A sztárokkal pszichológusnak kell lenni egész nap

Jön A kis kedvencek titkos élete 2., a Pókember: Idegenben és a Halálos iramban-filmek első spinoffja, a Hobbs & Shaw. Kapunk két hideglelős horrort, de a legfontosabb mégis az, hogy jön az új Tarantino-film is. Mi ezt a tíz filmet ajánljuk nyárra. És ön melyiket várja a legjobban? Szavazzon!

A hatalmas sikert aratott Örökség rendezőjének új filmje, a Magyarországon forgatott Fehér éjszakák már a mozikban van. A filmben sok magyar szakember dolgozott, többek között Flesch Andrea jelmeztervező. Neki ez már a sokadik nemzetközi munkája, dolgozott a Colette-ben Keira Knightley-val, most pedig A feleségem történetében Léa Seydoux-val. A majdnem Oscar-jelöléséről, a fiatal színésznők öltözködéséről és arról is beszélgettünk vele, hogy miért utált annyira iskolába járni, hogy még a jelmeztervezést is inkább önállóan tanulta meg.