi Apol volt jelen, mellette a korábbi évadok jelöltjei közül Köbli Norbert forgatókönyvíró és az Art Market Budapest alapítója, Ledényi Attila osztották meg gondolataikat, akikhez az egykori nagykövet, Takács Ákos is csatlakozott. A számos téma mellett a szakemberek abban megegyeztek, hogy művészettel foglalkozva kiemelten fontos megélni a közösségi alkotást és az egyéni teljesítményt is, miközben nem elhanyagolható, hogy amivel foglalkoznak, az hosszú távon izgalommal töltse el őket.

A nagykövetekkel kezdődött

A felvezető beszélgetések után a tömeg lassan átment a Budapest Music Center nagytermébe, ahol a tágas térben hosszanti széksorok és fényvetítés várta az embereket. Itt kezdődött meg a gála, amely kötött formában haladva mutatta be a nagyköveteket, jelölteket, de előtte még Csehi Marianna, a Highlights of Hungary nonprofit platform ügyvezetője osztott meg néhány gondolatot. Köszönetet mondott mindenkinek, aki munkájával most és évek óta segíti a platformot, illetve azoknak is, akik munkájukkal az egész társadalmat segítik, vagyis a jelölteknek, nagyköveteknek.

Ezután elkezdődött az esemény Vágó Piros és Till Attila vezetésével.

A forma könnyen érthető volt: először színpadra lép a nagykövet, akivel átbeszélik az idei történéseket, majd bemutatják a jelöltjeit. A színpadon történik még némi eszmecsere, míg az egyik műsorvezető a színfalak mögött tesz fel pár kérdést valamelyik versenyben lévő jelöltnek, ezután gazdára talál egy különdíj.

A blokkokat a Parno Graszt zenekar kötötte össze, akik hol magukban, hol egy-egy sztárvendéggel kiegészülve léptek színpadra. Ennélfogva előadott velük Szirtes Edina Mókus (aki idén jelölt is volt), Járai Márk, Pál István „Szalonna” és Novák Péter, aki egy régebben írt dalát elevenítette fel, amit egykoron édesapjának,

az augusztusban eltávozott Novák Ferenc Tatának szerzett.

A nagykövetek közül Lackfi János sajnos nem tudott jelen lenni egy előadása miatt, azonban a személyes beszélgetés helyett videóüzenetben jelentkezett be, ahol egy történetet mesélt el a közönségnek arról, miként képes egyetlen meghatározó pillanat egy egész életet megváltoztatni. A másik nagykövet, Almási Kitti pszichológus szintén erről osztott meg néhány gondolatot szakmai oldalról közelítve, lányával egyik közös emlékét felidézve.

T. Danny úgy vélte, fiatal kora miatt vendég volt ebben a körben, de nagyon hálás nagykövet társainak, és csodálatosnak találja azokat az emberi teljesítményeket, amelyeket idén láthattak. Borbás Marcsi, aki már másodjára nagykövet, úgy érezte, ha valaki olyan szerencsés, hogy megtalálta az útját, akkor járjon azon hittel és teljes erőbedobással.

Az est folyamán a díjátadáson túl szó esett még a korábbi nagyköveteket és jelölteket bemutató könyv, az Inspiráló magyarok – 24 lebilincselő sikertörténet című kötetről és alkotóiról, Sal Endre és Berta Mihály újságírókról. Továbbá az idei, rendhagyó formatervű díjakról a szobrok megalkotói, Király Adrienn és Szalai Bálint is meséltek egy keveset.

És a győztesek…

Persze a sok érdekes történet és zenei betét mellett a díjakat nemcsak bemutatták, de ki is osztották. Előbb természetesen az öt különdíj talált gazdára:

Ludvig Orsolya, a Libri marketingkommunikációs igazgatója pénzjutalmat adott át Balázsi Gergő Ármin táncművésznek,

az MCC (Mathias Corvinus Collegium) képviseletében két diák adta át az elismerést Kő Boldizsár mesetérkészítőnek,

a Kreatív magazin ügyvezető igazgatója, Vándor Ágnes nagyinterjúval, előfizetéssel és rendezvényükön való előadási lehetőséggel jutalmazta Temesi Apol textiltervezőt,

Molnár-Bánffy Kata a Képmás magazintól Fabók Mancsi Bábszínházát és az ott tapasztalható boldogságot emelte ki,

míg az Index vezérigazgatója, Starcz Ákos elmondta, hogy a kreativitás a világ egyik nagy hajtóereje, ezért is döntöttek úgy, hogy idén a Muralpaint projektet választják, akiknek egyéves médiatámogatást ajánlanak fel.

Végül elérkezett az est várva várt tetőpontja, ahol kiderült, kikre szavaztak a legtöbben a 25 Highlights of Hungary-jelölt közül. A közönségszavazás győztesei jelentős pénzjutalomban részesültek, így a tét több szempontból is nagy volt. A Társadalmi díj három győztese kellően eltérő társadalmi projekteket képviselt, de mindnyájan meghatódtak, miután kiderült, hogy rájuk érkezett a legtöbb szavazat.

Gáll Levente és Tímea, akik az értékmegőrzésre tették fel az életüket, a csíkmadarasi Zsigmond Malom panzió tulajdonosai, és a nagyszülők vízimalmát mentik meg az enyészettől. Borbás Marcsi jelöltjei úgy érezték, visszakaptak valamit most az évek befektetett munkájából, amit Gáll Levente így fogalmazott meg:

Az elmúlt 15-20 év kemény munkáját saját utunkon járva próbáltuk a közönséghez eljuttatni minden nehézség ellenére is […] ezzel a díjjal hálát kaptunk vissza.

A második győztes, Szabi, a pék, aki a minőség megtartására, az emberek egészséges és teljes értékű étkeztetésére tette fel az életét, miközben okító videóival több szinten igyekszik segíteni nekik, nem akarta elhinni, hogy győzött. T. Danny jelöltje viccesen megjegyezte: „itt mindenkiből süt a tehetség, most meg úgy látszik, tehetség vagyok, aki tud sütni”.

A harmadik társadalmi díjazott Gyurta Dániel jelöltje, a Magyar Hospice Alapítvány lett, amely az élet értékét képviseli hosszú évek óta, és szeretné megmutatni, hogy a hospice nem a lemondásról és az élet végéről szól, hanem arról, hogy az élet még tart. Tóth Krisztina és Korda Nikolett vette át a díjat.

A 2024-es Highlights of Hungary ezzel véget ért, az estet pedig egy nagy fogadás zárta, amit Klikkmentes Buli követett a HaverVagy Közösséggel, majd az Opus Jazz Klubban hajnalig tartó afterparty vette kezdetét, megünnepelve ezt a kivételes évet.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)