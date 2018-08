Fake Oscarként emlegetik a közönségfilmes Oscart

Egyre nagyobb a felháborodás az Oscar-díjakat odaítélő Akadémia szerdai döntése miatt, mely szerint lesz egy külön kategória a közönségfilmeknek. (Részletek még nem derültek ki arról, hogy pontosan milyen filmeket akarnak ebben a kategóriában versenyeztetni.) Mivel más közönségbarátnak szánt döntéseket is hoztak, például 3 órában maximálták a gála hosszát, valószínűleg azokra a kritikákra próbáltak reagálni, melyek szerint az Akadémia ízlése és a moziba járók ízlése egyre távolabb kerül egymástól.

Így viszont még keményebb bírálatokat kap az Akadémia. Filmes újságírók, színészek és más filmes szakemberek szerint ugyanis a filmek kettéválasztása, és a legjobb filmnek járó díj mellett egy legjobb közönségfilmnek járó díj kiosztása, hatalmas hiba. A Variety újságírói szerint ezzel a lusta döntéssel még kevesebb elismerés jut majd a közönségfilmeknek. Emlékeztetnek arra, hogy milyen sokakat elszomorított a Wonder Woman mellőzése az idei gálán, ahogy az is, hogy Christopher Nolan a kritikusok által is elismert Batman-filmje, A sötét lovag ugyan kapott egy csomó jelölést, de a legjobb film kategória jelöltjei közül simán kihagyták. "Szóval ez a döntés azt jelenti, hogy az olyan filmek, mint a Fekete párduc vagy a Mission: Impossible 6 nem versenyezhetnek a legjobb film díjáért?" - tette fel a kérdést a Variety kritikusa.

A Fekete párduc, az első szuperhősfilm, amiben szinte csak fekete színészek játszottak, amúgy is sokszor szóba kerül az új kategória kapcsán. Sokan úgy gondolják, hogy főleg ez a film az oka, hogy létrehozták a közönségfilmes díjat. Nem akarják vagy nem merik ugyanis jelölni/díjazni a legjobb filmnek járó díjra, de attól is tartanak, hogy balhé lesz belőle, ha kimarad a jelöltek közül. A legegyszerűbb megoldás, ha megkaphatja a "fake Oscart".

Más vélemények szerint a sikeres filmek eddig sem voltak mellőzve az Oscaron. Frank Palotta, a CNN munkatársa összegyűjtötte a legsikeresebb filmeket (az infláció beszámításával) és közölte, hogy ezek egy kivétellel mind kaptak jelölést vagy Oscart:

Here's the ten highest-grossing films, when accounting for inflation aka America's most "popular" films. Every single one was either nominated for or won Best Picture with the exception of "Snow White," which was given an honorary Oscar. Popular films are films! pic.twitter.com/8wIB0NGyLh